Хоккейная сборная начала подготовку к всплытию со дна

Сегодня наши хоккеисты продолжат мериться силами в товарищеских матчах с олимпийской сборной России (в основном игроки до 25 лет). Что предстоит пережить нашей национальной команде в ближайшие недели - в пяти наивных вопросах и ответах.

В понедельник сборная Беларуси под руководством Андрея Сидоренко начала тренинг-кэмп. Сейчас в ростере 26 человек. Это хоккеисты минского «Динамо», клубов чемпионата Беларуси и несколько легионеров, в том числе молодые - Максим Сушко, Владислав Колячонок, Владислав Михальчук, выступающие за североамериканские клубы в минорных лигах и метящие в НХЛ.

Но не все из них поедут на чемпионат мира. Когда завершиться финальная серия чемпионата Беларуси между «Юностью» и «Неманом», солидная часть хоккеистов этих команд пополнит состав сборной. Есть надежда, что сможет сыграть динамовец Андрей Костицын, сейчас он восстанавливается после травмы. Правда, шансы на то, то через неделю-две он будет в боевом состоянии, невелики. Вне игры и травмированные Сергей Костицын, Андрей Степанов, Владимир Денисов.

Еще есть Андрей Стась и Илья Шинкевич. Однако они в свое время написали письма с отказом играть за сборную, чтобы в российских клубах КХЛ не считаться легионерами. Похоже, их возвращение - вопрос юридический и идеологический. Сидоренко не конкретизирует, в чем загвоздка. Но еще держит в уме канадцев с белорусским паспортом Джеффа Платта и Ника Бэйлена.

Потери опытных игроков тревожат. Равно как и вратарская позиция. Михаил Карнаухов мало играл в «Динамо» по ходу сезона. Дмитрий Мильчаков в Чехии последние полтора месяца совсем без игровой практики. У Ивана Кульбакова в АХЛ на носу плей-офф, не факт, что он сможет приехать. Вратари «Юности» и «Немана» в чемпионате Беларуси на хорошем счету, но на более высоком уровне играют редко.

3. За что бьемся?

В прошлом году сборная лишилась прописки в элитном дивизионе мирового хоккея. В этом году придется сыграть на чемпионате мира в дивизионе 1А с 29 апреля по 5 мая в Нур-Султане (это бывшая Астана, если вы забыли или упустили). В соперниках Казахстан, Словения, Венгрия, Литва и Южная Корея.

Сборную Казахстана возглавляет белорус Андрей Скабелка, он же главный и в «Барысе». При нем всего за сезон клуб добился существенного прогресса. Если годом ранее «Барыс» остался без плей-офф КХЛ, то сейчас стал вторым в Восточной конференции и дошел до второго раунда плей-офф. Болельщики в честь тренера даже переделали хит группы «Жуки» про батарейку: «И, несмотря ни на что, пришел Андрей Скабелка, и у «Барыса» зарядилась батарейка».

У Казахстана на первых ролях ассимилированные варяги: Даррен Диц (защитник в КХЛ за сезон набрал 53 очка!), вратарь Хенрик Карлссон, в атаке Боченски, Бойд, Сен-Пьер. Еще были звездные Доус и Даллмэн, но, кажется, их дорожки с Казахстаном разошлись.

У Словении многое будет зависеть от того, приедет ли капитан «Лос-Анжелеса» Анже Копитар. Интересно, что в 2018-м на Олимпиаде словенцы обыграли США и Словакию, а весной едва не вылетели из дивизиона А1.

Литву тренирует канадец Даниэль Лакруа, федерацию возглавляет Дайнюс Зубрус, сыгравший более 1000 матчей в НХЛ. Недавно он приезжал в Минск на Рождественский турнир. Интересно, что 40-летний Зубрус сейчас тренируется, и даже есть вероятность, что в Нур-Султане он выйдет на лед.

Венгрия помнит нашу сборную по игре трехлетней давности, когда они одержали первую за 77 лет победу в сильнейшем дивизионе мирового хоккея.

Два года назад Южная Корея сотворила сенсацию, выйдя в элиту, пусть там надолго не задержалась.

5. Что надо сделать?

Чтобы вернуться в сильнейший дивизион, нашей команде надо занять первое или второе место. Основными конкурентами представляются Казахстан и Словения.

После матчей с россиянами продолжится плей-офф чемпионата Беларуси (в том числе за третье место). 23 апреля сборная уже в полном составе отправится в столицу Казахстана, где двумя днями позже проведет еще один спарринг - против хозяев будущего чемпионата мира дивизиона 1А.