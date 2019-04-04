Виталий Родионов покинул БАТЭ: «Накопилась усталость»

- Год в роли спортивного директора получился очень насыщенным и напряженным, - сказал Родионов. - Огромное количество событий: подписания, просмотры игроков, матчи, детско-юношеский футбол. Еще и смерть Анатолия Анатольевича (Капского. - Ред.) оказала огромное психологическое воздействие, естественно, отрицательное. Честно говоря, накопилась усталость. Поставил перед собой задачу довести предсезонку, завершить определенный цикл. Сейчас трансферное окно закрылось - и я решил попробовать что-то новое.

В клубе Родионов был с 2006 года (с отлучкой на выступление за «Франкфурт»), играя на позиции нападающего. С БАТЭ он 12 раз становился чемпионом Беларуси, обновил несколько рекордов и стал легендой. За личностные и профессиональные качества его называли Профессор. После завершения карьеры в январе 2018 года Родионов стал спортивным директором, отвечал за трансферы. С одной стороны, его уход неожиданный. С другой - еще в начале года в кулуарах поговаривали, что взгляды Родионова на комплектование команды не совпадали с видением главного тренера Алексея Баги и мнением тех руководителей, кто также причастен к этому направлению.

Официальный сайт пафосно говорит о Родионове и делает оговорку, что он еще вернется. Да и сам Профессор допускает это:

- Уношу с собой море приятных воспоминаний и счастлив, что в моей жизни была такая яркая, замечательная страница! И опять же: никогда не говори никогда...