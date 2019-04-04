Водитель автобуса: «Медосмотр на работе затянулся на 4 месяца, и я осталась без копейки в кармане»

Минчанка Ольга Дрозд - водитель, работала в троллейбусном и автобусном парках. Из-за проблем со здоровьем ее отстранили от работы, а потом уволили. Несколько месяцев женщина не получала материальной компенсации от автобусного парка, хотя по документам деньги на карту зачислялись. Теперь в финансовых перипетиях она разбирается с помощью прокуратуры.

Из-за проблем со здоровьем водителя Ольгу Дрозд отстранили от работы, а потом уволили.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Мне становилось плохо, «скорая» приезжала на работу»

В автобусный парк № 5 Ольга пришла в ноябре 2016-го. Сначала училась, затем стала выезжать на линию. Но летом 2018-го начались проблемы:

- В кабине было душно, и мне становилось плохо: голова кружится, язык немеет. Решила пойти в отпуск, думала, отойду. Но стало хуже, иногда свой адрес не могла вспомнить. Только выезжаю - мне плохо, даже «скорая» приезжала на работу, - вспоминает Ольга.

В прошлом октябре она пошла в отпуск и обратилась в поликлинику.

- Мне назначили обследования, лечение, но больничный не открыли. На работу отправили письмо с просьбой направить меня на внеочередной медосмотр для определения годности. Меня отстранили от работы с 5 ноября, не ознакомив с приказом. При этом никаких выплат мне не было. А ведь, по трудовому кодексу, за непрохождение медосмотра не по своей вине 2/3 оклада в течение всего времени должны были выплатить! 19 ноября мне пришла зарплата за октябрь, а 19 декабря уже ничего не было.

- А в парке что вам говорили?

- Ничего не объясняли, еще и пугали, что уволят за прогулы. Но я ведь проходила обследование, письмо было у руководства! Наниматель должен оплачивать это время, но мне ничего не возместили. Оставили без копейки в кармане. А у меня двое несовершеннолетних детей, и муж тогда сам искал работу. Я занимала деньги, в ломбард закладывала вещи, чтобы оплатить коммуналку, обследования.

Обследования продолжались, женщину дважды отправляли в больницу.

- В первый раз меня положили 29 января 2019 года, тогда же открыли больничный. Интересно, а что до этого было, почему не открыли его раньше? Потом мне продлили больничный с 19 февраля. А 27 февраля вновь госпитализировали и установили диагноз - демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы (группа патологий, при которых происходит повреждение миелиновых оболочек трактов в головном и спинном мозге. - Ред.).

Теперь Ольга обращается в судФото: Павел МАРТИНЧИК

«Я обратилась в прокуратуру и в суд»

Позже врачебно-консультационная комиссия решила, что Ольга не годна к работе водителем по состоянию здоровья. 20 марта ее уволили из парка.

- При расчете я попросила справку о зарплатах за год и увидела: каждый месяц, что я проходила обследование и госпитализации, мне начисляли деньги. Но на самом деле деньги пришли лишь в ноябре (октябрьская зарплата), а потом выплаты начались с 19 февраля, с начала больничного, - рассказывает водитель. - Три месяца ничего не платили, хотя начисления по той справке были! Если даже предположить, что в марте мне выплатили за те три месяца, то конечные суммы все равно не совпадают. В парке говорили, что ничего мне они не должны, мол, в марте после увольнения мне выплачено все, что полагается. Но 26 марта, через неделю после увольнения, мне начинают на карту приходить деньги: сначала 280 рублей, а потом еще и 190 рублей. Но ведь уже был окончательный расчет! Если это выплаты за те месяцы, то почему так поздно? Почему, когда я нуждалась в деньгах, мне ни копейки не дали? А раз это все выдается позже, значит, нужна и компенсация за задержку.

Водитель сопоставила два документа и поняла, что данные не совпадают. Она решила разобраться и обратилась с жалобой в прокуратуруФото: Павел МАРТИНЧИК

Чтобы разобраться в ситуации, женщина обращалась в Федерацию профсоюзов Беларуси, а позже - и в прокуратуру.

