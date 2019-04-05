Настойка мухомора - от болей в суставах, а вереск - от ожогов

За целебными растениями травники пошли в лес уже в марте. На деревьях еще не было ни листочка, и трава не позеленела, а вот березовые почки в это время в самом соку! Сейчас же начинается время сбора кореньев и коры лекарственных растений, а там пойдут и листочки-цветочки-ягодки. Каждому растению - своя пора. Сейчас про это написано много книг, но в Беларуси живут травники, которым знания о лекарственных свойствах растений и их заготовке передавались по наследству.

С некоторыми из них мы встретились в Минске на специализированном семинаре, организованном в рамках проекта помощи ПРООН-ГЭФ в реализации в Беларуси Нагойского протокола (см. «СПРАВКА «КП»). Носители традиционных знаний - главные гости семинара. Их нехитрые рассказы внимательно слушают представители Академии наук, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, представительства ПРООН. В этих знаниях сегодня видят большой потенциал.

«Нячысцік наслаў на людзей хваробы, а бог зрабіў лячэбныя расліны»

- Усё жыццё ў вёсцы жыву, акружанай лесам. Уласцівасці лекавых раслін спецыяльна не вывучала. З дзяцінства ад маці, бабулі і дзядулі атрымлівала гэтыя веды. Бабуля мая казала: «Нячысцік наслаў на людзей хваробы, а бог зрабіў лячэбныя расліны», - рассказала Людмила Глухоторенко из Ельского района Гомельской области. - Хіба ж людзі ездзілі ў бальнцу за 15 кіламетраў пры кожнай хваробе? Лячыліся тым, што пад рукой. Дзіця народзіцца, калі пупок не зажывае - засыпалі парашком дзеразы або рапяшка. Руку парэзалі - прыкладвалі парэзнік.

Бабуля вучыла зёлкі не проста зрываць, а стаць тварам да сонца, каб на гэту зёлку не падаў цень. А калі сарваў - ужо не аглядвайся на тое месца, а ідзі. І трэба не зразаць расліну нажом ці ножніцамі, а рукамі ламаць ці зрываць.

Людмила Глухоторенко уверена что сила целебных трав зависит даже от подхода к ним.Фото: Раиса ЮДИНА

«Расліну сарвеш, - бабуля казала, - трэба ёй пакланіцца и сказаць: «Неба бацька, зямля матка, памажыце нарваць зёлкі для лячэння, для здароўя». А калі збіраеш зёлкі з кветкамі, трэба казаць: «Бяру кветку, пакідаю корань. Для чаго расцеш, для таго і карысць нясеш».

З малітваю падыходзілі, перакрысціўшыся да зёлак. Разумелі, што чалавек - толькі частка прыроды, што мы там не гаспадары, а госці.

Фитотерапия, по словам Людмилы Федоровны, не такая уж безобидная и при неумелом использовании может навредить:

- Сёння многа ёсць людзей, якія лічаць сябе народнымі лекарамі, і направа-налева даюць свае парады. Я б адносілася да гэтага не вельмі аптымістычна. Таму што кожная лекавая расліна можа якому-небудзь чалавеку не падысці. Зараз вось будзе крапіва, будуць рваць усе пардрад, есці, бо многа вітамінаў. А тое, што яна загушчае кроў, ніхто не думае. У каго трамбоз, можа пашкодзіць чалавеку. Ці чарнаплодная рабіна - яна хутка зніжае ціск, але ж таксама кроў загушчае.

Николай Огренич среди собравшихся носителей традиционных знаний в особом статусе. Он опытный врач акушер-гинеколог, фитотерапевт, профессор народной медицины. Работая более 30 лет в роддоме в Барановичах, он всю жизнь занимается еще и фитотерапией, знания он тоже получил по наследству - от прадеда - земского врача.

- Я считаю, что фитотерапия уместна при любых заболеваниях, - говорит Николай Антонович. - Это участь всех врачей, и если врач не постиг этот уникальный метод, он просто еще молодой. Потому что именно фитотерапевтичский метод направлен на восстановление организма.

«Калі змяю у лесе ўбачу - стану, пагавару з ёй, яна і не чапае»

Ольга Месник из Глусского района Могилевской области свои знания о лекарственных травах перенимала у родных, односельчан и подкрепляла книгами.

