Стартовало телешоу «Спорт-фактор»: «Когда узнал, что прошел на проект, добавил блинов на гриф»

Стартовали съемки телешоу «Спорт-фактор». Проект ОНТ приурочен к II Европейским играм. Шесть команд будут соревноваться между собой в четырех дисциплинах: легкая атлетика (эстафета 4x100 м), стрельба, велогонка, гребля. В каждой команде по две девушки и по два мужчины.

Большая команда.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На этой неделе команды собрались на первую тренировку. Уже совсем скоро им соревноваться в эстафете 4x100 м. И ведь соревнования сразу будут на выбывание!

Кстати, о командах. Участники сами придумывали себе названия. И вот плоды их креативного нейминга: «Мара» (общественные деятели), «Телекинез» (представители СМИ), «Star wars» (представители шоу-бизнеса), «Бизнес-тим» (представители бизнес-компаний), Bright Team (представители Дирекции II Европейских игр), «Шторм» (телезрители).

Тренеры рассказывают технологию эстафеты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна Ледовская становилась Олимпийской чемпионкой в эстафете.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренировку для участников проводили завкафедрой легкой атлетики БГУФК Сергей Аврутин, старшие тренеры РЦОП по легкой атлетике Сергей Коваленко и Евгения Володько, Олимпийская чемпионка и серебряная призерка Игр-1988, чемпионка мира в легкой атлетике Татьяна Ледовская.

- Отличные впечатления от проекта, хотя за тренировку устала так много говорить, - улыбается Татьяна Ледовская. – Но приятно, когда благодаря тебе люди узнают что-то новое о легкой атлетике. В целом такие проекты нужны, все-таки это и популяризация спорта. К тому же это увлекательно.

- Вы выигрывали олимпийское золото как раз в эстафете. Что самое главное в этой дисциплине?

- Главное, чтобы голова оставалась холодной, важно не паниковать, ориентироваться на своего партнера и правильно принять-передать эстафету.

Ведущие "Спорт-фактор" - Анжелика Пушнова и Дмитрий Кохно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Участники с интересом внимали советам тренеров и потом сами пробовали пробежать эстафету, как профессионалы.

- «Спорт-фактор» - это уникальная возможность попробовать себя в тех видах спорта, с которыми вряд ли бы столкнулся без воли случая, - говорит модель, телеведущая и продюсер Ирина Ромбальская. - Первый этап проекта – легкая атлетика. Самый знакомый для меня вид спорта. Недавно вернулась из Варшавы, где пробежала полумарафон. Больше всего пугает гребля. Но, наверное, если здесь это не попробую, то больше никогда.

Ирина Ромбальская и Анжелика Пушнова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Учитывая ваши успехи в полумарафоне, наверное, в вашей команде на вас больше всего возлагают надежды.

- Почему же? Люба Леонович – кандидат мастера спорта по легкой атлетике, ведущая новостей спорта. По крайней мере, она знает, что такое эстафетная палочка. Некоторые ее сегодня увидели впервые. Дима Максимович, Тенгиз Думбадзе – мужская сила. Как ни крути, они сильнее, бегут быстрее.

- Какие цели?

- Нельзя выходить на старт, не мечтая о победе. Мы отдаем себе отчет, что команда ОНТ должна быть на голову выше всех соперников, чтобы в случае победы не было разговоров, что первое место отдали своим. Победа должна быть убедительной. Будет сложно, но мы готовы.

Станислав Войнич.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы писали, как на кастинге в команду телезрителей не только спортивными результатами впечатлил директор школы Станислав Войнич. В итоге он стал и капитаном команды.

- Какие были эмоции, когда узнали, что прошли на проект?

- Было здорово, как раз занимался в тренажерном зале. Увидел пропущенный звонок, перезвонил. Рассказали, что прошел на «Спорт-фактор». Обрадовался. Навесил на гриф больше блинов, чтобы еще лучше подготовиться, - смеется Станислав. - Конечно, приятно, что из такого количества человек выбрали меня.

- Говорили, почему выбрали вас? Вы же на кастинге читали стихи, это сыграло роль?

- Про стихи не говорили. Может, придумываю, а может, нет, сказали так: вы красавчик. (смеется)

- Тимбилдинг проводили?

- После встречи на ОНТ, пошли в кафе, пообщались. Компания отличная, все нацелены на победу.

- Со школы легко отпустили?

- Начальник управления поддержала, поздравила, сказала, чтобы прославил район.

- Если пройдете дальше, впереди гребля, стрельба, велогонка. Готовы?

- Постоянно катаюсь на велосипеде. Мне очень интересно попробовать себя в велогонке на треке.

Анастасия Лавринчук в 2019 году представит Беларусь на конкурсе Мисс мира.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спорт – это красота. А когда в соревнованиях участвует вице-мисс Беларусь!

