Как правильно выбирать пельмени в магазине?

Пельмени - продукт универсальный. Приготовить их может каждый, а само блюдо быстрое и сытное. Как белорусы чаще готовят пельмени - варят или жарят? Как выбирают их в магазине? С чем едят? И, наконец, каким должен быть идеальный пельмень? Обо всем этом мы спросили сотрудников и посетителей столичного бизнес-центра, воспользовавшись проводившейся там дегустацией пельменей новой белорусской торговой марки «Марьино».

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Мужчины - за мясо!

На дегустации были представлены все три вида пельменей «Марьино»: с курицей, с индейкой и со свининой и говядиной. Практически все опрошенные нами мужчины сошлись во мнении, что хоть все виды очень вкусные, но выбирают они однозначно вариант со свининой и говядиной.

- Пельмени должны быть вкусные, это самое главное, - сказал нам Сергей Янкович. - А вкус зависит от того, какое в них мясо. И это должно быть именно мясо - свинина и говядина!

На мужской взгляд, в пельменях главное - мясо.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мнения женщин разделились почти поровну, и многие участницы опроса говорили, что все три варианта великолепны.

- Очень вкусно, напоминают домашние, - попробовала пельмени с курицей Наталья Андреенко. - Я иногда сама делаю дома пельмени, именно куриные, вкус очень похож!

Но для представителей обоих полов было одинаково важно количество начинки: мяса должно быть много, тогда будет вкусно. В качестве примера участники дегустации приводили только что попробованный продукт: «Вот как в этих пельмешках - в «Марьино» - идеальное количество начинки». Приветливые промоутеры тут же пояснили, что эти пельмени изготавливаются по формуле «60% начинки и 40% теста», причем начинка всегда распределяется равномерно по всему пельменю даже после варки. В этом и заключается секрет гармоничного вкуса пельменей «Марьино».

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

- Я не любитель пельменей, но «Марьино» мне понравились, - поделилась мнением Светлана Борисова. - Очень вкусно, бесподобно! Начинки достаточное количество, соли и перца тоже. Теста немного, все гармонично, ничего лишнего!

Тесто - дело тонкое

«Вкусно как дома» - написано на пачках пельменей «Марьино», и от участников дегустации часто можно было услышать именно такую оценку.

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

- На самом деле - вкусно как дома, - восхитился Дмитрий Плякин. - Пельмени «Марьино» со свининой и говядиной - точно как домашние у моей бабушки. Мне понравилось не только то, что на вкус чувствуется настоящее мясо, но и качество теста. Эти пельмени не разварились, сохранили форму, и само тесто действительно вкусное.

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

- В пельменях главное - тонкое тесто и сочное мясо, - считает Елена Ильницкая. - В «Марьино» с курицей все как раз так: тесто хорошее, тонкое, сами пельмени очень вкусные, нежные, мягкие. Мы с дочкой иногда делаем домашние пельмени, это очень интересный процесс, но долгий. Поэтому, когда нет времени, покупаем в магазине, а к ним предпочитаем легкий соус - сметану и зелень.

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

С соусом или без?

Участникам дегустации были предложены различные варианты вкусных дополнений к пельменям. Пробуя их, дегустаторы рассказали о своих предпочтениях. Выяснилось, что чаще всего пельмени подают со сливочным маслом, сметаной или зеленью, но некоторые из наших респондентов предпочитают кетчуп или «кетчунез» (смесь кетчупа с майонезом), а также добавляют тертый сыр или приправы.

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

- Для человека, ведущего спортивный образ жизни, наилучшая начинка для пельменей -

говядина, а соус - сметана, - уверен Андрей Белодед. - Если хочешь поддерживать нормальный физический тонус, то есть пельмени с майонезом не стоит!

Часто встречалось мнение, что вкусные пельмени - такие как «Марьино» -

хороши и сами по себе, без соусов.