- Я написала жалобу в прокуратуру, чтобы проверить порядок расчета и правильно ли оформили отстранение. Мне пришел ответ, что жалобу направили в департамент госинспекции труда и комитет по труду и занятости Мингорисполкома. Также подала на парк иск в суд о взыскании оплаты за вынужденный прогул и задержку окончательного расчета. Хочу разобраться!

Автобусный парк: «Было ощущение, что она тянет время»

В автобусном парке №5 рассказали свою версию этой истории.

- Когда Ольге стало плохо, она обратилась в поликлинику. 5 ноября мы получили оттуда письмо, что ее рекомендовано направить на прохождение внеочередного медосмотра, - объясняет начальник отдела кадров автобусного парка №5 Елена Ананич. - Мы отстранили ее от работы, обычно такие профобследования длятся один день. У нее все начало затягиваться. Позже она представила справку, что в данный период не может работать водителем. Но заключения врачебно-консультационной комиссии о негодности не было. Ольга была перенаправлена в поликлинику по месту жительства.

В парке подтверждают, что выплаты за отстранение из-за не пройденного медосмотра начались не сразу.

- С ноября начисления не производились, так как не было документального подтверждения, что она проходит медосмотр. Мы направили запрос в поликлиники и комитет здравоохранения. Впервые такой случай, чтобы медосмотр длился несколько месяцев! Нам пришел ответ из поликлиники, что 6 декабря 2018-го она была направлена к врачу и не явилась, также ей назначили госпитализацию в декабре, от которой она отказалась,- объясняет Елена Ананич. - Затем из Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций пришла рекомендация по оплате за период прохождения медосмотра. Получилось, что с 5 ноября по 6 декабря мы должны ей заплатить, а с 7 декабря по 29 января - нет, потому что на руках было письмо, что она намеренно не являлась на приемы, которые были назначены. А когда она 29 января легла в больницу, ей стали начисляться деньги за больничный.

Ольга рассказывает, что выплат не было несколько месяцев, ей даже приходилось закладывать вещи в ломбард, чтобы оплатить коммунальные услугиФото: Павел МАРТИНЧИК

- А почему на карту деньги за ноябрь - декабрь пришли только в феврале?

- После полученных рекомендаций и ответов из поликлиник в конце января был издан приказ об оплате данному работнику. И зачисления произошли в феврале, в январскую зарплату. На период прохождения медобследования было предложено перевести ее на другую должность, например кондуктора, но она отказалась. Тем более она у нас работала после обучения за наш счет и должна была отработать два года. Было ощущение, что она просто тянет время.

Как нам пояснили в бухгалтерии, в справке, которую выдали Ольге на руки, действительно фигурируют начисления по месяцам. А фактические начисления были произведены в зарплату за январь 2019-го.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Если работник не прошел медосмотр не по своей вине, наниматель обязан произвести оплату»

Мы решили разобраться: если работника по медицинским показаниям отстраняют от работы, что и кто ему вообще должен платить?

- Если работник не прошел медосмотр, наниматель не имеет права его допустить к работе. Работника должны вначале освободить от работы для прохождения (периодического, внеочередного) медосмотра с сохранением среднего заработка (ст. 103 Трудового кодекса) и не допускать к работе (отстранить от работы) после окончания установленного срока для его прохождения, пока не будет заключения о прохождении медосмотра, - объясняет юрист Владимир Самосейко. - Согласно ст. 49 и 71 ТК, если работник не прошел медосмотр не по своей вине, наниматель обязан с даты отстранения произвести оплату - не ниже 2/3 его оклада за это время. Работник должен предоставить документ из медучреждения, подтверждающий, что он не прошел медосмотр не по своей вине. Либо документ, подтверждающий, что он по не зависящим от него причинам не смог прибыть в медучреждение для прохождения медосмотра. Например, из-за ухудшения здоровья или назначения других анализов, обследований. Когда наниматель получает этот документ, он производит выплаты, как зарплату. Если начисления за этот период не производятся, работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам (если она есть в организации), департамент госинспекции труда, либо подать иск в суд. Отмечу, что если работник просто не является на медобследование, то есть пропускает его по своей вине, выплаты не производятся.