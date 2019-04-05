Михаил Захаров перед родами: «Если мальчик, пусть что-нибудь отрежут или переделают - нужна девочка!»

- Папа на родах не присутствовал - это было мое решение, слишком деликатное дело, - рассказала "Комсомолке" Марина. - Выбрали вип-отделение 6-го роддома, роды были долгие, длились почти сутки, и я очень благодарна Ирине Васильевне Борис - врачу от Бога. Сразу после родов я выслала Мише фото и видео, а приехал и взял дочь на руки он уже вечером, после хоккея. И ночевал с нами два дня в двухкомнатной палате «Орхидея».

Имя пока не скажу - завтра едем в загс записывать, тогда и объявим.

Вес дочки - 3360, рост - 52 сантиметра. Копия папа - темненькая, уже с прической, смугленькая. Все врачи в один голос сказали, что «папина доча, маминого ничего» (улыбается).

В понедельник были уже дома. Папа забрал нас на трех машинах - украшенных, со словами благодарности. И дом украсил - все в шариках и цветах. Вместе с Мишей приехали встречать мои родители, брат с женой, Мишина дочка, мама и брат.

- Все врачи в один голос сказали, что «папина доча, маминого ничего» (улыбается). Фото: личный архив.

- Как первые дни дома?

- Тяжело привыкнуть к новому образу жизни. Рожала ведь почти сутки, потом еще двое суток не спала - было ощущение, будто энергетика выпила: не могла поверить, что все это счастье - мое. Дома, конечно, легче, но пока привыкнешь. Помогает моя мама, она с нами. У Миши же сейчас финал…

- И тут соскочил (смеемся)…

- Так ему же выиграть надо. Так и сказал: «Надо подарить дочке победу!» Старается.

Счастливый отец. Фото: личный архив.

- А что подарил за рождение дочки?

- Пока еще подарок не получила, перед финалом - не до них.

- Но событие отпраздновать папа успел?

- Да, сразу же, в первый же вечер, после хоккея - с близкими друзьями.

- Счастлив?

- Счастлив (улыбается). Пока финал, и мы спим в разных комнатах, чтобы папу беречь перед матчами. Но Миша не успеет открыть глаза, тут же к нам и сразу забирает дочь с собой - кладет рядышком, и досыпают.

- Некоторые подумали, что Захаров ждал хоккеиста…

- Нет, каждый раз, когда шли на узи, он мне говорил: «Если будет мальчик - пусть что-нибудь отрежут, переделают - нам нужна только девочка!» Хоккеистов хватает, будем теперь гимнасток растить. Ирина Юрьевна Лепарская, когда Мишу поздравляла, так сразу и сказала: «В три года жду на тренировке».

- Папа на родах не присутствовал - это было мое решение, слишком деликатное дело... Фото: личный архив.

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