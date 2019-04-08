2019-04-08T13:06:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Смотрите, что творили! Фото с закрытия зимнего сезона в Логойске

Закрыли сезон катания на сноубордах и лыжах CALIFORNICATION 9.0
Поделиться:
В горнолыжном комплексе "Логойск" состоялось закрытие зимнего сезонаВ горнолыжном комплексе "Логойск" состоялось закрытие зимнего сезонаФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Трюки, костюмы, падения, заплыв… 7 апреля в Логойске было на что посмотреть!

Участники спускались к трамплину и прыгали в бассейн Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участники спускались к трамплину и прыгали в бассейнФото: Виктор ДРАЧЕВ

Любители экстрима закрыли зимний сезон Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Любители экстрима закрыли зимний сезонФото: Виктор ДРАЧЕВ

Лыжники и сноубордисты показали трюки и заплывы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Лыжники и сноубордисты показали трюки и заплывыФото: Виктор ДРАЧЕВ

Закрытие зимнего сезона по-калифорнийски Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Закрытие зимнего сезона по-калифорнийскиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусы сс удовольствием закрыли зимний сезон Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Белорусы сс удовольствием закрыли зимний сезонФото: Виктор ДРАЧЕВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Михаил Захаров перед родами: «Если мальчик, пусть что-нибудь отрежут или переделают - нужна девочка!»
Спутница Михаила Захарова Марина Ермолович рассказала "Комсомолке", как почти сутки рожала хоккейному тренеру минской «Юности» дочку и как счастливый отец проводит первые дни с малышкой [фото]
Новости 24
Лукашенко: "Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко"
Женщина подожгла дом односельчанки, пока та спала. Но ее спас кот
В Пинске двухлетний мальчик отравился бытовой химией
Дорожный сбор пока решили не отменять
В новом клипе Макса Коржа появляется флаг с "Погоней"
В Беларуси, возможно, разрешат регистрировать дачи как жилые дома
Азаренко не доиграла финальный матч в Монтеррее из-за травмы
Две женщины погибли на пожаре в Логойском районе
Александр Глеб, Анна Бонд и другие знаменитости примут участие в эстафете огня II Европейских игр
Беларусь открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
В центре Минска помолились за Куропаты - было около 200 человек
В Витебской области сержант с женой спасли пять человек на пожаре. Трое из них дети
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Монтеррее
Православные христиане празднуют Благовещение