Новополоцк и черный дым: «А раньше выдавали противогазы и респираторы»

Новополочане уже более двух недель обсуждают огромный столб черного дыма, который и днем и ночью стелется над городом. Это горит факел на заводе “Полимир”.

-Сходили с детьми на прогулку в саду. Вместо положенных 1,5 часа, выдержали лишь 30 минут. Детки сами жаловались, что воняет, дышать нечем, - рассказывает Татьяна.

-Факелы горят день и ночь . Все продукты горения в воздухе и все в городе. И об этом известно каждому горожанину. Тем не менее ситуация не меняется. Со всех источников уверяют, что это не опасно, но тем не менее люди болеют и преимущественно дети. За пребывание в цивилизованном месте нужно чем то расплачиваться, вот новополочане и расплачиваются своим здоровьем, - жалуется Надежда.

-Вообще-то в прежние годы у жителей Новополоцка дома висели противогазы и респираторы, - вспоминает Александр. - Вы хотели жить в городе, где градообразующие предприятия «Нафтан» и «Полимир», дышать чистым воздухом и жаловаться экологам? Смешно…

"А вы уже фотографировали сегодня черный дым?" - интересуются у своих подписчиков новополоцкие паблики. Фото: Вконтакте.

В сетях сотни фотографий злополучного факела и дымного шлейфа над городом – в разное время суток, с разных ракурсов и расстояния. «А вы уже фотографировали сегодня черный дым?» - интересуются у своих подписчиков местные паблики. Время от времени жалуются и жители Полоцка – утверждают, что туда тоже долетает дым и вонь.

Черный дым фотографируют с разных ракурсов. Фото: Вконтакте, Людмила МАЛИНКА.

Устрашающего вида факел и столб черного дыма – явление временное, заверяют на предприятии. В середине марта там завершили пусконаладочные работы в 104-м цехе, который реконструировали после пожара, случившегося в 2016 году. Об этом ЧП «Комсомолка» рассказывала. 18 июня из-за разгерметизации трубопровода воспламенились горючие газы. Окончательно пожар потушили только на третий день – утром 20 июня. Люди не пострадали, но оборудование было серьезно повреждено. Сейчас цех готов к работе, его выводят на штатный режим, идет комплексное опробование оборудования после реконструкции. Процесс сложный. На факельную систему завода падает дополнительная нагрузка, и дым становится черным.

Поначалу предполагалось, что дымить факел будет около месяца – с 15 марта по 15 апреля. Но на заводе пытаются ускорить процесс.

-Если все получится, возможно, через два-три дня дыма уже не будет, - говорит заместитель главного инженера по охране природы завода «Полимир» Василий Буровцев. – Руководство завода поставило задачу уложиться вместо месяца в 20 дней.

Новополочане пугаются огромного черного шлейфа. Фото: Вконтакте, "Новости Витебского региона".

Что сжигают в факельной системе «Полимира»? Взрывоопасные газы, которые, попав в атмосферу, могут спровоцировать на предприятии взрыв и пожар. Сгорая, вредные вещества превращаются в менее опасные. Например, угарный газ превращается в углекислый, объясняют специалисты.

-Сегодня в мире нет более эффективных систем обеспечения безопасной эксплуатации крупных химических и нефтехимических производств, - уверяет Василий Буровцев. – Нашу факельную систему можно с уверенностью назвать природоохранным объектом.

-По нашим данным, никто из жителей города за это время не обращался в медучреждения с жалобами на ухудшение здоровья, связанными с факелом, - рассказал главный санитарный врач Новополоцка Александр Спирко. – И по данным комплексной экологической лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которая проводит ежедневный мониторинг, превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе за это время не было.

Когда 104-й цех выйдет на штатный режим работы, черного дыма не будет. Но это не значит, что сжигать газы перестанут. Факел просто станет прозрачным, невидимым, как над соседней установкой (см.фото). Она тоже работает, и там вовсю сжигают вредные вещества. Только без визуальных эффектов.