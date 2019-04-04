«Я считаю, в сфере обслуживания нельзя так по-хамски себя вести!»

Решение в пользу оскорбленного гостя вынес Ивацевичский районный суд. Хозяина и повара придорожного кафе, где не удалось пообедать минчанину с дочкой, оштрафовали за оскорбление на 76,5 рубля.

- Мы возвращались с дочкой из Львова. Заехали в кафе под Ивацевичами недалеко от трассы М1 - собирались пообедать. Поздоровались, нам дали меню. Дочь долго так выбирает, и я в шутку говорю: «Тебе на белорусском языке надо дать меню, чтобы ты быстрее выбрала?» Подогнать ребенка хотел. И тут повар вмешался: «Тут скоро не будет Беларуси, тут будет СССР!» - вспоминает Сяржук Бахун, предприниматель из Минска.

Мужчина общался с дочерью и с поваром кафе на русском, хотя в семье часто говорят по-белорусски. На замечание про СССР Сергей решил отреагировать с юмором - подумал, что повар просто шутит. И сказал, мол, при Советском Союзе у вас бы не было кафе, потому что не было частного бизнеса. Слово за слово - и светский разговор превратился в политические дебаты: кто спалил Хатынь, кто переписал историю и дальше в таком духе. Обед так и не состоялся.

- Он говорит: «Вы хотите, чтобы было как в Украине?» А я ему: «Что вы имеете в виду? Мы как раз из Украины едем, нас там хорошо принимали, вкусно кормили…» И тут понеслось: хохлы, фашисты, бандеровцы и прочие оскорбления и угрозы. Мне не хотелось, чтобы дочь это слышала, поэтому мы ушли, - рассказывает Сяржук Бахун.

Сяржук Бахун, предприниматель из Минска. Фото: Петр Маркелов

Но минчанин решил не оставлять хамство безнаказанным. Написал заявление в милицию, чтобы повара кафе наказали за разжигание межнациональной розни по уголовной статье. Милиция после проверки отказала. И тем не менее до суда дело все равно дошло: повара заведения судили по статье 9.3 Кодекса об административных правонарушениях за оскорбление.

- Для меня очень важно, что суд признал эти слова оскорбительными. Это прецедент, который говорит о том, что к людям так нельзя относиться. Представьте, если бы на моем месте были украинцы? Повар в суде даже говорил, что он «бандеровцев не обслуживает». По-моему, это дискредитация всей страны! Что люди про Беларусь подумают? Белорусам свойственны толерантность, уважение к другим нациям… А тут бескультурье, позор. Я считаю, что в сфере обслуживания нельзя так себя вести. Хотя я выбрал это кафе потому, что это частное заведение, а я с уважением отношусь к частному бизнесу, стараюсь его поддерживать. И вот что вышло… - рассуждает Сяржук Бахун.

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

«Мы своих взглядов не поменяем»

- За слово «хохол» он нашел на нас управу. Это же маразм! Знаете, я считаю, что хохол - не оскорбление. К нам много друзей приезжает, мы на них говорим «хохлы». Мы с ними общаемся, дружим - получается, своих же друзей оскорбляем? Я не могу этого понять, - возмущена решением суда супруга повара и хозяина семейного придорожного кафе «Гэлакси» Валентина Горчакова.

- Неужели, если к вам приедут на обед украинцы, вы их не обслужите?

- У нас разные люди. Я же не спрашиваю у каждого клиента, кто он по национальности! Это абсурд. Мы заинтересованы в том, чтобы заработать деньги. Для нас все клиенты важны, раз так пошло… У меня был такой случай: посетитель с порога сказал: «А кого вы здесь кормите - людей или москалей?» Я ответила: «У нас кормят людей и москалей - для нас разницы нет». Или еще было: увидели Путина по телевизору и начали: выключи этого… и оскорбили российского президента.

Мы своих взглядов не поменяем. И еще я вам скажу: на День Победы мы вывешиваем красное советское знамя. И нам тоже многие задают вопросы или вообще обходят нас стороной. А наши деды воевали, для нас это больно.