В честь песен Сергея Михалка назвали картошку из Самохваловичей

Лидер групп «Ляпис98», Brutto, а теперь еще и Drezden Сергей Михалок частенько вспоминает на концертах Самохваловичи. Отсюда его бабушка Лидия Яковлевна и дедушка Павел Михайлович, здесь вырос отец будущего рок-музыканта. Папа Владимир был военным, поэтому с семьей помотался по гарнизонам. Но на лето родители всегда отправляли Сергея в Самохваловичи, чтобы сын чувствовал свою землю и не терял с ней связь.

И до сих пор Сергей пару раз в год обязательно приезжает в «Самохи» - подняться по ступенькам крыльца в родной дом, побывать на кладбище, пообщаться с соседями, которые помнят и любят семью Михалков.

Отцовская гитара до сих пор лежит в доме

Мы решили съездить в Самохваловичи «по следам боевой славы» главного «ляписа» страны. Первым, кто нам встретился, оказался друг детства музыканта Виктор Позняк. Синий домик Михалков смотрит окнами прямо в его двор.

- Мы с Серегой знакомы практически с его рождения. Я старше на 13 лет, поэтому, можно сказать, воспитывал его по-соседски.

Виктор Позняк у родового гнезда Михалков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За разговорами мы обходим общий забор и оказываемся во дворе Михалков.

- Это сейчас дом выглядит просто, а раньше образцовым просто был в деревне, порядок идеальный, пылинки не найти. Сейчас сюда приезжают как на дачу мама и сестра Сергея, а живут они в Минске.

В этом осиннике маленький Сережа Михалок играл в войну и пограничников.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дом стоит на склоне.

- Вон там наверху, в осиннике, они играли в детстве в войнушку, в пограничников. Хулиганили бывало - ну а с кем в детстве не бывало! Серега, кстати, всегда отличался среди пацанов лидерским характером.

Во дворе у Михалков стоят улья. Говорят, в них есть пчелы - просто они еще не проснулись.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы подходим к двери, но, увы, встречает нас только большой замок.

- Жаль, никого из Михалков сейчас нет, - говорит Виктор. - В доме хранится раритет - гитара отца Сергея, на которой он учил сына играть. Папа у него был очень артистичным. Когда вижу Сергея на сцене, узнаю в манере двигаться черты его отца.

- Часто бываете на концертах?

- Так он всегда зовет, и приветы не раз передавал со сцены. Серега и на свадьбе моей дочери был, заезжал ненадолго. В некоторых песнях Сергей, кстати, упоминает родные места.

В окошке родового гнезда Михалков нас встретил только петушок.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы снова выходим на деревенскую улицу. Откуда-то тянет дымком, тявкает собака, одним словом, пастораль…

- А вон там, в низине у реки, в 70-е годы собирали старые колеса, складывали их в пирамиды и на Купалье сжигали. Собиралась толпа народу... А еще в конце улицы жил местный житель по фамилии Килевич, - продолжает Виктор свою экскурсию. - Сергею так понравилась его фамилия, что он придумал персонажа, странноватого поэта Юзика Килевича, чьи стихи якобы читает на концертах между песнями.

«Манифест» в мешке

- А что, правда сорта картофеля в честь песен Михалка назвали?

- А это вы можете спросить из первых уст, - рассмеялся Виктор, и мы отправились в местный очаг науки - Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Именно здесь и выводят новые сорта картофеля, которые потом закапывают в землю на своих участках белорусы - да и не только. Помните, как накануне Рождества президент Беларуси Александр Лукашенко отвез Владимиру Путину четыре мешка картошки? Так вот один из сортов как раз и назывался «Манифест».

Здесь разработали сорта "Манифест" и "Зорачка".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нас встретил ученый, который занимается селекцией картофеля, Виктор Иванович Козлов.

- Скажите, правда, названия сортов картошки «Зорачка» и «Манифест» песни «Ляписа Трубецкого» навеяли?

- Возможно, и так, - улыбается в усы ученый. - Удивительное совпадение, правда?

- Но если название нового сорта картошки снова совпадет с песней Михалка, мы будем знать, что это точно не случайно, - рассмеялись мы в ответ.

- Ай, вы все равно не напишете. Тут приезжало телевидение, спрашивали меня, какие музыканты нравятся. Ну, я и сказал, что Сергей Михалок и Лявон Вольский. Конечно же, в сюжете это не оставили.

