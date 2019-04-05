В мире дорожает молоко. А что у нас?

В этом году в мире растут цены на молоко. Основная причина - сложные погодные условия, с которыми столкнулись крупнейшие производители молочки: США, Евросоюз, Новая Зеландия... В результате производство молока падает, а спрос на него растет. По подсчетам нидерландской компании финансовых услуг Rabobank, которая специализируется на агропромышленном секторе, рост производства начнется только во втором полугодии и будет небольшим.

С точки зрения экспорта выросшие цены на молочку - это плюс для нас.

- В этом году молочная продукция дорожает, хотя и не так сильно, как во время предыдущих пиковых значений, - говорит Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода. - Например, сейчас биржевая оптовая цена на масло держится на уровне 5 долларов за кг. В июле 2018-го или июне - августе 2017-го цены могли доходить и до 6,5 доллара за кг. Не думаю, что в нынешнем году они достигнут этих пиков. По сырам тоже тренд восходящий, но опять же нет пиковых значений. Еще одна позиция, которую нужно учитывать, - это сухое обезжиренное молоко. Тоже товар биржевой торговли, который мы экспортируем в больших количествах. С начала года тренд был восходящим, сейчас он стабилизировался. Тем не менее в этом году цены на молоко на мировых рынках будут привлекательными. Предложение низкое из-за того, что в прошлом году в Евросоюзе была засуха, при этом спрос растет в Китае, в некоторых развивающихся странах. Для молочников это хорошо: прошлый год был слабым, цены падали, а сейчас начали восстанавливаться. С учетом благоприятных условий для экспорта мы рассчитываем получить больше валютной выручки и направить ее на развитие сырьевых зон и модернизацию производств.

А хватает ли молока нашим производителям, что будет происходить с ценами на полках?

- Сырья не хватает, - признались на одном из молочных предприятий. - Работаем на уровне прошлого года, но не хотелось бы больше. А что касается цен на молоко, то их регулирует государство, поэтому резко дорожать ничего не будет.

По данным Белстата, за первые два месяца года молоко и молочные продукты в среднем подорожали на 2,6%, (конкретно молоко - на 3%), сыры - на 1,2%, масло - на 1,6%. По сравнению с прошлым годом инфляция чуть выросла, но не критично. Например, за те же первые два месяца 2018-го молоко и молочные продукты подорожали на 1,4% (молоко - на 0,8%), сыры - на 1,1%, масло - на 0,4%. Вдобавок после 2017 года правительство особенно пристально следило за ценами на молочку. Тогда молоко и молочные продукты подорожали на 10,2%, хотя инфляция в целом оказалась рекордно низкой - 4,6%. Ситуацией заинтересовался Александр Лукашенко, молочный рынок взяло под контроль Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Рост цен удалось замедлить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В прошлом году, по данным Белстата, мы продали за границу сухого молока и сливок на 402 млн долларов, обычного молока и сливок - на 176,7 млн долларов.

Главный покупатель белорусского молока - Россия. Например, сухого молока наши соседи в прошлом году купили на 203 млн долларов, обычного - на 170 млн. Белорусское молоко также уходит в страны СНГ, в Китай, а также в экзотические страны - например, Бахрейн, Камерун и Катар.