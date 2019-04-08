velcom превращается в A1

О том, что 8 апреля компания velcom объявит о проведении ребрендинга – теперь оператор будет называться A1 - «Комсомолке» сообщили сразу несколько независимых друг от друга источников. Правда, в пресс-службе компании velcom никак не комментировали эту информацию – мол, все узнаете на специальном мероприятии.

Напомним, белорусский оператор velcom полностью принадлежит австрийской компании A1 Telekom Austria Group. А всего компании принадлежат 8 европейских сотовых операторов, включая белорусский. Приставка «A1» в названии материнской компании появилась в ноябре 2017 года. После этого 4 из 8 дочерних компаний-операторов прошли через ребрендинг, и теперь называются соответственно A1 Telekom Austria, A1 Bulgaria, A1 Slovenia и A1 Croatia. Наконец, дело дошло и до Беларуси. Планы о проведении ребрендинга в компании до последнего держали в тайне. Но теперь стало известно окончательно: velcom теперь становится оператором A1.

Официально о проведении ребрендинга компания velcom объявила 8 апреля на специальном мероприятии, которое проходит в минском Falcon Club. Первое время логотип будет совмещенный: velcom A1, но позже в названии останется только A1.

Также на мероприятии объявили об отмене интернет-роуминга в сетях A1 в Австрии, Болгарии, Хорватии, Македонии, Сербии и Словении - гигабайтный пакет трафика будет стоит 5.90 рублей - услугу запустят в конце мая, к летнему сезону. Правда, изменения касаются тарифных планов линейки "Комфорт" и бизнес-тарифов.

Также к своему 20-летию компания дарит все клиентам бонусы - включить их можно будет через личный кабинет на сайте velcom.by.

Напомним, в предыдущий раз velcom подвергался ребрендингу больше десяти лет назад – это было в 2008 году. Именно тогда появился привычный сегодня желто-черный логотип.

Так выглядел логотип компании velcom до 2008 года.

Напомним, 21 марта компания velcom включила сеть стандарта LTE (Long Term Evolution или Долгосрочная эволюция). Это связь самого последнего, четвертого поколения (4G), она обеспечивает беспроводной высокоскоростной интернет, доступный через смартфон, планшет, или USB-модем. Скорость - до 112 Мбит/с. Передачу данных в формате LTE поддерживают все современные смартфоны, цены на самые дешевые начинаются от 130 рублей. К сожалению, собственную лицензию на использование этой сети компании velcom получить не удалось, поэтому пришлось воспользоваться услугами государственного инфраструктурного оператора beCloud. К сожалению, качество покрытия и скорости у него пока далеки от совершенства.