- Всю свою жизнь, сколько себя помню, леплю пельмени, - говорит Оксана Щурко. - У нас семейная традиция лепить пельмени и есть только свои. Сейчас попробовала пельмени «Марьино» и поняла, что можно больше не лепить: купил, сварил, кучу времени сэкономил, а вкус такой же!

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Как выбрать пельмени в магазине?

- Я всегда читаю состав, чтобы там не было глутамата натрия, - рассказала нам Ольга Лавренюк.

- Часто покупаю пельмени и выбираю те, у которых в составе свинина и говядина, и при этом желательно, чтобы они подешевле были, - делится Сергей Ильясов. - Но обычно беру те, что чуть дороже, но лучше по качеству.

- Идеальные пельмени - это очень тоненькое тесто, сочная начинка и обязательно хороший состав, - убеждена Евгения Жебит. - В нем должны быть только натуральные ингредиенты. Я обязательно читаю состав при покупке пельменей. Пельмени «Марьино» с индейкой мне понравились и составом, и вкусом. Радует, что производители стали задумываться о том, что нравится людям: раньше пельменей с индейкой я не встречала, это актуально, интересно и вкусно.

Среди участников дегустации по воле случая оказались не просто любители пельменей, но и их истинный поклонник и фанат. Неожиданно выяснилось, что в семье известной белорусской актрисы театра и кино, телеведущей, певицы Веры Поляковой-Макей пельмени - самая любимая еда младшего сына Артема.

Артем Макей считает пельмени самым вкусным блюдом. Он высоко оценил пельмени "Марьино" за их вкус, а его мама, актриса и телеведущая Вера Полякова-Макей, - еще и за натуральный состав.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Я обожаю пельмени! Это самое вкусное блюдо! Пельмени - это лучшее, что изобрело человечество! - сразил всех присутствовавших своим безапелляционным заявлением и бурей эмоций Артем Макей. - Я готов их есть ежедневно! Оптимальная порция -

20 штук! Очень люблю пельмени с говядиной, и с индейкой тоже вкусные. «Марьино» очень мне понравились! А к ним обязательно нужна сметана - и ничего больше!

Улыбаясь, попробовала пельмени «Марьино» и Вера Полякова-Макей:

- Очень вкусные пельмени - мягкие, нежные! Мой младший сын явно попросит меня купить их еще. Артем вообще дегустатор и любитель поесть. Его любят повара школьной столовой, потому что знают: если Артему понравилось - значит, это супервкусно. Я пельмени ем редко, а сыновья их любят. В магазине всегда смотрю на состав пельменей - они должны быть натуральными, а также на содержание мяса и на цену. Это не значит, что я куплю самые дешевые пельмени, но фактор важный. Какими должны быть идеальные пельмени? Вкусными! Если Артему понравилось - это идеальные пельмени!

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Как приготовить пельмени, чтобы точно было вкусно?

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Сергей Янкович:

- Я предпочитаю варить пельмени. Всегда строго следую инструкции на пакете - и этот способ никогда не подводит!

Ольга Лавренюк:

- Я пельмени всегда варю, а муж любит жареные. Я варю минут семь, а потом достаю один, разрезаю и пробую его, только потом, если вкусно, выключаю плиту. Самое главное - сначала один попробовать и убедиться, что готово!

Дмитрий Плякин:

- Мой секрет варки такой: очень внимательно слежу за пельменями и всегда начинаю сливать воду сразу же, как только они всплыли. Если долго варить, то весь вкус уходит в воду. А самый вкусный соус - сметана с зеленью или с приправами. Приправы надо размешать в сметане - и получится оригинальный соус.

Елена Гарькавая:

- Моя семья любит жареные пельмени. Готовятся они так: пельмени сначала надо слегка отварить, 1 - 2 минуты в кипящей воде, а затем пожарить на сковороде со сливочным маслом. Чем больше масла - тем вкуснее!

Наталья Андреенко:

- Я готовлю из пельменей запеканку! Пельмени можно даже не варить, просто вытряхнуть из упаковки на противень, залить сметанным соусом, добавить по вкусу лук или грибы, затем чуть-чуть сыра и в духовку. Через полчаса готово!