Если белорус идет и улыбается, значит, и туристу хорошо

Особенностью туристического форума этого года стало большое количество стендов, которые представляют внутренний туризм в Беларуси. Это и агроусадьбы, и заповедники, и даже Линия Сталина. На стенде последней, к слову, можно было сфотографироваться с пулеметом максим или с винтовкой Мосина.

Линию Сталина, как обычно, представляет самый интерактивный стендФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Первое, что бросается в глаза, - это огромный стенд, посвященный II Европейским играм, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Планируется, что на игры приедет до 30 тысяч гостей. И собираются предложить не только посещение спортивных мероприятий, но и в целом Беларусь посмотреть. Обширная программа включает знакомство с музеями, театрами, памятниками архитектуры и искусства, путешествия по самым красивым уголкам нашей страны, блюда национальной кухни, гостиничный сервис и отдых в агроусадьбах. Впрочем, дело ведь не только в том, куда сводить гостей, но и как встретить. Кое-что изменить совсем просто - улыбаться иностранным туристам, и тогда у них точно не будет мнения, что белорусы - самый невеселый народ в Европе.

Какая же Беларусь да без медведя и водки.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Но все же основные посетители выставки - те, кто задумывается о летнем отдыхе за рубежом. Для них свои стенды представили в этом году 15 стран. Активней всего зазывают к себе белорусов наши соседи - Польша, Литва, Украина. Традиционно большой павильон, протянувшийся вдоль всей стены выставочного центра, у Болгарии. Неплохо представлены также Грузия, Азербайджан и Португалия. Среди тех, кто участвует впервые, мы обратили внимание на небольшой стенд Молдовы.

Стенд, призывающий дуть в Португалию, привлек запахом хамона.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Украина: Черноморское побережье не узнать!

Мы решили начать с традиционно самого популярного отдыха – в Украине.

- Белорусы очень любят Черноморское побережье Украины, - подтвердила наши догадки Галина Потаненко, представитель украинского туроператора. - Во-первых, близко, можно доехать и на автобусе, и на поезде. На поездку вы не тратите много времени и денег. А можно отправиться в путешествие всей семьей на своем автомобиле, выйдет еще дешевле. Во-вторых, нет виз, нет языкового барьера и много солнечных дней!

- Но давайте объективно. Да, отдых бюджетный, но и в плане комфорта он вполне под стать цене.

- Вы просто давно не были в Одессе и Затоке! После 2014 года финансовые потоки, которые направляли в Крым, теперь перенаправили на украинское побережье Черного моря. Даже за последние два года изменения очень заметны - были построены аквапарки, гостиницы, создана шикарная инфраструктура. В этом году к нам привозит своих туристов даже израильский туроператор - потому что у них летом жарко и дорого, а у нас тепло и комфортно. Даже в самых дешевых гостиницах у нас сейчас есть необходимый минимум - например, холодильники и телевизоры. Но что мы говорим только о бюджетном отдыхе, есть же варианты и vip-класса. Кстати, ваши туристы разметают прежде всего самые дорогие и самые дешевые путевки. Пока можно выбрать любые варианты.

Грузия: туризм процветает круглый год

На стенде Грузии нас угостили вином «за встречу». И только потом, за неспешной беседой, спросили, что мы хотели узнать.

- Говорят, что в Грузию приезжают в основном белоруски - из-за молвы о том, какие галантные и обходительные грузины.

- Спасибо за комплимент! Но это не совсем так - к нам приезжают и мужчины, и семьи с детьми. У нас совершенно особенное чувство к туристам из Беларуси, поэтому в Грузии ваши люди чувствуют себя как дома. За прошлый год нашу страну посетил 60 241 турист из Беларуси, и это на 42% больше, чем в 2017 году, - рассказал Михаель Коплатадзе, глава офиса продвижения международного туризма Автономной Республики Аджарии. - Это очень хорошие цифры, особенно если учесть, что за последние 10 лет мы наблюдаем стабильный рост количества туристов из Беларуси. Для Грузии туризм является приоритетом, поскольку в этой сфере мы имеем огромный потенциал. Мы сейчас активно развиваем экотуризм (у наших гостей есть возможность, например, посмотреть, как у нас развивается птицеводство и пчеловодство, увидеть своими глазами, как выращивают виноград и делают вино), горнолыжные и, конечно же, морские курорты. Новое и довольно успешное направление - деловой туризм, для развития которого в Грузии открываются новые гостиницы, такие как Sheraton и Hilton, полностью соответствующие мировому уровню. Проводится множество фестивалей в течение всего года. Вообще, наша цель - сделать Аджарию, откуда мы сами, регионом, где туризм процветает круглый год. Те эмоции, что получают белорусы у нас, остаются с ними на всю жизнь. Я еще не встречал туриста, который не хотел бы снова вернуться в Грузию. Сейчас это стало очень удобно - есть прямые авиарейсы из Минска в Батуми, но вместе с тем выбрать можно и более бюджетный автобусный тур.

Молдова: по следам Пушкина

Новички на туристической выставке - представители Молдовы.

- Мы к вам, можно сказать, на разведку приехали, - смеется менеджер по туризму Людмила Сердакова из Молдовы. - Но вообще я не в первый раз в Беларуси, вожу сюда наших туристов. А сейчас хочу заинтересовать белорусов нашей необыкновенной страной. Молдова в пять раз меньше Беларуси, зато находится на перекрестке евразийских путей, очень неоднородна по своему ландшафту плюс ко всему интересна в плане природных ресурсов. Пока, к сожалению, туристов из вашей страны совсем немного - и это в основном индивидуальные либо корпоративные выезды. Но мы решительно настроены изменить ситуацию. Мы организуем тур по следам Александра Сергеевича Пушкина, который три года путешествовал по Бессарабии. Наши пушкинисты очень кропотливо поработали в этом направлении, так что информация может быть полезна даже для их коллег из других стран. Одним из наших брендов туризма являются скальные монастыри, история которых насчитывает более 1000 лет. А если после путешествия в горы посетить криковские подвалы и продегустировать прекрасное молдавское вино, тур, я уверена, удастся.

Людмила Сердакова приехала в Минск «на разведку». А встретила на выставке мастера Кунг Фу.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Бывал в Молдове, и больше всего запомнились ваши невероятно вкусные угощения.

- Вот тут вы в точку попали - молдавская кухня в прошлом году вошла в топ-10 самых вкусных национальных кухонь мира. А еще наши люди веселые, гостеприимные и очень толерантные. А чего бузить, если у нас в стране вдоволь солнца и вина, и мы готовы ими поделиться с любыми гостями! Ну а цены, вы сами знаете, в Молдове белорусам не покажутся высокими.

ТОЛЬКО СТАТИСТИКА

В прошлом году в путешествия через турфирмы съездили более 2,2 миллиона белорусов. Из них за границу выехало 850,7 тысячи путешественников.

Традиционно пятерка самых популярных у наших туристов стран выглядит так:

1. Египет

2. Турция

3. Украина

4. Болгария

5. Россия

Совсем немного отстают от них Грузия и Албания. В этом году эксперты прогнозируют интерес белорусов к турецкому Кипру, а среди тех, кто может платить за отдых немного больше, - к Италии.

Вы еще можете успеть побывать на выставке «Отдых-2019» - 6 апреля она идет последний день по адресу: Минск, пр. Победителей, 14. Вход бесплатный.