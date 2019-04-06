Самая опасная Минская улица - в Бразилии, а самая зеленая - в США

В Минске есть улицы, названные в честь зарубежных городов, в основном российских: Московская, Иркутская, Тульская, Уфимская… На втором месте - города Украины, например, улицы Киевская и Полтавская. В честь прибалтийских городов есть Рижская и Таллиннская.

А что насчет названий в честь наших городов? Есть такие! Больше всего улиц и переулков имени белорусской столицы - в России. Они есть в двадцати городах, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Ленинске-Кузнецком и Уфе.

В Киеве Минский проспект появился в 1973 году, он находится на севере города. Длина всего 700 метров, с одной стороны зеленая зона, с другой - микрорайон «Минский массив». Еще в Киеве есть Минская улица и Минский переулок в частном секторе, кстати, рядом - Гомельская улица и Гомельский переулок.

Минский проспект в Киеве. Фото: Google.Maps.

Но и в далеких странах есть улицы, названные в честь белорусской столицы. «Комсомолка» посмотрела, где они находятся и как выглядят.

САМАЯ ОЖИВЛЕННАЯ

Минская площадь (Minsk Square, Бангалор, Индия)

Пробки на Минской площади в Бангалор. Фото: newindianexpress.com.

Минск и индийский Бангалор - города-побратимы еще с 1973 года. Так что у нас есть площадь Бангалор, а у них - площадь Минска. Бангалор - третий по величине город в Индии, в нем живут 9 миллионов человек. Это крупнейший в стране научный и индустриальный центр. Город часто называют «индийской кремниевой долиной» за большое количество компаний, связанных с IT. Минская площадь находится в центре, в районе городского парка Каббон и стадиона. Интересно, что площадь имеет не круглую и даже не квадратную форму - а треугольную. А еще местные СМИ писали, что в районе площади часто образуются пробки - прямо как раньше на площади Бангалор в Минске.

САМАЯ МОРСКАЯ

Минский проспект (Minsk Avenue). Богнор Реджис, Великобритания

Длина Минского проспекта в курортном британском городке Богнор Реджис – всего 100 метров. Фото: Google.Maps.

Небольшой приморский курортный городок Богнор Реджис расположился в ста километрах к югу от Лондона. Но проспект, конечно, название слишком громкое - реально это переулок длиной всего 100 метров. На улице расположено всего несколько особняков. Зато и до пляжа - всего 100 метров!

САМАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ

Минская улица (Minská). Брно, Чехия.

Минская улица в чешском Брно выглядит совсем по-европейски. Фото: Google.Maps.

Город Брно находится в южной части страны, ближе к границе со Словакией и Австрией. Минская улица далеко не в центре, а в северо-западной части 380-тысячного города. Выглядит Минская улица вполне по-европейски: небольшие домики с черепицей, трамвайные пути, мощеные тротуары. Длина - 600 метров.

САМАЯ ОПАСНАЯ

Минская улица (Rua Minsk). Порту-Велью, Бразилия.

На Минской улице в Бразильском Порту-Велью туристам лучше не появляться. Фото: Google.Maps.

Порту-Велью - 400-тысячный город на западе Бразилии, в 200 километрах от границы с Боливией. Минская улица длиной около 140 метров, расположена она на южной окраине города. На улице находятся одноэтажные постройки - типичные бразильские фавелы. Бразилия занимает ведущее место по уровню уличной преступности, так что минскому туристу на Минской улице лучше не появляться.

Почему крохотную улицу на другом конце земного шара назвали в честь Минска? Это не удалось выяснить даже белорусскому посольству в Бразилии, к которому «Комсомолка» обратилась за помощью:

- Мы направляли запрос в муниципалитет города Порту-Велью, - рассказал «Комсомолке» третий секретарь посольства Беларуси в Бразилии Антон Горбач. - Однако в связи с проводимыми процедурами по формированию нового состава муниципалитета по итогам выборов, муниципалитет не смог прокомментировать причины названия улицы в честь столицы Беларуси. Поиск информации в португалоязычных источниках также не дал какой-либо информации.

САМАЯ ПУСТЫННАЯ

Минская улица (Minsk street). Аль-Хамра, ОАЭ.

Минская улица в арабском городе Аль-Хамра расположена среди улиц, названных в честь других мировых столиц. Фото: Google.Maps.

В 50 километрах от Дубая, между городами Шарджа и Рас-эль-Хайма есть оазис с названием Аль-Хамра. Вокруг искусственного залива расположены коттеджи, гольф-клубы, яхт-клубы, торговые центры. Трехкилометровая Минская улица опоясывает этот район, соединяя шоссе Шейха Мухаммеда Бен Салема, которое тянется вдоль побережья, с яхт-клубом Al Hamra Marina. Кстати, рядом Московская улица (она значительно короче) опоясывает небольшой «Московский кластер» - комплекс из 13 трехэтажных коттеджей.

- В этом городке все основные улицы названы в честь столиц различных стран мира, и Минск не стал исключением, - рассказали «Комсомолке» в посольстве Беларуси в ОАЭ.

САМАЯ ЗЕЛЕНАЯ

Бульвар «Минские сады» (Minsk Gardens Boulevard). Палм-Бич-Гарденс, Флорида, США.

Бульвар «Минские сады» во Флориде круглогодично утопает в зелени. Фото: Google.Maps.

50-тысячный курортный городок расположен на побережье Атлантического океана в 70 километрах севернее Майами. 2,5-километровая улица опоясывает утопающую в зелени территорию Государственного колледжа Палм-Бич. До пляжа от него - всего три километра.