В Беларуси из-за выжигания травы гибнут люди и сгорают дома

Новости от МЧС в последнее время похожи на фронтовые сводки: тут есть погибшие и пострадавшие, там сгорело полдеревни. Виной всему выжигание сухой травы. Профилактические беседы, увещевания и угрозы штрафами мало помогают. Стоит только выехать за город. Вдоль дорог и на полях – черная безжизненная пустыня, а вместо запаха весны – запах гари. Вот несколько историй за последнюю неделю.

В Хотимском районе Могилевской области погибла 83-летняя пенсионерка - жгла траву возле своего дома. В Гродненском районе обгоревший труп мужчины нашла соседка. Он тоже палил траву на поле недалеко от своего подворья.

В Полоцком районе: жгли траву, а загорелась баня. Фото: МЧС

Под Могилевом 70-летнюю хозяйку забрали в больницу с ожогами 1-2 степени 15% тела. Женщина выжигала траву возле дома, но разгорелся пожар. Она хотела потушить его, но сделалось только хуже. Аналогичная ситуация произошла в Чаусском районе. Там после самостоятельного тушения пожара на земле с ожогами 1-4 степеней 20% тела в больницу забрали 86-летнюю пенсионерку.

В деревнях порядок на земле привыкли наводить таким способом. Фото: МЧС

Люди часто недооценивают, как быстро может разбушеваться пожар. В Новогрудском районе жгли мусор возле кладбища, огонь расползся по сухой траве – сгорело три пустующих дома. А в Сморгонском районе чуть не превратилась в пепелище деревня Понарка. Там так горело, что дым увидели в соседнем селе за несколько километров! Огонь раздуло ветром, он перекинулся на постройки и дома. Приехало 15 пожарных расчетов – с последствиями людской беспечности боролись несколько часов. В итоге полностью сгорели 4 нежилых дома и две дачи, уничтожено 11 хозпостроек и еще две повреждены.

- Единственный 44-летний житель деревни Понарка сказал, что, вероятнее всего, незатушенный окурок, брошенный в сухую траву на собственном дворе, привел к столь масштабному возгоранию, - рассказывают в Гродненском областном управлении МЧС.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Почему нельзя выжигать сухую растительность?

Против весенних палов выступают не только спасатели. Министерство природы и экологи тоже уверяют, что никакой пользы в этом нет. Это заблуждение, что выжигание травы удобряет почву, уничтожает личинки вредителей и «разогревает» землю для скорейшего прорастания свежих растений. Огонь убивает все живое, что есть в земле. Гибнут бактерии, которые отвечают за плодородие почвы, черви, которые ее рыхлят, насекомые, мелкие животные, гнезда птиц, полезные и редкие растения… Земля, по которой прошелся огонь, восстанавливается 5-6 лет! Плюс ко всему, едкий белый дым отравляет – и зверей, и людей.

Что делать, если не жечь? Ничего! Прошлогодняя трава перегнивает за зиму, а та, что осталась, не мешает расти новой. А сухостой и прочие «корчи» советуют скашивать еще осенью.

Огонь убивает все живое в почве. Фото: МЧС

Можно ли сжигать мусор у себя во дворе?

Можно, но осторожно. МЧС дает советы:

- Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит вы все делаете правильно. Костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома.

НА ЗАМЕТКУ

За выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов грозит наказание. Статья 15.57 КоАП РБ предусматривает штраф от 255 рублей (10 базовых величин). Кроме этого, если пожар распространится в лесу или на торфяниках, придется возместить вред окружающей среде.