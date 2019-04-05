От патефона к посудомойке: как за 20 лет изменилась бытовая техника в наших домах

Вот уже 20 лет Белстат проводит ежегодные выборочные исследования белорусских семей, чтобы выяснить уровень их благосостояния. Один из факторов - наличие в семье разной бытовой техники и автомобиля.

Специалисты каждый год проводили выборочные опросы, а мы рассказываем любопытные подробности. Например, о том, что мы перестали покупать магнитофоны и радиоприемники, зато в большинстве семей теперь есть микроволновка и велосипед для взрослого.

В 1998-м в семьях стояли проигрыватели и вязальные машинки

Чем миру запомнился далекий 1998 год? В этот год родился Google, случился скандал с участием Билла Клинтона и его секретаря, в Беларуси ввели полумиллионную купюру, а в Белгосцирке выступила скандальная группа Cannibal Corpse. Сейчас это даже сложно себе представить. Как и то, что 20 лет назад каждая третья белорусская семья смотрела черно-белый телевизор и слушала радиоприемник, а у половины семей были швейная машинка и отдельный магнитофон (см. инфографику).

Тогда же в каждом десятом доме был проигрыватель с пластинками, а у 2% семей даже сохранилась вязальная машинка! Автомобиль был в каждой пятой семье, а про мобильники и микроволновки белорусов даже не спрашивали - тогда это была роскошь. Компьютеры только стали появляться и отыскались в одной семье из ста. Реже, чем в 1% семей, встречались и спутниковые антенны.

Забегая вперед, скажем: о наличии в семье радио, магнитофона или, например, швейной машинки специалисты в 2018 году уже не спрашивали. Со временем такая техника практически утратила смысл, хотя и встречается в небольшом проценте домов.

- Прочерки в таблице означают, что подсчеты по данной категории техники в определенное время не велись, - объяснили нам специалисты в Белстат.

Из-за кризиса в 2008 году белорусы бросились скупать технику

Спустя 10 лет, в 2008 году, мировая экономика переживала один из сильнейших экономических кризисов, президентом США стал Барак Обама, а на экраны вышел фильм «Миллионер из трущоб».

В Беларуси нарастал кризис: инфляция достигла 13,5%, а доллар - 2200 рублей (напомним, деноминация случилась намного позже). Белорусы, предполагая, что ничего хорошего с долларом дальше не будет, принялись скупать технику в магазинах. Все это отчасти привело к усугублению кризиса, но зато благами цивилизации мы закупились основательно. В 2008 году произошел пик покупок, в особенности - видеомагнитофонов, DVD и музыкальных центров. Хотя именно эта техника устарела быстрее всего. А вместе с этим не теряли популярности швейные машинки - они по-прежнему были в 46% семей.

Посудомоечные машины пока не популярны

В 2018 году, судя по технике в домах, мы точно стали жить лучше - автомобиль есть у половины семей, а у каждой второй семьи - по два телевизора. Компьютер теперь стоит в каждом доме, а мобильных телефонов у нас аж по 2,2 штуки на семью. Единственное, что никак не приживется в домах за последние годы, это посудомоечные машины. Сейчас они есть только у каждой 33-й семьи.

Со временем потеряли актуальность многие вещи - фотоаппараты, видеокамеры, музыкальные центры, которые плавно вытесняет из обихода технический прогресс. За последние 20 лет практически исчезли из семей популярные радиоприемники, швейные машинки и магнитофоны. А вот морозильники по-прежнему востребованы - они есть у каждой третьей семьи, несмотря на отдельный холодильник. Похоже, с их помощью белорусы делают запасы на зиму - например, способом глубокой заморозки.

Сейчас самые популярные предметы техники в каждой семье - мобильные, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, микроволновки и пылесосы.

Все уйдет, винил останется?

За последние 20 лет из нашей жизни исчезло многое: вместо громоздких мониторов и системных блоков у нас ноутбуки, вместо дискет и дисков - карты памяти. Кассетные и CD-плееры мы заменили на телефоны и mp-3 плееры. Исчезают стационарные телефоны, а функции видеомагнитофона, музыкального центра и радио выполняет один компьютер.

Но кое-что не теряет актуальности. И это… виниловые пластинки! Их продажи в мире стабильны уже около 10 лет. А в 2017 году доходы от продажи винила и компакт-дисков впервые с 2011 года превысили доходы от продажи музыки онлайн, сообщила американская Ассоциация звукозаписывающих компаний. Рекорд самой продаваемой пластинки принадлежит Майклу Джексону - его Thriller купили 66 млн раз.