Главу Гомельской области повысили до вице-премьера

После того как президент резко раскритиковал положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области, ряд руководителей лишились должностей, в том числе вице-премьер Михаил Русый. Его место и занял Владимир Дворник, возглавлявший Гомельский облисполком.

Президент охарактеризовал его как опытного управленца, в том числе и в сфере сельского хозяйства.

55-летний Владимир Дворник окончил Витебский ветеринарный институт. Работал трактористом, ветврачом, руководил совхозом-комбинатом, а перед тем как возглавить Гомельскую область, был председателем Мозырского райисполкома.

На посту вице-премьера он будет курировать агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, природные ресурсы и охрану окружающей среды.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси в кадровой работе сохраняется принцип ротации, который используется и за рубежом.

- Поэтому главе администрации поставлена задача вносить предложения по ротации кадров. То, что мы делаем в правоохранительных органах, - недавно в МВД в очередной раз произошла ротация. Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали. Думаю, что такое время пришло и для губернатора Гомельской области, - цитирует президента БелТА.

Президент отметил, что на пост главы региона будет найдена достойная замена, а пока основная нагрузка ляжет на первого зампредседателя Гомельского облисполкома и помощника президента в этой области.