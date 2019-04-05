Белорусов зовут на тотальный диктант-2019. Читать будут Георгий Колдун и ведущая ОНТ Анжелика Пушнова

Написать диктант можно будет на четырех площадках в Минске.

В Национальной библиотеке Беларуси (проспект Независимости, 116) текст диктанта прочитает актер театра и кино, заслуженный артист Беларуси Александр Суцковер. Участники акции смогут сделать на память традиционное школьное фото.

В Белорусском государственном медицинском университете (проспект Дзержинского, 83) нужно будет написать текст под диктовку телеведущего, актера и певца Георгия Колдуна.

В научной библиотеке БНТУ (ул. Якуба Коласа, 16) диктовать будет ведущая телеканала ОНТ Анжелика Пушнова.

В Российском центре науки и культуры (ул. Революционная, 15а) диктант зачитает доктор филологических наук, профессор, преподаватель школы литературного мастерства «Хороший текст» Наталья Блищ.

Диктант начнется в 14:00 13 апреля. Участие в акции бесплатное, нужно только зарегистрироваться на сайте проекта.

В этом году тотальный диктант напишут в 79 странах мира. Текст для диктанта подготовил российский писатель и литературный критик Павел Басинский. По его сценарию был снят фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», который получил приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».

Павел Басинский прочитает свой текст в Таллинне - столица Эстонии станет в этом году еще и столицей тотального диктанта.