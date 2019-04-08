КП Беларусь
Смотрите, что творили! Фото с закрытия зимнего сезона в Логойске
Закрыли сезон катания на сноубордах и лыжах CALIFORNICATION 9.0
В горнолыжном комплексе "Логойск" состоялось закрытие зимнего сезонаФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Трюки, костюмы, падения, заплыв… 7 апреля в Логойске было на что посмотреть!
Участники спускались к трамплину и прыгали в бассейнФото: Виктор ДРАЧЕВ
Любители экстрима закрыли зимний сезонФото: Виктор ДРАЧЕВ
Лыжники и сноубордисты показали трюки и заплывыФото: Виктор ДРАЧЕВ
Закрытие зимнего сезона по-калифорнийскиФото: Виктор ДРАЧЕВ
Белорусы сс удовольствием закрыли зимний сезонФото: Виктор ДРАЧЕВ