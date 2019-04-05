Александр Лукашенко на открытии нового здания Верховного суда: Может провороваться любой чиновник, но если судья - это все

5 апреля президент принял участие в открытии нового здания Верховного суда. Напомним, он находится напротив Дворца Независимости. И принял участие в совещании с руководителями районных и городских судов, председателями областных и общих экономических судов, начальниками структурных подразделений Верховного суда, руководители нескольких министерств и ведомств – всего более 360 человек.

К слову, внешний вид здания нового суда – идея, в том числе, и Александра Лукашенко.

- Я несколько раз отклонял проекты этого здания, - пояснил он. - Я хотел, чтобы оно было похоже на Дворец Независимости, в одном стиле, коль это символ независимости. Все здесь сделано руками белорусов и из белорусских материалов - точно так, как во Дворце Независимости.

Президент отметил, что здание получилось современным и функциональным.

- Оно символизирует авторитет судебной власти. Таким и должен быть дворец правосудия, - считает Александр Лукашенко. - Создание этого центра (я специально называю его центром) говорит о том, что мы раз и навсегда в свое время взяли курс на суверенитет и независимость нашего государства. И в этом государстве должны быть не только хорошо функционирующие ветви власти, но и нормальные символы каждой власти.

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… ХРАМЕ И ОТДАЧЕ

«Я бы очень хотел, чтобы это не был какой-то небесный, далеко отвлеченный от вас храм. Очень хотел бы, чтобы это был светлый, добрый, чистый дом для всей судебной системы, для всех судей. Чтобы, приезжая сюда в любое время, когда в этом будет необходимость, вы чувствовали себя здесь, как дома». «Мы вложили немало денег для того, чтобы построить этот дворец правосудия. И мне хотелось бы, чтобы от него была отдача».

… КРУГОВОЙ ПОРУКЕ

«Судебная власть в нашем государстве является независимой и защищенной. Если кто-то из судей думает: «Ну да, он не все знает». Так я вам отвечу: вы сами виноваты в этом. Это может обозначаться только одним термином - круговая порука. И это характерно больше всего на местах. Здесь, наверху, это практически невозможно».

«Я жестко отношусь, когда мне поступает информация, что кто-то из начальников снял трубку и позвонил судье: «ну вы там посмотрите...» Это последний день его работы. Если я этого не увидел, а вам позвонили и вы промолчали, это ваши проблемы. Когда-то это вылезет. Не бывает, что эта тайна останется за семью печатями».

«Если кто-то вам мешает отправлять правосудие, честно, справедливо, по закону принимать решение, - один только звонок. И вы знаете, кому позвонить, кроме меня. Буквально через час-два я буду об этом знать. Поэтому смотрите сами. Я ведь понимаю, что вы живете в реальной жизни. И кто-то влиять пытается, кто-то давить и так далее. У вас такая судьба. Вы - судьи. Поэтому реагируйте достойно. Как реагировать, я как глава государства вам предлагаю. По крайней мере, найдите возможность проинформировать о недостатках. Я всегда встану на вашу защиту».

«Если судья нечестный (такие факты бывают), это очень плохо. Может провороваться любой чиновник, но если судья - это все».

… НЕДОСТАТКАХ

«Судебная система не без недостатков. Но их на несколько порядков меньше, чем в других сферах жизнедеятельности нашего государства». «Я очень хочу, чтобы это совещание было практичным, чтобы из этого совещания вы вынесли какие-то предложения на мой уровень. Чтобы мы не остановились и не почивали на лаврах».

… СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

«Я всегда говорю: люди, люди, люди. Не для какого-то популизма - мне он не нужен». «Социальная справедливость является не только залогом доверия населения к правосудию, но и важнейшей составляющей идеологии белорусского государства. Запрос на эту справедливость колоссальный. Не только в славянских государствах, но и во всем мире».

«Граждане должны быть уверены, что в суде найдут защиту своих прав и законных интересов. Это значит, их проблему услышат, вникнут в жизненную ситуацию, примут аргументированное и взвешенное решение. И очень важно, чтобы человеку было понятно, почему суд вынес именно такое решение».

… ДАВЛЕНИИ

«Главная моя функция - наоборот - оградить вас при принятии судебных решений от всякого давления». «Я знаю, что такое бывает, и не редко. Но те, кто в этом направлении работают, знают мою реакцию».

… ЛЮДЯХ

«В центре вашего внимания всегда должен быть человек. Надо переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям. А иногда и ставить себя на место этих людей. Только такой суд будет по-настоящему авторитетным и справедливым».

