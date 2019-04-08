Почему Михаил Захаров называет маму своей новорожденной дочери спутницей?

Хоккейный тренер Михаил Захаров и его спутница Марина Ермолович вместе уже много лет. Еще в 2011 году во время злополучной истории с горящей «Бентли», что врезалась в «Лексус» на проспекте Победителей, Марина сразу взяла вину на себя: мол, тем утром на месте водителя была она. Но оказалось, что Марины там и в помине не было («были три другие девушки…»), а водительское удостоверение отняли на три года у Захарова…

Марина для Захарова как оберег и путеводная звезда - поймет, приголубит, сама весь дом уберет… Фото: личный архив.

После этой истории на интервью семь лет назад Михаил Михайлович приехал вместе с Мариной. Но все, что касалось ее, из интервью вычеркнул: мол, не время еще. И гордо рассказывал, что уже 15 лет холостяк - женат на хоккее… Женился Захаров рано в 21 год, тогда так принято было.

- Женился - получи квартирку, родил ребенка - получи двухкомнатную, - перечислял Михаил Михайлович. - Времени на любовь не было. Познакомился - и моментально все происходит. Хоккеисты вообще быстро думают: карьера мгновенно заканчивается, лет 10 - и все. Кто тебе потом квартиру даст?..

Сегодня понятно, что Марина для Захарова как оберег и путеводная звезда - поймет, приголубит, сама весь дом уберет…

Михаил Захаров с новорожденной дочкой. Фото: личный архив.

30 марта в 6 роддоме Минска Марина родила хоккейному тренеру дочь. Так почему до сих пор - спутница?..

- Да женюсь скоро, обещаю! - уверял хоккейный тренер уже больше двух лет назад. - Марина у меня замечательная, мне с ней повезло, куда я от нее денусь?

- Боитесь или, как многие мужчины, говорите, что штамп в паспорте - не главное?

- Мы как-то так хорошо живем, что у нас даже разговора такого не было. Разбежимся с утра по делам, а вечером друг друга ищем: «Ты где, малёк?» Я ее «малёк» называю. И она уже летит домой на своей коробчонке. И не боюсь я ничего, просто времени нет: все хоккей, хоккей… Времени на свадьбу совсем нет, отпуск - месяц в году. Да и Марина сама любит все организовать, я в эти дела не лезу. Она хочет сделать необычную свадьбу: по-моему, на Бали. Мы были на одной такой, я лучше не видел - шикарно! Так что свадьбу я отдал Марине на откуп: как решит - так и будет.

- Сказали бы хоть, что кольцо купили…

- Да я уже пять штук ей подарил, на каждый день! И кольца, поверь, не простые. И спроси, как в золотой карете кольцо привозили (и такое было). Так что к свадьбе я подготовился (смеется).

30 марта Марина родила Михаилу Захарову дочь. Фото: личный архив.

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