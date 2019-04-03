В Беларуси легализовали онлайн-казино. Те, кто попал в черный список игорных заведений, найдут лазейку?

Чтобы помочь белорусам, страдающим от лудомании (так называется зависимость от азартных игр), чиновники шесть лет назад дали возможность любому человеку запретить самому себе ходить в казино. Для этого нужно прийти с паспортом в любое казино или зал игровых автоматов и написать заявление. Ваши данные внесут в базу. А поскольку попасть в игорное заведение можно только с паспортом, в следующий раз сотрудники увидят, что вы в черном списке, и внутрь вас не пустят. В базу человека могут внести и родственники, но уже через суд. На начало этого года в базе игроманов было около 20 тысяч человек.

С 1 апреля в Беларуси легально смогут работать не только обычные, но и онлайн-казино. Правила строгие: у налоговиков и у Мониторингового центра по игорному бизнесу должен быть удаленный доступ к онлайн-казино, сами игорные заведения должны подключиться к специальной компьютерной кассовой системе и иметь на счету гарантийный депозит, из которого будут выплачивать выигрыши, если казино разорится.

Но не получится ли, что людям из черных списков будет проще обойти запрет и попасть в онлайн-казино?

- Организатор азартной игры обязан идентифицировать участников этой игры. Но каким образом они будут реализовывать этот механизм, не устанавливалось, - рассказал на заседании парламента замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич. - Это сделано специально. Сейчас развиваются информационные технологии, развивается новый функционал. Поэтому конкретный способ идентификации будет определять сам организатор азартной игры. Одним из таких способов является так называемый веб-ID, когда при первичной регистрации в качестве участника азартной игры физическое лицо обязано предоставить свой документ. Это может быть сделано через видеоизображение, чтобы убедиться, что это именно то лицо, которое регистрируется. Соответствующие данные организаторы вносят в информационную систему. Это один из способов. К примеру, еще может быть предоставлена электронная цифровая подпись, удостоверяющая личность. Сейчас они активно внедряются, их пользователями становятся в том числе физлица. Можно отправить по электронной почте отсканированную копию своего документа. Возможно, появятся и другие способы.