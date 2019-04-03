Депутат Александр Богданович: «Если кто-то подсыплет спортсмену допинг, то будет привлечен к уголовной ответственности»

Проект закона представлял министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. В первом чтении его приняли депутаты парламента.

- Олимпийские игры 2008 года в Пекине считались самыми успешными в спортивной истории нашей страны. Тогда было завоевано 19 медалей. Из-за допинговых нарушений осталось 14 наград, - сказал министр.

Законопроект вводит в Беларуси уголовную ответственность для тренеров и другого персонала - за склонение спортсмена к использованию запрещенных в спорте веществ. Еще законопроект предусматривает новое основание для увольнения спортсмена и тренера - в связи со спортивной дисквалификацией за допинг в спорте.

- Практика показала, что при выявлении фактов применения допингов в большинстве случаев ответственность несет единолично спортсмен, получая спортивную дисквалификацию. А дисквалификация за допинг спортсмена, в подготовку которого вкладываются серьезные средства, как правило, означает завершение его спортивной карьеры. И негативно влияет на международный имидж страны. Кроме этого, длительное применение анаболических стероидов или гормональных препаратов вызывает ряд осложнений в здоровье атлета, - сказал Ковальчук.

«В НАШИХ УСЛОВИЯХ ВВЕСТИ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОПИНГ - ПОСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ»

Проект закона не у всех вызвал однозначную реакцию.

- Скорее отрицательно отношусь к этому законопроекту, - сказал нам врач-фармаколог РНПЦ спорта Евгений Акимов. - Возможно, люди не понимают, какие бывают ситуации. Кроме преднамеренного применения запрещенных в спорте субстанций есть непреднамеренные. Например, когда лечился, по недосмотру выпил таблетки, где есть запрещенные в спорте вещества. Или конкуренты в пищу могут что-то подмешать. В таком случае может применяться уголовная ответственность. В итоге, по сути, невинно пострадает спортсмен и его персонал. Другое дело, когда применение допинга поставлено на поток и тренер рекомендует схемы, как его применять. Но такого давно нигде нет.

Еще приведу пример. Как-то ко мне пришел пациент, у него на упаковке ибупрофена было написано «от кашля», хотя это нестероидный противовоспалительный и жаропонижающий препарат. В нашей стране тотальная фармакологическая безграмотность, а инфраструктура по проверке лекарственных средств на содержание в них запрещенных субстанций далека от идеала. В такой ситуации ввести уголовную ответственность за допинг несколько поспешное решение.

- Но закон дает возможность расследовать ситуации, если запрещенное вещество подсыпали.

- Надо сказать, что уголовное расследование может парализовать работу врачей и всего персонала спортсмена даже в случае их невиновности.

«ТЕПЕРЬ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ БУДУТ ЗНАТЬ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НАКАЗАНИЕ»

Детали законопроекта прокомментировал депутат Палаты представителей, олимпийский чемпион в гребле на каноэ Александр Богданович.

- Практические механизмы для предотвращения и профилактики применения запрещенных в спорте веществ и методов, а также меры ответственности за нарушение антидопинговых правил еще в прошлом году были закреплены в Указе №201 «О противодействии допингу в спорте». Там речь идет о том, что в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Также их обязали возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрели лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. Однако при выявлении фактов применения допинга в большинстве случаев ответственность несет единолично спортсмен.

Проект нового закона устанавливает уголовную ответственность именно за склонение спортсмена к использованию допинга. Это касается тренеров, врачей и другого персонала. Кроме того, планируется прописать уголовную ответственность за использование допинга в отношении спортсмена. Таким образом, если кто-то подсыплет спортсмену запрещенную субстанцию, он будет привлечен к уголовной ответственности.

- Как это будет работать? Это же сложно доказать.

- Раз вводится уголовная ответственность, то будут работать правоохранительные органы. С принятием закона появляются рычаги воздействия, раньше не было базы, чтобы вести следственные мероприятия. Например, была ситуация с таэквондистом Арманом Маршаллом Силла. Ему перед Олимпиадой-2016 подсыпали мельдоний. Никто не мог проводить следственные мероприятия, потому что не было такого закона.

- Некоторые спортсмены неоднозначно восприняли законопроект. Мол, в организм случайно может попасть запрещенное вещество, а в итоге может грозить тюрьма.

- Суровые наказания предлагаются только за нарушения, повлекшие серьезные последствия, например, если употребление допинга привело к смерти спортсмена. Мы стараемся, чтобы все это соответствовало международным нормам. Должны быть наказаны те, по чьей вине спортсмен принимал запрещенные субстанции. Этот законопроект защищает спортсмена. Теперь злоумышленники будут знать, что может быть наказание.

КСТАТИ

Как часто белорусы попадаются на допинге?

Только олимпийских призеров, попавшихся на допинге, у нас 11. На данный момент в списке дисквалифицированных спортсменов/персонала спортсменов на сайте Национального антидопингового агентства значится более 40 фамилий.