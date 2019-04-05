«Хотите плакать по Куропатам? Плачьте, но чтоб никто не видел!»

Хочется наконец разобраться, что произошло.

Вроде как ни с того, ни с сего в Куропаты - место массового расстрела репрессированных в 30-40-е годы - приехали какие-то дядьки со спецтехникой и начали валить поставленные недавно активистами кресты. Между тем, кресты - это уже что-то вроде символа Куропат. Они начали появляться в урочище с конца 80-х. Крестами люди обозначали, что вся земля здесь - братская могила.

В Куропатах захоронены тысячи жертв сталинских репрессийФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Те, для кого это место - знаковое, такому варварству возмутились. Подняли на уши всевозможные ведомства, но за всех ответила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт: «читайте президента».

Что ж, вот цитата Александра Лукашенко из недавнего Большого разговора.

- Приведем в порядок Куропаты... И чтобы демонстраций с этими крестами по периметру тоже не было. Ну зачем вы повыстраивали там эти белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Ну это же демонстрация. А я против такой демонстрации.

Кажется, все на поверхности: президенту не понравилось - бросились исправлять. Только дело же не в крестах. Президент «против такой демонстрации». И это, по-моему, ключевое.

В Куропатах началось «благоустройство» - техникой снесли кресты.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Восемьдесят лет прошло, а мы все еще боимся демонстрации? Мы упорно делаем вид, что ничего не произошло. Ну, подумаешь, расстреляли тысячи ни в чем не повинных людей. Вот вам памятник в лесной глуши, вот вам нарядный забор - формально память увековечили, место обозначили. Хотите поплакать - пожалуйста, но так, чтобы никто не видел. Вот какой посыл скрывается за обвинением в демонстрации. В идеальной стране люди только радуются, а не плачут!

Кабинетные умы все никак не могут сформулировать национальную идею, которая наконец нам поможет уж точно стать самой прекрасной страной во вселенной. Но они знают, что такое социальная травма, культура памяти?

Крестами люди обозначали, что вся земля здесь - братская могила.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы все еще живем в непрошедшем прошлом. Посудите сами. Мы знаем времена, когда валили кресты, и есть еще люди, которые это помнят - и вот опять их сносят. История повторяется, не замечали?

В большинстве своем у нас нет своего мнения, мы не можем сказать что-то лишнее и быть против, еще и предостерегаем от этого остальных («вы же сами все понимаете»). Мы боимся тех, у кого в руках власть, согласны терпеть унижения, оскорбления, подавление воли. Для нас норма, когда начальник-самодур орет на подчиненных, мы послушно выполняем иногда очевидно дурацкие поручения, приказы, указы…

Почему? Мы еще не пережили эту травму. Вы же знаете про эксперимент с обезьянами, бананами и холодной водой? Ученые привязали к потолку клетки бананы. Как только хоть одна из пяти обезьян пыталась достать банан, всех обливали холодной водой. Одну обезьяну заменили, она про холодный душ не знала, полезла за бананами - и опять всех окатило водой. Постепенно ученые заменили всех обезьян. Их уже не обливали водой, но бананы они не трогали. Опасности нет, но страх - есть.

Куропаты - место массового расстрела репрессированных в 30-40-е годыФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы продолжаем жить как эти обезьяны. Мы не посмотрели правде в глаза, не проанализировали события прошлого. Не освободились от страха, что тебя могут убить просто так. Не оплакали жертв. Не обвинили палачей.

Нам нужно вернуть в историю нашей страны тех, кто лежит в Куропатах. Мы не можем ходить с высоко поднятой головой, не можем быть свободными, не можем гордо называть себя белорусами, пока нас клонит к земле груз ответственности за то, что мы вычеркнули из памяти тех людей и те события. И пока наши улицы носят имена причастных к убийствам.

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