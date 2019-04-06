Сергей Шнуров: «Последние гастроли? Мы приедем в Минск в ноябре!»

Все билеты проданы – это неизменное объявление для всех концертов «Ленинграда» в Минске. Вот и на сей раз 15-тысячная арена была забита разнообразными зрителями: «Генки и Маринки», крепкие и некрепкие мужички, творческая и нетворческая интеллигенция, эпатажные девушки и дамы преклонных лет… Такую разношерстную публику на других концертах не встретишь.

Среди поклонников «Ленинграда» замечен и Денис Курьян!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Причем, пришли не просто послушать. С первых аккордов зрители в секторах встали со своих мест и подпевали, и плясали, и орали, а на танцполе в полном смысле этого слова стояли на голове. Народ отрывался, а зал разрывался.

Публика стояла на ушах - ну а как можно усидеть на месте на таком концерте!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«В Питере - пить», WWW, «Экспонат», ЧПХ, «Дорожную», «Рубу»… Да любую песню пели хором, чем заводили себя еще больше, да и Шнурова. Он пел на разрыв аорты и бегал по сцене вприпрыжку с такой интенсивностью и свежестью, что было очевидно – поет он про ЗОЖ одно, а делает другое.

Сергей Шнуров скакал по сцене и орал в микрофон на разрыв аорты - выкладывался на все сто!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лидер «Ленинграда» спускался в зрительный зал, разговаривал с публикой, шутил в своем стиле под дружных хохот и бросал комплимент за комплиментом: «Минск всегда отличался эмоциональным выплеском», «Я всегда говорил, что Минск – лучший город для выступлений». И, наконец, самое лучше, что могли услышать поклонники:

Шнурову нравится в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вы знаете, что у нас там прощальный год, последние гастроли и все такое….Но сказали, что так ох…но все проходит в Минске, что давайте мы еще раз. И вы знаете, что я ответил? Я сказал: «Конечно!». Так что увидимся в ноябре. Спасибо вам огромное за вас.

Как и всегда, на концерте «Ленинграда» - аншлаг.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Концерт начался в 20.30, а на бис «Ленинград» вышел уже в начале двенадцатого, уже после того, как многим показалось, что вечер закончен. Но Сергей Шнуров вернулся под рев танцпола, открыв уже четвертое отделение, и народ в вестибюле услышав: «ноги должны быть и талия, ну и так далее» уже в одежде повернул назад, забив проходы. Казалось «Ленинграду» и публике друг от друга никогда не устать.

«Ленинграду» и публике друг от друга никогда не устать.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Так что ждем Сергея Шнурова в ноябре.

Минчане искупали Шнурова в овациях, и он решил приехать еще раз.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Горячие «ленинградки».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Такой ЗОЖ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Зал пел вместе со Шнуровым.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шнуров спускался к зрителям и много шутил.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Он мог бы и не петь - зрители исполнили бы все песни за Шнурова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