2019-04-04T17:25:21+03:00
Спорт
КП Беларусь

Виталий Родионов покинул БАТЭ: «Накопилась усталость»

Спортивный директор борисовского клуба неожиданно оставил свой пост и, чем займется, не сообщил
Захар ПЛАТОНОВ
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Виталий Родионов год с небольшим проработал спортивным директором. Фото: fcbate.byВиталий Родионов год с небольшим проработал спортивным директором. Фото: fcbate.by
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- Год в роли спортивного директора получился очень насыщенным и напряженным, - сказал Родионов. - Огромное количество событий: подписания, просмотры игроков, матчи, детско-юношеский футбол. Еще и смерть Анатолия Анатольевича (Капского. - Ред.) оказала огромное психологическое воздействие, естественно, отрицательное. Честно говоря, накопилась усталость. Поставил перед собой задачу довести предсезонку, завершить определенный цикл. Сейчас трансферное окно закрылось - и я решил попробовать что-то новое.

В клубе Родионов был с 2006 года (с отлучкой на выступление за «Франкфурт»), играя на позиции нападающего. С БАТЭ он 12 раз становился чемпионом Беларуси, обновил несколько рекордов и стал легендой. За личностные и профессиональные качества его называли Профессор. После завершения карьеры в январе 2018 года Родионов стал спортивным директором, отвечал за трансферы. С одной стороны, его уход неожиданный. С другой - еще в начале года в кулуарах поговаривали, что взгляды Родионова на комплектование команды не совпадали с видением главного тренера Алексея Баги и мнением тех руководителей, кто также причастен к этому направлению.

Официальный сайт пафосно говорит о Родионове и делает оговорку, что он еще вернется. Да и сам Профессор допускает это:

- Уношу с собой море приятных воспоминаний и счастлив, что в моей жизни была такая яркая, замечательная страница! И опять же: никогда не говори никогда...

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