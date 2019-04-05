В Речице улицу поэта Мицкевича переименовали в честь чекиста Мицкевича

Про переименование небольшой улицы в райцентре Речица заговорили во всей стране. Дело в том, что переименование необычное: из Мицкевича в Мицкевича. Изменились только инициалы, соответственно и личность, в честь которой теперь названа улица. Как носителю той же известной фамилии, стало интересно разобраться, почему власти приняли такое решение.

До недавнего времени улица носила имя Адама Мицкевича - всемирно известного поэта белорусского происхождения, автора драмы «Дзяды» и поэтической эпопеи «Пан Тадеуш», деятеля национального движения. Сейчас, по решению районного совета депутатов, улицу и близлежащий переулок назвали в честь Евгения Мицкевича - почетного чекиста, уроженца Ровенской области в Украине. После Октябрьской революции он был председателем Речицкого военно-революционного комитета, исполкома Советов, комиссаром Речицкого уезда. А с середины 1920-х служил в системе ОГПУ-НКВД, работал за границей в разведке.

В райисполкоме «Комсомолке» рассказали, что недавним переименованием просто восстановили историческую справедливость. Оказывается, имя Евгения Мицкевича улица носила еще с 1959 года. Тогда в его честь переименовали улицу Руднянскую. Однако в то время инициалы людей, в честь которых названы улицы, не писали. Так было до тех пор, пока в 2015 году из Минска не пришло распоряжение указывать в названиях улиц не только фамилии, но и имена

- Тогда не разобрались, не удостоверились, в честь какого именно Мицкевича названа улица, и присвоили ей название Адама Мицкевича. Ведь поэт больше на слуху, вот и ошиблись. А сейчас мы просто исправили оплошность. Евгений Мицкевич - наш речичанин, его здесь некоторые еще помнят. На улице установлена его мемориальная доска. Все жители знают, что улица изначально была названа именно в честь Евгения Мицкевича, - говорит начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Лидия Скакун.

А инициатива пошла от жителя улицы, пенсионера, который удивился, когда в квитанции за оплату услуг ЖКХ заметил, что его улица названа в честь Адама Мицкевича. Он обратился в райисполком: почему такая несправедливость?

Власти сделали запрос в архив, подтвердили, что действительно по ошибке назвали улицу в честь поэта, и переименовали ее. При этом против Адама Мицкевича в райисполкоме ничего не имеют, заверили в отделе архитектуры.

В райсовете депутатов добавили, что в Речице строятся новые микрорайоны, и депутаты рассмотрят вопрос о присвоении одной из новых улиц имени Адама Мицкевича.

БУДЬ В КУРСЕ!

Еще один известный Мицкевич - белорусский классик Якуб Колас. На самом деле известного писателя, поэта и переводчика, общественного деятеля, одного из основоположников новой белорусской литературы зовут Константин Мицкевич, а Якуб Колас - это его псевдоним.