- Калі не знаю, ад чаго гэтая расліна, раскрываю кнігі і шукаю, - говорит Ольга Станиславовна и выкладывает свою энциклопедию целительства, собранную с детства. - Помню, ідзём з мамай, ля дарогі расце траўка, пра якую мама гавора: “Гэта пералёт, і ў ім купаюць дзетак маленьких, калі яны спужаюцца. Пасля я пазнала па кнігах, што трава гэта называецца язвеннік. Калі мы малыя былі, у балоце расло многа цвяточкаў красівых бурачковых. Так яны мне нравіліся! Прынясу дамоў, букецік пастаўлю. А потым узнала - гэта сабельнік, ад суставаў.

Знания о применении лекарственных трав Ольга Станиславовна получала на наглядных примерах:

- У бабулі маей ногі балелі, хадзіць не магла. Пасаветавалі ей мазь зрабіць з жыру свінога і бадзягі. Яна 94 пражыла, у бальніцы не ляжала. Траву мацярдушку, ці душыцу, пры жаночых хваробах пілі. Ад жалудка - залататысячнік. Адна жанчына казала, што порхаўкай ранкі добра прысыпаць, а другая - пры апёках верас запарвала, прымочкі рабіла з гэтага адвару. Каб не было апрэласцей у дзяцей, у ванну лілі халодную ваду, а пасля - гарачую. А яшчэ са старых ільняных посцілак пушок нажом сашкрабалі - як прысыпку карысталі.

Ольга Месник училась распознавать лекарственные травы с детстваФото: Раиса ЮДИНА

Главный “поставщик” целебных растений - лес. Что-то можно вырастить и на собственном подворье.

- Я настойваю мухаморы. Парэзы, ці суставы бальныя гэтай настойкай націраю, - делится Ольга Месник. - Многа лекавых раслін дома вырошчваю - ісоп, валяр’яна, дзевясіл, акопнік, і у лесе многа збіраю. Нічога там не баюся. Калі змяю убачу - стану, пагавару з ёй, яна і не чапае.

- Даўней чай у вёсцы быў дэфіцыт, дык пілі адвары з іван-чая, зверабоя, малінавых лісцяў і галля, - вспоминает Надежда Северина из Октябрьского района Гомельской области. - Але ўсе ведалі: каб трава дапамагла, збіраць трэба з добрым настроем и верыць, што яна дапаможа, бо працэс лекавання траўкамі доўгі.

- Важна, што сённяшнія носьбіты традыцыйных ведаў перакананы у боскім паходжанні гэтых ведаў. Яны не проста ведаюць зёлки, дзе яны растуць. Яны разумеюць іх мову, як бы пафасна гэта ні гучала, - подчеркнула Татьяна Володина, завотделом фольклористики и культуры славянских народов Центра исследований белоруской культуры, языка и литетатуры НАН Беларуси. - Трэба сабраць, захаваць гэтыя веды, вызваць павагу да людзей, што зараз іх захоўваюць .

ОФИЦИАЛЬНО

Потенциал лекарственных растений мы используем только на 3%

Традиции травников у нас есть кому сохрнять, и шарлатанством лечение травами не считается - в аптеках лекарственные травы купить можно наравне с продукцией фармацевтических компаний. Но Беларусь использует свои ресурсы ничтожно мало. Об этом говорил на семинаре и Александр Корбут, заместитель министра природых ресурсов и окуржающей среды:

- На протяжении последних лет в хозяйственный оборот вовлекается только 3% тех растений, ягод, цветов, которые могут быть использованы для производства чаев, в народной медицине. Мы хотели бы, чтобы те знания, которыми располагают наши люди, сохранились, приумножились, и молодое поколение имело возможность использовать народную медицину в своих целях. И чтобы те люди, которые являются носителями знаний, получили определенную защиту не только от государства, но и на международном уровне, и это было бы наше национальное достояние, которое мы сможем впоследствии передать нашим потомкам.

- В Великобритании народ еще больше удален от знаний о природных ресурсах. В Беларуси возможность симбиоза природы и человека еще возможна. Но это должно найти подкрепление в принятии специальных законодательных механизмов и мер по дальнейшему развитию и поддержке этого направления, - подчеркнул Закари Тейлор, и. о. постоянного представителя ПРООН. - Мы готовы всячески поддерживать этот проект.

СПРАВКА «КП»

Цель Нагойского протокола, принятого в 2010 году, - обеспечить гарантированное получение выгод от использования генетических ресурсов собственной страны. Генетические ресурсы - это любой материал растительного, животного, микробного или иного происхождения, который содержит функциональные единицы наследственности (гены) и представляет фактическую или потенциальную ценность (растения, животные, штаммы микроорганизмов, коллекции семян).