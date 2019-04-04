Со второй полосы Национального аэропорта «Минск» впервые взлетел самолет

В четверг, 4 апреля с новой взлетно-посадочной полосы Национального аэропорта «Минск» впервые поднялся в воздух самолет - Boeing-747 белорусской грузовой авиакомпании TransAviaExport. 29-летний борт взлетел в 17:35, сделал несколько кругов и успешно приземлился.

Официально о первом взлете с новой полосы пресс-служба аэропорта не объявляла. Позже по просьбе «Комсомолки» в пресс-службе уточнили:

- Это был технический рейс в рамках процесса сертификации.

Это был технический полет в рамках сертификации полосы, а регулярные рейсы начнутся с конца апреля. Фото: Дмитрий МОЛОКОВИЧ, facebook.com/dimafsx.

Напомним, та полоса, по которой сейчас взлетают самолеты в Национальном аэропорту «Минск», нуждается в ремонте. Поэтому решили строить вторую полосу - об этом заговорили еще в 2010 году. Изначально строить должны были китайцы, за свой же кредит - проект оценивали в 360 миллионов долларов. Сроки постоянно смещались, от услуг китайцев решили отказаться, строить своими силами. В результате проект сделали россияне, в строительстве участвовали белорусские предприятия. Стоимость удалось удешевить - теперь говорят всего о 250 миллионах долларов. Кредит на стройку выделил Банк развития, а гасить его будут из средств республиканского бюджета, Минтранса, Департамента по авиации и Национального аэропорта «Минск». Не обошлось и без коррупционных скандалов.

Фактически строительство и установка оборудования на второй взлетно-посадочной полосе завершились еще 7 ноября прошлого года. Но самолеты она пока не принимала – оказалось, что в первую зиму свежий бетон нельзя обрабатывать противогололедными смесями. Первые регулярные рейсы вторая полоса начнет принимать в конце апреля.

Авиакомпания TransAviaExport, чей самолет совершил тестовый полет, работает с 1993 года и занимается грузоперевозками по всему миру, включая «горячие точки». Причем задания. которые выполняют самолеты компании, иногда связаны с серьезным риском. Так, 9 марта 2007 года белорусский Ил-76 при заходе на посадку в Сомали обстреляли из переносного зенитно-ракетного комплекса. Несмотря на возникший на борту сильный пожар, экипажу удалось совершить посадку, обошлось без жертв. Самолет выполнял заказ ООН и вез два бронетранспортера. После этого белорусская авиакомпания отправила в Сомали еще один самолет – с запчастями и техническим персоналом. На обратном вылете этот самолет сбили ракетой, все 11 человек, находящихся на борту, погибли. В то время в Сомали велись ожесточенные бои между повстанцами и поддерживаемыми правительством эфиопскими военными, которые вошли в Сомали ранее для изгнания исламистов.