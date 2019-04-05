Двое белорусов попали в рейтинг успешных людей младше 30, составленный Forbes

Российская редакция известного финансового издания Forbes впервые опубликовала рейтинг «30 до 30». В него попало 30 человек младше 30 лет, которые добились успеха в своих областях.

- Наши герои - те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне, - поясняют составители рейтинга.

В первом рейтинге «30 до 30» засветились сразу двое белорусов. В номинации «Музыка и кино» жюри отметило 20-летнего музыканта Тиму Белорусских, а в номинации «Новые медиа» - 22-летнего гродненского блогера Алексея Савко.

Про Тиму Белорусских известно не так много, хотя у его песен «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Витаминка» миллионы прослушиваний в интернете, а в соцсетях за Тимой следят сотни тысяч подписчиков. Его настоящее имя - Тимофей Морозов, родился в Минске, окончил экономический колледж. Первый хит «Мокрые кроссы» он опубликовал на YouTube в августе прошлого года, и к настоящему моменту клип на эту песню набрал больше 29 миллионов просмотров. В январе у Тимы Белорусских вышел дебютный альбом.

Тима Белорусских - Мокрые кроссы.С августа этот клип набрал 29 миллионов просмотров

Несмотря на то, что в рейтинге «30 до 30» оцениваются не столько деньги, сколько статус и достижения, эксперты Forbes все равно посчитали, сколько успел заработать Тима Белорусских с августа прошлого года. Подсчеты приблизительные, но цифры впечатляют. По оценкам экспертов, только на концертах (а их у молодого певца пока было около 50) Тима заработал порядка 15 миллионов российских рублей. А это почти 230 тысяч долларов! Кроме этого, песни Тимы Белорусских можно легально послушать более чем на 100 онлайн-площадках, в том числе на Apple Music, iTunes, Яндекс.Музыке. По подсчетам экспертов, общее количество прослушиваний песен Тимы Белорусских на всех сервисах достигло 300 миллионов. Сколько это в деньгах? В Forbes приводят пример: сервис Apple Music платит 200 000 российских рублей (примерно 3 тысячи долларов) за 1 миллион прослушиваний. Так что благодаря одним лишь прослушиваниям в интернете заработок Тимы Белорусских мог составить порядка 900 тысяч долларов! А с учетом концертов не исключено, что молодой белорусский музыкант уже стал долларовым миллионером.

Второй белорус из рейтинга Forbes, блогер Алексей Савко, известен не так сильно. Его прославила популярная во всем мире китайская социальная сеть TikTok, в которую пользователи загружают короткие видео по 10 - 15 секунд. На Алексея Савко подписано 2,7 миллиона человек, он один из самых популярных блогеров в русскоязычном сегменте TikTok. Фишка Алексея - его рост в 136,6 см, над которым он иронизирует в своих роликах. Вот так, например, выглядит одно из его самых популярных видео: Алексей Савко идет за руку с очень высокой девушкой модельного вида, и когда на их пути попадается невысокий столик, девушка с легкостью его перешагивает, а самому Алексею приходится буквально через него перелезать.

Известно про Алексея тоже не очень много. Он получил актерское образование, а в прошлом году перебрался в Москву и уже успел сняться в сериале «Гранд».