2019-04-04T16:44:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Главу Гомельской области повысили до вице-премьера

Владимир Дворник в правительстве будет отвечать за сельское хозяйство
Алексей БЕЛОУСОВ
Поделиться:
Президент охарактеризовал Владимира Дворника как опытного управленца, в том числе и в сфере сельского хозяйства.Президент охарактеризовал Владимира Дворника как опытного управленца, в том числе и в сфере сельского хозяйства.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

После того как президент резко раскритиковал положение дел в сельском хозяйстве Могилевской области, ряд руководителей лишились должностей, в том числе вице-премьер Михаил Русый. Его место и занял Владимир Дворник, возглавлявший Гомельский облисполком.

Президент охарактеризовал его как опытного управленца, в том числе и в сфере сельского хозяйства.

55-летний Владимир Дворник окончил Витебский ветеринарный институт. Работал трактористом, ветврачом, руководил совхозом-комбинатом, а перед тем как возглавить Гомельскую область, был председателем Мозырского райисполкома.

На посту вице-премьера он будет курировать агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, природные ресурсы и охрану окружающей среды.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси в кадровой работе сохраняется принцип ротации, который используется и за рубежом.

- Поэтому главе администрации поставлена задача вносить предложения по ротации кадров. То, что мы делаем в правоохранительных органах, - недавно в МВД в очередной раз произошла ротация. Люди должны как-то двигаться и по вертикали, и по горизонтали. Думаю, что такое время пришло и для губернатора Гомельской области, - цитирует президента БелТА.

Президент отметил, что на пост главы региона будет найдена достойная замена, а пока основная нагрузка ляжет на первого зампредседателя Гомельского облисполкома и помощника президента в этой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Беларуси призываются 100 офицеров запаса на срочную службу
Беларусь попросила Россию снизить проценты по кредиту на БелАЭС и продлить его до 35 лет
«Мы собрались молиться за Беларусь»: минчане пришли в Куропаты на совместную молитву
Брестчанина задержали за «компьютерный саботаж»: он стер переписку в электронной почте предприятия
Доход Тимы Белорусских превысил $225 тысяч
В Лиде таксист сбил пешехода во дворе многоэтажки
Лукашенко политику Медведчуку: «Интересно, что ждать от Украины?»
«Когда научимся поступать по-людски?»: депутат Валерий Воронецкий о сносе крестов в Куропатах
В Минске появились первые парковки для беременных
Мужчине случайно выдали в банке 3 тыс. евро - сейчас его ищет милиция
Дмитрий Дашкевич находится в ИВС на Окрестина
В выходные будет тепло и солнечно, а с понедельника - дожди
Хоккеистов «Юность-Минск» задержали в центре города с наркотиками
Фото: на МКАД столкнулись три авто
Пресс-секретарь Лукашенко о сносе крестов в Куропатах: «Читайте президента!»
В Куропатах проведут межконфессиональную молитву
Минчанин не дождался таксиста, который зашел в бар, и угнал его машину
Дворник назначен вице-премьером Беларуси
Митрополит Кондрусевич призвал срочно остановить снос крестов в Куропатах
Минчанин продал 10 квартир на 650 тыс. долларов и не заплатил налоги
Видео с воздуха: в Беларуси идет посевная кампания
Официально: в Куропатах удаляются незаконно установленные сооружения
Католическая церковь о сносе крестов в Куропатах: «Неприятно и страшно»
Легковушка и бензовоз столкнулись в Браславском районе
Куропаты оцепил ОМОН: техникой снесли 70 крестов
В Беларусь доставляли наркотики через границу по поддельным документам
В Гродненском районе мужчина погиб при выжигании сухой травы
Украинцы задержали на белорусской границе замкомандира «Востока»
Сравните фото: Гомель сейчас и 50 лет назад