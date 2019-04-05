Радислав Гандапас станет пятым спикером на «Бизнес-Пробуждении 3.0»

Имя Секретного спикера стало главной интригой предстоящего форума - организаторы обещали предоставить скидку 20% на билет тому, кто его угадает. Им стал Радислав Гандапас, самый известный в России специалист по лидерству, титулованный бизнес-тренер России, который был трижды признан лучшим в профессии по результатам года.

На «Бизнес-Пробуждении 3.0» Радислав выступит с темой «Успешные неудачники». Он расскажет о том, как правильно реагировать на неудачные обстоятельства в бизнесе, не тратить время на рутину и текучку, как правильно планировать и разрабатывать долгосрочные стратегии, концентрироваться на бизнес-возможностях и управлять угрозами, как использовать нематериальную мотивацию в борьбе за лучшие кадры.

Радислав основал 16 компаний, 9 из которых действуют до сих пор. Они нацелены на то, чтобы помочь людям преодолеть ограничения, достичь успеха и независимости. Радислав - постоянный эксперт в передачах федеральных телеканалов и на страницах ведущих деловых изданий, консультант топ-менеджеров крупнейших компаний России и стран СНГ, автор 9 книг по ораторскому искусству, личностному росту и качествам настоящего лидера.

Форум «Бизнес-Пробуждение 3.0» состоится 27 апреля в минском Дворце спорта. На нем также выступят Ирина Хакамада, Кирилл Куницкий, серийный предприниматель, основатель международной Школы системного бизнеса, Евгений Черняк, владелец холдинга Global Spirits. Доступны билеты класса «Эконом», «Стандарт», «Бизнес», VIP и «Премиум». Для VIP и Премиум-участников предусмотрен ряд бонусов: отдельная стойка для быстрой регистрации, места возле сцены, серия бизнес-завтраков для получения новых связей, обед и кофе-брейки в отдельной Lounge-зоне. Участники с билетами «Премиум» получают возможность пообщаться со спикерами в неформальной обстановке во время Afterparty, которая пройдет в одном из заведений Минска.

Подробную информацию о конференции и спикерах можно узнать на сайте bp2019.by