- Здесь собрались самые смелые люди, - говорит Анастасия Лавринчук, вице-мисс Беларусь-2018. - Несмотря на плотный график все нашли время на участие в проекты. Верю, что будет интересно и тяжело, будет конкуренция – все команды как на подбор. Думаю, на тренировках мы подготовимся, чтобы достойно выступить.

- Эстафетную палочку сложно передавать?

- Тренеры объяснили, как оптимальнее это делать. В принципе, не так сложно. Мне проще левой рукой отдавать и забирать. Главное это отработать в динамике.

- Участницы и тем более победительницы конкурса «Мисс – Беларусь», как правило, со спортом на ты.

- Выдающейся спортсменкой себя не назову. Думаю, участие в «Спорт-фактор» поможет мне подготовиться, ведь с нами работают профессиональные тренеры, олимпийские чемпионаты. Так раньше ходила на танцы, в тренажерный зал. С компанией заниматься спортом гораздо веселее, поэтому на «Спорт-фактор» так нравится, все веселые, открытые.

Анастасия Лавринчук – вторая вице-мисс Беларусь-2018.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Прошла новость, что вы будете представлять Беларусь на конкурсе «Мисс мира».

- Да, это уже будет в декабре этого года. Так получилось, что «Мисс – Беларусь» проводится раз в два года, в «Мисс мира» - каждый год. В первый год от нас едет победительница, на второй год организаторы отбирают сами. Выбор пал на меня. Подготовка уже началась, график очень плотный, было даже сложно выкроить время для «Спорт-фактора». В подготовку входит дефиле, походка, сценическая речь, очень важен английский язык, стала ходить к репетитору. Скоро будем разрабатывать национальный костюм, ставить творческий номер, народный танец.

Ольга Рачко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Команда «Бизнес-тим» на тренировке кажется самой целеустремленной.

- Тяжело физически. Но это наоборот делает настроение боевым, - отмечает Ольга Рачко, учредитель и директор компании «Антикризисное управление». - Все команды очень позитивные. Проект будет очень интересным, нам говорили, что будут сюрпризы. Наша команда называется «Бизнес – тим». Бизнес и спорт взаимосвязаны. И там, и там необходима ответственность, инициатива, дисциплина.

- На проекте, как и в бизнесе, высокая конкуренция, команды будут выбывать…

- Люди, которые занимаются бизнесом, хотят быть первыми. Всех на это настраиваю, мы будет все делать для победы. Пусть у соперников Олимпийские чемпионы, для нас нет ничего не преодолимого.

Все участники мечтают о победе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Надежда Антоненко в прекрасной форме.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Анжелика Пушнова - мастер баланса и перевоплощений.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Богданович.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Команда-победитель «Спорт-фактора» получит денежный приз. Первый выпуск телешоу выйдет в эфир 5 мая на ОНТ. Проект проводится при поддержке Министерства спорта и туризма.

КСТАТИ

Какие составы команд?

«Мара» (общественные деятели)

Александр Богданович – олимпийский чемпион в гребле на каноэ,

депутат Палаты представителей Национального собрания,

Кирилл Шик - Первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ»,

Ольга Чемоданова – пресс-секретарь МВД, полковник милиции,

Анастасия Лавринчук – Вторая вице-мисс Беларусь-2018.

«Телекинез» (представители СМИ)

Дмитрий Максимович – ведущий программы «Наши новости»,

Ирина Ромбальская – Автор и телеведущая программы «Метеогид», продюсер программы «Ничего личного»,

Любовь Леонович – ведущая программы «Новости спорта»,

Тенгиз Думбадзе – политический обозреватель, журналист-международник.

«Star wars» (представители шоу-бизнеса)

Иван Вабищевич – певец, шоумен,

Саша Немо – певец, композитор,

Виктория Алешко – певица, Заслуженная артистка Республики Беларусь,

Искуи Абалян – певица, Заслуженная артистка Республики Беларусь, Посол доброй воли УВКБ ООН.

«Бизнес-тим» (представители бизнес-компаний)

Ольга Рачко – учредитель и директор компании «Антикризисное управление»,

Надежда Антоненко – главный специалист Управления маркетинга и общественных связей ОАО «Белагропромбанк»,

Денис Рябушкин – заместитель директора по внешним связям ОАО «Минский часовой завод»,

Алексей Кучков - начальник прокатного цеха ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК».

Bright Team (представители Дирекции II Европейских игр)

Евгений Булка – ведущий специалист Управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ,

Анастасия Зенченко - волонтер II Европейских игр,

Евгений Юшко – ведущий спортивных презентаций,

Наталья Куропатская – ведущий специалист управления по работе с персоналом.

«Шторм» (телезрители)

Ольга Киселева – государственный медицинский судебный эксперт-биолог Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, подполковник.

Станислав Войнич – директор ГУО «Аталезский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа (Столбцовский р-н, аг Аталезь),

Наталья Синевич – ведущий юрисконсульт ООО «Самый лучший юрист», многодетная мать,

Сергей Крупченко – ведущий инженер-конструктор Управления главного конструктора ОАО «МАЗ».