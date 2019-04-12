Квартира в центре Минска: детская вместо кухни и стеклянная дверь в спальне

Сегодня мы в гостях у минчан Ольги и Игоря и их сына Клима. Семья живет в центре столицы в двухкомнатной квартире площадью 53 квадратных метра.

- Квартира была куплена в ужасном состоянии - здесь жил пьющий хозяин. Но мы выбирали жилье из-за месторасположения и благодаря непривлекательному виду купили его выгодно, - рассказывает Ольга.

В спальне - широкий подоконник с подушками

Хозяйка квартиры сразу наняла дизайнера и бригаду строителей. Перед дизайнером стояла сложная задача.

- Площадь небольшая, а нас много. Нужно, чтобы у каждого члена семьи была своя зона комфорта. Также важно было продумать большое количество мест для хранения. А самое главное - сделать квартиру максимально светлой, так как изначально она была мрачная, - объясняет Ольга.

Хозяйка квартиры сразу наняла дизайнера и бригаду строителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первое, что расширяет пространство квартиры, - зеркало на всю стену в прихожей. Оно отражает свет от окна в спальне, который проходит через стеклянную раздвижную дверь. Шкафы в прихожей и спальне хозяева заказали с белыми глянцевыми поверхностями. Благодаря такому приему мебель не кажется громоздкой. И смотрится отлично!

Шкафы в прихожей и спальне хозяева заказали с белыми глянцевыми поверхностями.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Изначально площадь спальни была меньше, мы ее расширили и сделали фигурную стену. С обратной стороны, в гостиной, в углублении этой стены появилась ниша с полками. А еще здесь мне удалось реализовать мою мечту - широкий подоконник с мягкими подушками! Люблю тут работать или просто наблюдать за прохожими. Здесь даже есть небольшой светильник, - рассказывает хозяйка.

Кстати, батареи супруги не меняли, а лишь покрасили в тон стен. Это выглядит современно и экономит средства.

Чтобы в квартире было светлее, дверь в спальню сделали стеклянной.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В детской - люстры в виде воздушных шариков

Самое смелое дизайнерское решение в квартире - детская площадью 7 квадратных метров, которая появилась на месте бывшей кухни.

- Когда я увидела проект, мне показалось, что сын тут не развернется. Но на деле получилось очень здорово. У него есть свой шкаф для одежды, кроватка и даже диванчик, на котором мы с мужем сами любим посидеть - настолько здесь уютно, - улыбается Ольга.

В детской вместились кровать, шкафы и небольшой диван.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А нас покорили светильники в виде синих воздушных шариков, как у Пятачка из мультфильма «Винни-Пух», и будто игрушечный стеллаж с открытыми и закрытыми полками. Кстати, всю мебель в квартире супруги делали на заказ у частного предпринимателя в Минске.

Всю мебель в квартире супруги делали на заказ у частного предпринимателя в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кухню перенесли в гостиную

В комнате с лоджией сделали просторную гостиную с кухней, разделив зону отдыха и зону приема пищи разной плиткой на полу. В зоне отдыха поставили диван (при необходимости он раскладывается) и сделали ниши с подсветкой.

В зоне отдыха поставили диван (при необходимости он раскладывается) и сделали ниши с подсветкой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Кухня у нас получилась невероятно вместительная. А ее мятный цвет освежает пространство. Поначалу нас немного смутил большой высокий стол. Но когда стали пользоваться, поняли, что он комфортный, - говорит хозяйка.

Светильник в виде бокалов купили за $560.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В лоджии сделали теплый пол и установили шведскую стенку - здесь тренируются папа и сын.

Чтобы не съедать пространство в стандартной ванной, стиральную машину встроили в кухне. Прием затратный: встроенная техника в два раза дороже обычной.

Необычное решение: встроенная стиральная машина прячется за дверцей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В нашей квартире есть и дорогие, и недорогие вещи. Но все значительные траты считаю обоснованными. Посмотрите, как выиграла от переноса стиральной машины в кухню ванная комната (открывает дверь хозяйка. - Авт.). Здесь достаточно мест для хранения и развернуться можно. Плитка в ванной, кстати, белорусская, - приятно удивляет нас Ольга. Сочетание рисунка «синие горохи» с принтом под дерево смотрится оригинально.

В ванной использовали белорусскую плитку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сидя на таком подоконнике, удобно работать или просто наблюдать за прохожими.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прихожей установлено огромное зеркало.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Маленькому Киму есть, где даже погонять на своем Мерседесе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Мебель под заказ - $8000

Раздвижная дверь - $2000

Встроенный холодильник - $1200

Встроенная стиральная машина - $700

Кофемашина - $500

Люстра в кухне - $560

ЕСТЬ ВОПРОС

Нужно ли согласовывать перенос кухни?

- Если вы хотите сделать перепланировку квартиры, нужно обратиться в отдел архитектуры и строительства администрации вашего района. Каждый случай рассматривается отдельно. Если специалист даст разрешение на перепланировку, необходимо заказать проект в проектной организации, - рассказали «Комсомолке» в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

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