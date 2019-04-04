Представитель православной церкви о Куропатах: «Ситуация сама по себе странная»

Сегодня утром, 4 апреля, стало известно, что экскаваторы сносят в Куропатах кресты, установленные по периметру мемориала.

Экскаваторы сносят в Куропатах кресты, установленные по периметру мемориалаФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Конечно, эта ситуация вокруг Куропат меня беспокоит. Сейчас Крестопоклонная неделя – третья неделя Великого поста, когда мы особо почитаем Крест Господень. И в это время кто-то валит экскаваторами кресты. Ситуация сама по себе странная и такое совпадение только увеличивает тревогу, - говорит председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Сергий Лепин. - Пока смысл этого мероприятия никто не объяснил. Речь не идет об официальной позиции - я делюсь просто моим личным переживанием: смотреть на это больно. На самом деле хочется верить, что речь идет о начале или же продолжении реконструкции памятника… Я верю в человечество

Установка ограды вокруг КуропатФото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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