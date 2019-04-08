Спасатель вместе с супругой спас на пожаре пять человек: «Выломал дверь, разбил ногой окно...»

- Спасать людей приходилось впервые, - скромно признается Артем Калимулин, водитель пожарного аварийно-спасательного поста №13 Сенненского района Витебской области. - На работе говорят: «Герой».

ЧП произошло в минувшую субботу, 6 апреля, в седьмом часу вечера. Артем Калимулин вместе с женой Анной возвращался с рыбалки домой в городской поселок Богушевск. Проезжая по деревне Ског Сенненского района, он заметил горящий жилой дом. Уже потом выяснилось, что в этом доме находилось пять человек: трое детей и семейная пара 32 и 34 лет.

- Я остановился и сказал жене: «Набирай 101». Сам побежал к двери. Дернул за ручку - дверь была закрыта изнутри. Побежал в машину, взял оттуда топорик, выломал дверь и проник внутрь дома, - рассказывает Артем. - Там уже горели стены, потолок, был дым. Возле двери стоял четырехлетний мальчик. Он плакал, кричал. Я взял ребенка на руки, спрятал его под свою куртку и вынес на улицу, передал жене.

Мужчина сказал жене звонить на «101», а сам побежал в горящий дом спасать людей. Фото: МЧС

В телефонном разговоре с «Комсомолкой» Артем не скрывает: из-за стресса он точно не помнит, как спас остальных домочадцев.

- Сейчас я перезвоню жене и спрошу, как это было.

Через пару минут Артем снова с нами связался:

- Я вынес мальчика и снова вернулся в дом, в комнате еще были люди - супружеская пара и двое детей. Дети плакали. Крика было много! Я успокаивал: «Тише, тише, все хорошо!». А взрослые спрашивали: «Что произошло?». Я сказал, что пожар и надо покидать дом.

Вывести людей через дверь было уже невозможно - все уже в огне. Артем выбил ногой окно в комнате и через него передал жене 11-месячную дочку хозяев, их 7-летнего племянника. А затем помог выбраться и супругам. Горящий дом он покинул последним. Детей жена спасателя отвела в соседний дом.

Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем. Фото: МЧС

Артем служит в МЧС чуть меньше года. До этого он служил по контракту в армии. Жена Артема работает медсестрой в витебской больнице.

О своем героизме молодой человек говорит скромно: мол, так поступил бы каждый.

- Поступок Артема не останется незамеченным, и работник в ближайшее время будет представлен к награждению, - говорят в Витебском областном управлении МЧС. - Причина же пожара сейчас устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.