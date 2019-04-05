2019-04-05T16:03:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ребята могли пива выпить, но на этом все и заканчивалось». Сейчас хоккеистов клуба «Юность-Минск» задержали с гашишем

Юные игроки, которых подозревают в незаконном обороте наркотических средств, не заключены под стражу
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Изъятый у спортсменов гашиш - остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.Изъятый у спортсменов гашиш - остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- Я шокирован. Все понимают, как это вредно и к чему это приводит. Знаю, что ребята, которых задержали, могли пива вместе выпить. Но на этом все заканчивалось, - говорит бывший хоккеист команды «Юниор» хоккейной школы «Юность-Минск» Алексей Невидицин.

Это произошло вечером 1 апреля в Минске. Наряд патрульно-постовой службы милиции Центрального РУВД патрулировал окрестности проспекта Победителей. Милиционеры обратили внимание на двух молодых людей, которые, увидев их, принялись нервно прятать что-то по карманам.

- Причины подозрительного поведения стали понятны, когда на предложение предъявить содержимое карманов парни достали две полимерные баночки с похожим на гашиш спрессованным веществом, бумажный сверток с идентичным содержимым, три пакетика некурительного табака насвай, стеклянные трубочки, которыми можно пользоваться при потреблении наркотиков. Вскоре установили и личности задержанных - ими оказались защитник и нападающий хоккейного клуба «Юность-Минск», - сообщает МВД.

Изъятое у спортсменов вещество действительно оказалось гашишем. Выяснилось и то, что к распространению наркотика отношение имеют еще двое хоккеистов клуба. Их задержали на следующий день. Мало того, изъятый гашиш - это остатки после недавней загородной вечеринки одноклубников.

Как узнала «Комсомолка», задержанные - хоккеисты команды «Юниор». Все они совершеннолетние и не заключены под стражу.

Как сообщает МВД, оперативники продолжают работу по установлению всех звеньев цепочки распространения зелья. Стражи порядка будут выяснять и «схемы распространения наркотика в команде, насколько долго и регулярно ее члены употребляли запрещенные вещества, какой круг хоккеистов (и не только их) участвовал в этом».

Возбуждены уголовные дела по частям 1, 2 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». Максимальное наказание, которое грозит по первой части статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет. По второй - лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества или без нее.

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