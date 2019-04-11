Самосуд над магазинными ворами: «Избивали и выгоняли на улицу голышом»

Рассказала о самоуправстве случайная женщина - она увидела, как из подсобки выбегает голый мужчина, и позвонила в милицию. Как стало известно, 38-летний безработный решил украсть в магазине бутылку водки, но был пойман с поличным.

- Вместо того чтобы вызвать милицию и сообщить о правонарушении, как это и положено, мужчины (директор и завотделом) затащили вора в подсобку, связали и заклеили рот скотчем. А потом начали избивать, в ход пошел даже молоток. Работники также требовали деньги, чтобы закрыть недостачи в магазине, к которым пострадавший не имел никакого отношения. После истязаний они раздели вора догола и выставили за дверь магазина, - рассказал «Комсомолке» заместитель прокурора Прокуратуры Ленинского района г. Минска Евгений Моисеенко.

38-летнему мужчине, кстати, неоднократно судимому за грабежи и неуплату алиментов, сотрудники магазина сломали нос, после их действий обнаружены кровоподтеки на голове, бедре и руках.

По уголовному делу проходит и еще один пострадавший воришка. 54-летний безработный судимый (9 раз!) мужчина пытался украсть бутылку настойки, но был задержан директором и его подельником. Вора схватили по той же схеме, только, прежде чем выставить за дверь нагим, еще плеснули ему в лицо кофе. Мужчина, правда, отделался кровоподтеками на шее, руках и ссадинами на губах.

- Сейчас дело направлено в суд - подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. И директор, и заведующий отделением находятся на свободе под подпиской о невыезде. Они оба исправно являлись в орган предварительного расследования, - добавил Евгений Моисеенко.

Кстати, 39-летний директор магазина не один раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и даже был судим за применение насилия к сотруднику ГАИ. 29-летний завотделом привлекался к уголовной ответственности за то, что косил от армии. Но у руководства сети магазинов подозреваемые были на хорошем счету.