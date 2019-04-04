Сразу в двух ДТП водителям стало плохо за рулем, и погибли люди

Сразу несколько похожих случаев произошли в стране. Первый - под Слуцком. Трое мужчин на служебной машине ехали из Слуцка в Старые Дороги. По пути водителю стало плохо, заболел живот. Мужчина поначалу подумал, что чем-то отравился, остановил машину и вышел на улицу, но легче ему не стало. Он вернулся за руль, и коллеги поехали дальше, сообщает местное издание «Кур'ер». Через какое-то время водитель стал наклоняться вперед к рулю. По словам его коллег, мужчина сказал: «Ну все». И умер. Машина ехала со скоростью не более 60 км/ч. Сидевший рядом пассажир схватил руль, и автомобиль чудом удалось остановить на обочине. Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая появилась из-за ишемической болезни сердца.

Напомним, согласно ПДД, водителю запрещено управлять машиной в болезненном или утомленном состоянии, под воздействием лекарств, снижающих внимание и быстроту реакции. А еще периодически водители должны проходить медицинский осмотр - каждый раз, когда истекает срок действия медсправки (ее дают на 1 - 5 лет).

Узнать, была ли у мужчины медицинская правка, нам не удалось:

- Управлением Следственного комитета сейчас проводится проверка, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. - Точная причина смерти и все обстоятельства смерти водителя будут известны только после получения результатов всех экспертиз.

Результат второго случая в Гомеле - сразу две смерти. Водителю стало плохо за рулем, в результате его старенькая Audi вылетела на тротуар и насмерть сбила 78-летнюю женщину. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть не только пешехода, но и водителя.

Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть не только пешехода, но и водителя. Фото: gp.by.

БУДЬ В КУРСЕ!

Какие врачи проверяют водителей на медосмотре?

Для прохождения водительской комиссии, нужно взять выписку из своей поликлиники. Если больше года вы не проходили флюорографию или не сдавали анализы - придется. Во время медосмотра водитель проходит врача-терапевта, невролога, психиатра, нарколога, гинеколога (для женщин), офтальмолога, отоларинголога и хирурга.

Дополнительно к наркологу-психиатру направляют водителей, состоящих на учете в нарко- или психиатрическом диспансерах, либо при возникновении вопросов у других врачей. Если все в порядке, справку дадут на 5 лет. Если водитель болеет хроническими заболеваниями, срок действия справки может быть уменьшен до года или трех.

Кому справку не дадут?

Заболевания и противопоказания, запрещающие человеку управлять автомобилем, прописаны в постановлении Минздрава № 78. Запреты могут носить как временный, так и постоянный характер.

Мы посмотрели наиболее частые причины отказы. Синкопальное или обморочное состояние: при единичном случае человек будет не годен в течение года с момента обморока, при многократных случаях пациент наблюдается несколько лет, и на дополнительном обследовании выносится окончательное решение. После инфаркта миокарда или операции на сердце человек не годен в течение одного года, потом вопрос о допуске принимается кардиологом. При наличии эпилепсии - полный запрет. Не дадут справку с сильными проблемами со зрением, с нарушенным цветовосприятием.

Можно ли ездить без справки?

Медицинская справка не входит в перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ. За отсутствие справки наказать не могут. По сути, она нужна в двух случаях: забрать из ГАИ талон к удостоверению после его временного изъятия и при замене истекших прав, срок их действия 10 лет. Еще справку требуют при прохождении техосмотра. Но техосмотр может пройти любой водитель со справкой на любой машине. Таким образом, аккуратный водитель, не нарушая закон, сможет проездить без справки до следующей замены водительского удостоверения - то есть максимум 10 лет.

Но при этом, если водитель виновен в ДТП и у него нет действующей справки - это отягчающее обстоятельство, которое будет учтено при разборе происшествия.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что делать, если сидящему рядом водителю стало плохо?

- Если вы до поездки заметили, что водитель себя нехорошо чувствует, лучше от нее отказаться, - рассказал «Комсомолке» помощник директора Центра контраварийной подготовки Дмитрий Перлин. - Если вы заметили это во время поездки, настоятельно предложите ему остановиться, выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Вмешиваться в управление автомобилем, не имея устойчивых навыков инструктора по вождению, не нужно - только сделаете хуже! Не каждый пассажир - это водитель. Но даже если и так, не каждый сможет, сидя на пассажирском месте, быстро сориентироваться, включить аварийку, одновременно удерживать руль, выключить передачу, затянуть ручник и остановить машину. Такие ситуации лучше не допускать изначально.