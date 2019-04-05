2019-04-05T16:46:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

Челлендж для болельщиков: помоги придумать дизайн шлема Михаила Карнаухова

Возможно, твоя идея поможет сборной на чемпионате мира
Захар ПЛАТОНОВ
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Михаил Карнаухов ждет ваши предложения.Михаил Карнаухов ждет ваши предложения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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С 4 до 10 апреля все хоккейные фанаты смогут попробовать себя в спортивном творчестве и войти в историю белорусского хоккея в качестве автора дизайна шлема Михаила Карнаухова, одного из лучших вратарей страны.

11 апреля Михаил лично выберет лучший дизайн, который потом будет реализован профессиональными художниками. По сложившейся в хоккее традиции, многие голкиперы национальных сборных по хоккею выступают в матчах крупных турниров в шлемах с персональным дизайном.

Для участия нужно с 4 до 10 апреля оставить свою идею в письменном или визуальном виде (в виде эскиза) в комментарии к посту с условиями конкурса в аккаунте видеосервиса VOKA в одной из социальных сетей: VK, facebook или Instagram. 11 апреля Михаил выберет одну из идей, после чего идею эскиза воплотит профессиональный иллюстратор Артем Павлов, а художница Юлия Карнилович перенесет изображение на шлем.

Автор лучшего эскиза получит эксклюзивные подарки, а также примет участие в специальной фотосессии с передачей шлема Михаилу Карнаухову. После этого шлем станет частью экипировки голкипера во время выступления за свой клуб и, в перспективе, в составе национальной сборной Беларуси уже на ближайшем чемпионате мира в Казахстане.

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