Ученый Виктор Козлов нам напомнил писателя Эрнеста Хэмингуэя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Чувствовали гордость, когда увидели, что мешок «Манифеста» подарили Путину?

- Мы постоянно испытываем гордость по поводу того, что Александр Лукашенко с интересом относится к белорусским сортам и уважительно о них отзывается. Все новые сорта белорусской селекции белорусский президент выращивает на своем участке.

«Ау» на Пасху

Вдохновленные беседой, мы решили проверить - а так ли популярны в народе белорусские сорта картошки, как о них говорят. И отправились на местный рынок.

Не купил картошки - считай, в Самохваловичах и не был.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Картошки там валом - ее сейчас как раз сеять покупают. На картонках написаны сорта, и «Манифест» и «Зорачка» - обязательная часть «репертуара». Продавщицы, увидев фотоаппараты, поначалу начали громко возмущаться:

- А чего это вы нашу картошку без разрешения снимаете?

- А у кого спрашивать разрешения - у картошки? - рассмеялись мы.

Картошка сортов "Манифест" и "Зорачка" - обязательный репертуар на местном рынке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но потом, узнав, что именно нас интересует, смягчились, и сами принялись рассказывать, как любят в Самохваловичах Сергея Михалка.

- А лично знакомы? - спрашиваем мы у одной продавщицы.

- Нет, с Сергеем лично не знакомы. А вот с его дедом долго работали вместе, да и семью хорошо знали.

Напоследок мы заехали на кладбище, где похоронены родственники музыканта - бабушка Лидия Яковлевна, папа и его родная сестра Галина.

На местном кладбище похоронены бабушка и дедушка рок-музыканта.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом лежат отец Сергея и его любимая тетя Галина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Помню, мы на Пасху ходили по деревне валачобниками, пели песни - и где чарку наливали, где конфетками угощали. Зашли и к бабушке Сергея, а она уже была в очень преклонном возрасте. И мы вместо народной песни грянули «Ау».

«Гэта ж Сярожкава песня, такая харошая», - расплакалась она.

СЛОВО РОДНЫМ

Мама: 30 лет ждала возможности вернуться в Самохваловичи

Мы позвонили родным Сергея - маме Людмиле Николаевне и сестре Ольге.

- Мы же семья военного, так что за свою жизнь сменили 13 квартир! Поездили, конечно: познакомились мы в Германии, потом поехали в Алтайский край, затем Новосибирск, Норильск… И я 30 лет ждала возможности вернуться в родную Беларусь. Пока все были живы-здоровы, праздники отмечали в Самохваловичах.

Сестра: меняли мясо на пластинки для Сергея

Сестра Ольга рассказала нам, что долгое время после смерти отца не переоформляли дом в Самохваловичах.

- Но Серега сказал: это наша радзима, вступай во владения, - смеется Ольга. - Брат меня на 7 лет старше, так что, когда была маленькая, в Самохваловичах в свои пацанские игры с собой не брал играть. Да я и не очень хотела. Но отношения у нас всегда были очень трепетные. Сергея очень любили в деревне, когда мы возвращались на лето из Норильска или Новосибирска, нас встречали еще в начале деревни его друзья на велосипедах.

Сергей учился играть на гитаре песни Цоя, DDT и "Гражданской обороны". Фото: личный архив

В Самохваловичах, как ни странно, в то время можно было купить пластинки, которых и в Минске не достать было. Продавщицы знали, что Сергей их собирает, и, как только привозили что-то новое в сельпо, тут же звонили бабушке: «Ну, иди уже, покупай своему Сережке». Денег не всегда хватало, и бабушка продавала мясо, чтобы купить пластинки. Кстати, эти пластинки до сих пор в нашем доме - там DDT, «Гражданская оборона», Гарик Сукачев, Виктор Цой. Их песни он потом пел на Купалье у костра. А уже с 13 - 14 лет я полностью влилась в его тусовку, ходила на его концерты. В музыкальном плане Сергей полностью сфомировал мой вкус и мировоззрение.

Первые шаги в музыке Сергей делал еще в юности (на фото поет в микрофон). Фото: личный архив

- А какие у вас отношения сейчас?

- У нас нет секретов друг от друга. Сережа присылает мне одной из первых наброски будущих песен, это трогает невероятно. Его старший сын Паша ходит с моей дочкой Аней на бокс к тому тренеру, с которым начинал заниматься Сергей.