Скандальные тренды 2019 года: босоножки с колготами, балаклава и две сумочки сразу

Уродливые папины кроссовки

Стилист Мария Тишкевич в своем образе сочетает сразу несколько трендов: ugly sneackers, две сумочки, многослойность и звериный принт. Фото: личный архив

- Ugly sneackers - тренд, который держится уже три сезона. Обывателю он непонятен и неприятен. Balanciaga выпустила жутко тяжелую (весом 1,8 кг), утрированно огромную обувь. В чем фишка? Мне кажется, креативный директор модного дома, грузинский дизайнер Демна Гвасалия, создавая этот тренд, ностальгировал по 90-м. Он создал растоптанные, с отклеивающейся подошвой кроссовки, которые были у наших пап. А то, что они стоят 1000 долларов, что неудобны и уродуют женскую ногу - так это же стеб над потребителями! Он как бы говорит: человек зациклен на моде и купит за бешеные деньги даже такие кроссовки. Рекомендую носить их со спортшиком или классическими мужского кроя брюками.

Велосипедки

Ким Кардашьян считают королевой велосипедок. Но мы бы не советовали брать с не пример. Фото: warmimg.pw

- Этот тренд захватил мир моды и был представлен на неделях моды в разных столицах! Велосипедки - отголоски моды 90-х, только тогда мы носили лосины. Но они до сих про странноваты для обычного покупателя, а вот заядлые модницы в него влюблены, - улыбается Мария, член Белорусской палаты моды. - Если хотите добавить перчинки в свой образ - примерьте велосипедки. Но есть несколько рекомендаций, как носить велосипедки. Во-первых, надевайте их только с удлиненным верхом - открывать паховую область неприлично. Круче всего будет смотреться с оверсайз-блейзерами, жакетами в сочетании с грубым ремнем. Я бы миксовала спортивный тренд с женственными элементами, например, лодочками. Но надевать их можно девушкам с размером 42 - 44 либо 46, если девушка высокая. При этом нужно иметь стройные ноги и красивые колени.

Балаклава

Балаклава долго пробивалась на подиумы мира. Теперь ее носят все модницы. Фото: style.news.am

- Тренд тоже захватил все подиумы, и сложно объяснить, почему он стал популярным. Бельгийский дизайнер Раф Симонс пытался ввести этот предмет в гардероб еще с 2000-х, но прорыв сделали Gucci в своей фриковатой манере. Сейчас в моде не традиционная балаклава, где почти не видно лица, а наоборот - акцент сделан на лице женщины, прикрыты волосы и шея. Как носить балаклаву? В идеале модница должна иметь длинную шею и правильные черты лица. Балаклаву можно надевать со спортшиком: с худи, бомберами, джинсовками, косухами. Стили бохо и романтизм с балаклавой не подружатся - слишком много брутальности в этом элементе гардероба.

Оверсайз

Рианна обожает оверсайз. Этот бомбер явно снят с плеч ее бойфренда. Фото: Celeb Donut

- Оверсайзы - это проделки феминисток. Женщины решили: хватит наряжаться ради мужчин, пора пожить для себя. Дизайнеры стали подстраиваться и выпускать вещи, в которых женщина может почувствовать себя динамичной и расслабленной. Например, гипертрофированные пуховики, пальто, джинсовки - в них не видно фигуры, хотя, с другой стороны, нет и женственности. Это вызов обществу - мол, даже в таком образе я сексуальна и красива. Но пуховики, как одеяла, категорически не подойдут крупным дамам. Оверсайз - для женщин среднего телосложения. Чтобы превратить такой предмет гардероба во что-то интересное, хулиганьте, добавляйте в образ женственные вещи: платье с рюшами и шпильки.

Жакет с увеличенной линией плеча

Такие жакеты подходят высоким девушкам. Фото: trendseteri.com

- В этих жакетах плечи кажутся шире бедер. Тренд пришел из 80-х, но еще более гипертрофированным. Такие жакеты можно носить с классическими брюками, лодочками и сумкой жесткой формы. Но если хотите добавить изюминку, надевайте с велосипедками, брюками с лампасами, платьями с рюшами, платьями-комбинациями. Желательно надевать такой жакет высоким девушкам.

Колготы с босоножками

Наконец-то любители колготок с босоножками могут выдохнуть – теперь это модно! Фото: Vogue-Globo

- Носки и колготы с туфлями и… внимание - с босоножками! Еще недавно нас учили, что это полнейшая безвкусица! А теперь такой акцент модного образа только приветствуется. Еще в моду вошли босоножки на массивном каблуке и на платформе, что еще недавно также считалось моветоном. Поэтому, если хотите быть модными, надевайте цветные или с нанесенным принтом носки и колготки. Как их совместить? Если образ классический и дресс-код позволяет, можно носить акцентные носки с брюками и оксфордами. Чтобы сохранить пропорции тела, надевайте юбки или платья с колготами того же тона либо с таким же принтом. Чем ярче колготы, тем стройнее должна быть ваша фигура. Для пышных дам этот тренд применим с юбкой или платьем длины миди, чтобы цветные колготки просматривались только до щиколотки.

Две сумки сразу

Модный дом Chanel пошел дальше всех: они предложили надеть две одинаковые сумки накрест. Фото: Pinterest

- Для современных женщин носить две сумки сразу - это норма. В одну мы кладем телефон, ключи, помаду, в другую - шпильки на вечер, спортивный костюм. Но сейчас этот тренд возвели в ранг фешен. Модный дом Chanel пошел дальше всех: они предложили надеть две одинаковые сумки накрест. Скажу, что такой вариант не красит женскую фигуру, создавая лишний объем на бердах. Как лучше всего скомпоновать этот тренд? Можно приобрести две сумки (большую и маленькую) в одном цвете или в растяжке цвета - это будет выглядеть красиво. Но нашим девушкам я бы рекомендовала более удобную концепцию: надевайте поясную сумку через плечо, а в руках носите объемную. В идеале они должны быть в одном стиле: похожи по цвету или по форме. Но такой вариант не подойдет для девушек с пышной грудью.