2019-04-08T22:00:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Сельский почтальон: газеты раздает на лету и не боится волков

«Комсомолка» узнала, что читают в деревнях и присылают ли письма [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Сельский почтальон: газеты раздает на лету и не боится волковСельский почтальон: газеты раздает на лету и не боится волковФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Ноги гудят до сих пор. За два часа на велосипедах мы накрутили с почтальоном отделения «Чеботовичи» 17 километров! По трассе, по горкам, по лесу, по песку… Раздавали газеты, письма, пенсии в самой деревне и в далеких поселках. Для 58-летней Елены Похваловой это привычное дело. Хорошо, что погода выдалась теплой и солнечной, а если бы дождь или снег? Но почтальон в любую погоду и пору года доставляет адресатам корреспонденцию, прессу и пенсии.

В Чеботовичи почту привозит машина Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Чеботовичи почту привозит машинаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На работу к Елене Михайловне приезжаем в субботу после двух часов дня. В это время машина привозит в отделение из райцентра почту. Выгружают посылки, письма, газеты, вручают мешочек с деньгами - это пенсия, которую сегодня ждут бабушки и дедушки в глухих поселках. Почтальон садится на старенький «Аист», кладет в корзину огромную сумку, а следом - корреспондент «КП», тоже на «Аисте», который одолжила коллега Елены Михайловны.

В обязанности почтальона входит и работа в отделении Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В обязанности почтальона входит и работа в отделенииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сначала едем по улицам Чеботовичей. Останавливаясь у домов, Елена Михайловна засовывает газеты в почтовые ящики, а если их нет - между штакетинами забора. Некоторые вешают у калиток для почты перевернутые пластиковые бутылки с обрезанным дном.

А многим подписчикам почтальон раздает газеты, можно сказать, на лету. Она точно помнит, кто что выписывает и, проезжая по улице и завидев идущего сельчанина, выхватывает из сумки нужную газету и вручает ему, даже не останавливая велосипед.

В этот раз привезли несколько посылок Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В этот раз привезли несколько посылокФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Выписывают в основном районку, потому что многие работают в госорганизациях, - объясняет почтальон. - «Комсомолку» тоже выписывают. Чаще «толстушку». Еще в сумке у Елены Михайловны газетки для пенсионеров и оппозиционные издания, у них тоже есть постоянные подписчики в селах.

БЫВАЛО, ВОЗИЛИ ПОЧТУ В ПОСЕЛОК ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ

Многие пенсионеры живут одиноко. Правда, за ними закреплены соцработники, но жажда поговорить все равно есть. И когда заезжаешь к бабушкам, спрашивают о новостях.

Елена Михайловна собирается в путь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Елена Михайловна собирается в путьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Их мало интересуют новости в стране или мире, и от политики они далеки, видимо, поэтому республиканскую прессу и нечасто выписывают. Ведь у нас все спокойно. А больше расспрашивают о новостях в поселке и округе: кто умер, кто приехал, уехал, - рассказывает почтальон.

Бабушки любят своего почтальона Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Бабушки любят своего почтальонаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В поселке Рудня-Ольховка встречаем жителей у прибывшей автолавки. Здесь есть и те, кому надо отдать газеты и пенсии. Садимся на лавочку, достаем ведомости.

В поселке находим пенсионеров у автолавки Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В поселке находим пенсионеров у автолавкиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Не подросла пенсия? - отойдя от автолавки, с надеждой спрашивает бабушка. - Все у нас нормально, только бы дорогу хорошую сделали да пенсию подняли.

Дорога в поселке действительно ужасная - сплошной песок, в котором вязнет и велосипед, и авто.

В Рудне-Ольховке песчаную дорогу объезжают по обочине Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Рудне-Ольховке песчаную дорогу объезжают по обочинеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Тут на квадроциклах ездят, зимой - на снегоходах. А мне приходится идти пешком, когда проехать невозможно. Бывало, возвращалась домой уже в полдевятого вечера. Но мне не страшно даже по темноте ходить. По дороге встречала куниц, диких коз. Видела и волков, но не на работе, а когда по ягоды ходила. Я их не боюсь. Мы же лесные люди. И грабителей не боюсь, когда пенсию везу - кто знает, когда я поеду и что буду деньги везти? - удивляет смелостью Елена Михайловна.

Некоторые бабушки ждут почту и пенсию на улице Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые бабушки ждут почту и пенсию на улицеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Было время, когда дороги так заливало водой, что почтальонам приходилось развозить почту на гужевой повозке. А однажды залило так, что и телега не проходила - тогда коллега Елены Михайловны ехала на лошади верхом!

В ОДИН ДЕНЬ ПРИШЛО 20 «КИТАЁЗ», А ПИСЬМА ПИШУТ ТОЛЬКО В ЛТП

Привезли в сельское отделение и посылку из Китая. Как их здесь называют - «китаёзу».

- Заказывают кто что. Рыбаки - снасти, рукодельницы - материалы для шитья, модницы - накладные ногти и все для маникюра. Помню, в один день пришло больше 20 посылок из Китая! - говорит почтальон.

Некоторые вешают на домах вот такие "почтовые ящики" Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые вешают на домах вот такие "почтовые ящики"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Все те письма, которые мы развезли за день, из организаций и учреждений. Только официальные бумаги: кого-то вызывают в суд, кому-то банк напоминает о взятом кредите.

- Письма присылают только из ЛТП, куда отправили за пьянку, и ответы обратно шлют. Открытки некоторые по старинке отправляют к Новому году и другим праздникам, - рассказывает Елена Михайловна. Запомнилось, как-то одна женщина уехала жить в Америку, там ее взял замуж пенсионер. А сын ее прижился здесь. И вот мама, которая много путешествовала по миру с мужем-американцем, присылала сюда открытки из разных уголков света с пляжами и другими картинками.

Часть пути сельского почтальона пролегает по лесной дороге Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Часть пути сельского почтальона пролегает по лесной дорогеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А еще почтальону иногда заказывают привезти в далекие поселки, где магазинов нет, то, что продают на почте. Сигареты, например. А некоторые просят купить и привезти булку хлеба - Елена Михайловна тоже это делает.

В свои 58 выглядит очень хорошо и фору даст многим городским велосипедистам. Ведь столько лет почти каждый день на ногах да на колесах!

- На себе испытала, что движение - это жизнь. Вот и не останавливаюсь, - говорит почтальон.

По трассе, через леса, через поля... Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По трассе, через леса, через поля...Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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