… КАНДИДАТАХ НА СУДЕЙСКИЕ ДОЛЖНОСТИ

«В суд должны идти люди, обладающие высочайшими морально-нравственными качествами, широким кругозором, эрудицией и жизненным опытом. Это объективное требование современного общества».

… КОРРУПЦИИ

«Может быть, в какой-то степени и наболевший вопрос борьбы с коррупцией - в стране в целом. Не скажу, что это уж так распространено в судейском корпусе. Парадоксально: суды выносят вердикты по коррупционным преступлениям и в то же время отдельные судьи сами нарушают закон. За последние несколько лет шесть ваших коллег были осуждены за коррупцию. Не скажу, что мы проконтролировали всю систему на предмет коррупции, но факт есть факт. Вы знаете, сколько еще уволили тех, кто запятнал себя».

«Непримиримая борьба с коррупцией - дело чести самой судебной системы. Чистота судейских рядов - основа ее авторитета. Людей, склонных к злоупотреблениям, нечистых на руку, надо выявлять и немедленно от них избавляться, потому что дальше будет хуже. Здесь я поддерживаю позицию председателя Верховного суда, который (при моем жесточайшем отношении к коррупционерам) иногда даже жестче, чем президент, оценивает некоторые факты. И это правильно».

… IT-ТЕХНОЛОГИЯХ

Президент предупредил судей о повышенной ответственности при переходе на полную аудио- и видеофиксацию заседаний.

«Имейте в виду: там вы будете, как на ладони. И ваш артистизм, и ваше красноречие, и ваш профессионализм - все на виду. То, что в бумажный протокол секретарь порой не записывал, там это все будет видно. Эта система (я в этом заинтересован и государство в целом) потребует от вас еще большего профессионализма, и, если можно так сказать, эстетики. Но к этому надо идти». «Эти новации существенно повышают открытость и прозрачность правосудия. Внедрение электронного судопроизводства учитывается при составлении международных рейтингов, определяющих уровень развития и инвестиционной привлекательности нашего государства».

«К 1 сентября 2020 года мы должны осуществить цифровизацию, как это модно у нас говорить, на основании новейших достижений IT. Все заседания Верховного суда должны идти без бумажек. Если только в отдельных случаях кому-то нужен этот конспект».

… ЗАЩИТЕ СУДЕЙ

Лукашенко отметил, что одно из полномочий президента - назначение и освобождение судей от должностей. По его словам, без ведома президента правоохранительные органы не позволяли себе задержать судью или вести в его отношении оперативно-технические мероприятия.

«Будь то судьи районного суда или Верховного. Никогда этого не было и не будет. Но много случаев, когда президенту поступают определенные жалобы. В том числе и правоохранительные органы меня об этом информируют. И когда я вижу, что там действительно надо разобраться по существу, как я часто говорю, умножайте на два (речь об ответственности за правонарушения, - ред.). Недопустимо судьям нарушать закон, на страже которого вы стоите».

… ВОЗРАСТЕ СУДЕЙ

«Вы определитесь сами. Редко, но бывает и в 25 лет человек настолько ответственный, мудрый, подготовленный, что он может быть и судьей». «Но у тебя обязательно должен быть за плечами определенный жизненный опыт, если перед тобой сидит человек, судьбу которого ты решаешь. А в каком возрасте ты его приобретешь в достаточном количестве, это весьма индивидуально. Поэтому нам надо подумать при подборе кадров на судейские должности над критериями».

… МЕДИАЦИИ

«Знаю, что слабо используется медиация - возможность примирения сторон до принятия решения по спору. А это важно: меньше работы было бы и волокиты. Не востребован институт третейского суда. Давайте, наконец, попробуем».

… ДОВЕРИИ БИЗНЕСА

Лукашенко подчеркнул важность доверия со стороны бизнеса к судебной системе и законодательству.

«Для того чтобы те бизнесмены, которые приносят сюда свои деньги, были твердо убеждены, что белорусская судебная система - это не какая-то карманная система, а истинно справедливая структура».

КСТАТИ

В новом здании пять этажей. На первом - актовый зал на 374 места, зал пленума на 110 мест, зал президиума на 43 места, кабинеты. На втором-пятом этажах - кабинеты, 16 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, зал приема делегаций, технологические и инженерные помещения, библиотека. Для строительства в основном использовались белорусские материалы, лифты, мебель, люстры, художественные изделия.

По информации БелТА