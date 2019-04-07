«За один день на фуд-корте можно заработать $2 тысячи». Как молодой парень открыл успешную доставку еды

Вывески и декорации минских кафе меняются слишком быстро, чтобы успеть привязаться к какому-то месту. Многие заведения закрываются, не успев прожить и полгода, но так случается не всегда. Например, грузинский ресторан «Натврис Хе» можно смело отнести к долгожителям - в свои 17 лет он все еще пользуется популярностью! Более того, занимает 3-е место среди 677 минских ресторанов в рейтинге Trip Advisor.

От клиентов по-прежнему нет отбоя, поэтому было решено расширяться. Так, в ресторане сначала появилась собственная служба доставки gruzin.by, а в скором времени откроется третий ресторан с таким же названием.

Цены в меню не кусаются: суп-харчо - 5,95 рубля, чахохбили - 6,95, хинкали - около 2 рублей за штуку. Минимальная стоимость заказа - 40 рублей. На компанию из нескольких друзей выходит недорого и сытно. К тому же быстро: от рассыпания муки на стол до звонка в дверь с ароматными хачапури проходит меньше часа.

О сложностях и успехах семейного бизнеса мы узнали у основателя службы доставки Юки Куста.

Чистил картошку и работал в банке

Юка наполовину грузин, но родился в Минске. Несмотря на молодой возраст, у него уже огромный опыт работы в общепите. До того как они с братом открыли собственный бизнес, с детства работал в мамином ресторане.

- Все началось с того, что мамины подруги постоянно нахваливали ее грузинские блюда и говорили открывать свой ресторан. И 17 лет назад она открыла его. Мы с братом с детства помогали. Я попробовал себя на всех работах: сначала разливал пиво и чистил картошку, потом был снабженцем и помощником бухгалтера.

Впрочем, кроме ресторана предприимчивому парню захотелось попробовать что-то еще. Например, применить свое экономическое образование. Пошел в банк, где фонтанировал идеями.

- Мне безумно интересно, как работает банковская система. Первые полгода в банке я приходил на работу первым и уходил последним. Через месяц о моем существовании знали почти все из полутысячи сотрудников. Еще 7 лет назад я предлагал банку привлекать айтишников. Правлению идея понравилась, но 10 тысяч долларов для ее реализации пожалели. Потом я прочитал статистику и понял, что если бы переманили хотя бы десятую часть рынка, то банк отбил бы эти 10 тысяч за один день. С этим знанием я больше не мог работать в банке и ушел.

В итоге вернулся в родной ресторан и взялся за очередную свою задумку - сайт доставки gruzin.by. На воплощение идеи в жизнь ушло около года и 1,5 тысячи долларов. С этого сайта максимально дешево он развозил еду из маминого ресторана «Натврис Хе» на дом.

- Мама сказала, что первый год согласна спонсировать мой «стартап»: все деньги, которые я зарабатывал на доставке, остаются у меня. Я не платил ни за продукты, ни за приготовление. Через полгода она позвала меня и говорит «Юка, ты так раскачал доставку, что мне это слишком накладно становится». С этого момента я стал оплачивать все, зарабатывая лишь на доставке.

А спустя три года парень взялся за свой ресторан.

«За один выезд можно было заработать и 2 тысячи долларов»

Были и свои проблемы. Заказов становилось все больше, а хороших курьеров найти было немногим проще, чем иголку в стогу сена.

- Долго я не мог найти ответственных курьеров. То опаздывают на заказы, то воруют, то еще что-нибудь. А потом у нас появился один очень инициативный сотрудник, который захотел зарабатывать больше. И я предложил ему решить все вопросы с доставкой. Он прекрасно справился со своей работой: сейчас у нас работают 3 курьера в будни и 5 - в выходные. И они отлично справляются! В среднем у нас 20 заказов в будни и около 50 - в выходные. Но если что, я всегда подстраховываю.

Все стало развиваться семимильными шагами, и в это время Минск накрыла волна фестивалей кухни и выездных фуд-кортов.

- Я понял, что если делать это максимально дешево, то это настоящее золотое дно! Мы успевали обслуживать клиента за 12 секунд. За один выезд можно заработать и 2 тысячи долларов, но энергии потратишь столько, что после этого придется отдать всю выручку на отдых, - смеется Юка.

«99% грузин посчитали нас сумасшедшими»

В чем секрет такого успеха, почему один ресторан обрастает клиентами, а другой - закрывается через пару месяцев после открытия? Юка считает, что важно удерживать невысокие цены и отличаться от других. Средний чек в ресторане - 10 рублей, при доставке - 35 рублей. Меньше, чем в мировых сетях фаст-фуда.

- Наше основное отличие - смелось. Мало кто из грузин так делает, все предпочитают только классические рецепты. А мы постоянно пробуем что-то новое, вводим блюда европейской кухни и придумываем что-то свое. До сих пор очень хорошо покупают антишаурму. А сейчас вместе с братом думаем над созданием антибургера. В прошлом году ввели «том ями» (грузинский вариант тайского супа с кокосовым молоком). Уверен, 99% грузин посчитали нас сумасшедшими, но блюдо пользуется бешеной популярностью. Методом проб и ошибок приходим к пониманию, что выстрелит, а что нет. Например, попробовали хинкали с креветками, но они не дожили до запуска - самим не понравилось.

Заказов немало: в день в среднем выходит около 200 заказов, иногда доходит до 300. Летом больше - и по 600 в день бывает.

- Чаще всего в ресторане заказывают традиционные хинкали, хачапури, суп-харчо, шашлыки и антишаурму. Но наше фирменное (и мое любимое!) блюдо - хинкали. Сколько ни ел их в Грузии, наши ничем не хуже. Даже если бы открылись в Грузии, то пользовались бы спросом у местных.

Оформить заказ можно на сайте gruzin.by, через viber и по телефону +375(29) 133-5-331

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