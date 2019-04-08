Филипп Киркоров перед концертом в Минске заглянул в МакДональдс

Накануне днем Филипп неожиданно заглянул в МакДональдс в столичной Веснянке.

- Филиппа Киркорова связывает с брендом МакДональдс давняя симпатия. Он неоднократно принимал участие в мероприятиях МакДональдс в Росcии, в частности, благотворительной акции МакХэппиДень, - сообщили в пресс-службе МакДональдс в Беларуси. - Решение было принято певцом прямо в субботу и является знаком уважения, респекта, как сегодня принято говорить. Решение заехать в наш ресторан был принято артистом достаточно неожиданно для нас, мы узнали об этом за считанные часы, а о конкретном времени приезда стало известно буквально за 30 минут.

Киркоров искренне пытался разобраться, как работает касса.

«Здравствуй, мой любимый МакДональдс», - сказал Киркоров, входя в ресторан на углу улиц Тимирязева и Леси Украинки. В этот момент в ресторане было достаточно многолюдно, около 100 гостей и, конечно, вы можете представить их реакцию. Певец пообщался с персоналом, сделал пару селфи, попробовал себя за кассой. Все было очень душевно.

Посмотреть на Филиппа Киркорова сбежался весь штат ресторана. Фото: личный архив

А зрители тем временем начали собираться на концерт. В зале мы заметили Анжелику Агурбаш, которая рассказала, что накануне, виделась с Киркоровым в Москве и решила слетать на его концерт в Минск. Кроме того, в зале мы заметили Владимира Макея с семьей, а также семью Эйсмонтов – председателя Белтелерадиокомпании Ивана, его сестру Анну, телеведущую и жену, секретаря президента Наталью Эйсмонт. Их сопровождал ведущий Евгений Перлин, у которого в программе «Макаенка, 9» Филипп Киркоров побывал днем.

Секретарь президента Наталья Эйсмонт на концерте российской поп-звезды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перед началом концерта зрителей развлекала dj Катя Гусева, которая, как говорят, последние несколько лет очень близка с Филиппом и вхожа в его семью. Катя крутила смикшированные хиты разных лет короля эстрады. В том числе и песню Love me tonight, с которой Анжелика Агурбаш участвовала в 2005 году на «Евровидении». Услышав ее, Анжелика послала Кате из зала воздушный поцелуй.

Перед концертом продавали майки, кружки и прочую атрибутику, посвященную концерту.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Открыли концерт безголовые (натурально – у них не было головы!) барабанщики. Живой бэнд примостился по углам сцены. А в центре, на помосте с лифтом появился весь в лучах Филипп и запел «Включаем радость, выключаем грусть». Уже с первой композиции стало понятно – шоу будет фееричным. В паузе между песнями артист пустился в воспоминания, рассказал о своем первом выступлении на «Славянском базаре» в Витебске и о традиции начинать зарубежные гастроли обязательно с Минска:

Анжелика Агурбаш с букетами цветов, для которых понадобилось отдельное место.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На 30 году творческой жизни и на 52 году личной жизни я всегда в первую очередь показываю свою новую программу в одном из самых красивых концертных залов Европы – «Минск-Арене». На этой сцене мне вручали ваш самый ценный знак – орден Франциска Скорины от вашего президента. Я дорожу этим вниманием, оно дорогого стоит. Новое шоу, которое я представляю здесь, мы сделали совместно с удивительным режиссером Франко Драгоне. Он когда-то придумал целое цирковое направление CirqueduSoleil, и я счастлив, что он услышал и полюбил мои песни а затем придумал шоу. Это мир моей жизни, сотканный из тысяч ваших жизней. Потому что не было бы моего «я», если бы не было десятков тысяч ваших «я».

Среди зрителей встречались довольно колоритные персонажиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика с одной стороны была в восторге. Потому что шоу получилось очень эффектным, и в самом деле напоминала Цирк дю Солей. Но поклонницы Киркорова переглядывались – а их кумир ли это?! Танцующие скелеты в склепах, авангардные костюмы подтанцовки на грани фола, ангелы-аполлоны с черными и белыми крыльями, и даже Кукеры (по болгарским народным традициям - ряженые на Масленицу.Правда, в интерпретации Франко Драгоне они больше напоминали Чубакку из «Звездных войн»). Нашлось даже место хиту Горана Бреговича «Disco-partizani» на русском языке и греческому Сиртаки. От Киркорова, который пел «Зайка моя», не осталось и следа.

Шоу Киркорова порой напоминало "Вий" Николая Васильевича Гоголя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В целом, пересказывать программу «Я+Rвторое Я» - занятие примерно такое же непростое, как описать каждый узор в калейдоскопе. Ничего подобного никто из российских артистов еще не привозил. Филипп как самой дорогой игрушкой искренне гордится своим шоу. В нем задействовано около 150 человек на сцене и за ней, лифты и сцена-трансформер, сотни костюмов и декораций. Мы сбились со счета, пытаясь сосчитать, сколько раз переодевался Киркоров – в среднем, через каждые две песни. Он перевоплощался то в короля в золотом плаще, то в римского патриция, с легкостью менял одежду с некоей обнаженной нимфой на спине на тунику с изображения архангела Михаила.

Огромный экран во всю сцену помогал погрузиться в мир Киркорова.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Старые хиты он пытался исполнять с залом – но, видимо, скромность публики не позволяла орать их хором, как это было всего день назад в этом же зале на концерте группы «Ленинград». Зато во время особенно трогательных композиций зрители включали фонарики мобильных телефонов. «Просто подари мне один только взгляд», - пел артист, а подтанцовка красиво делала ножкой в туфлях, имитирующих бумажные кораблики.

Такое ощущение, что с появлением хита "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров обновился.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впрочем, хватило не только пафоса и ностальгии, но и самоиронии – во время одной из песен мужская половина танцоров изображала номер с полотенцами (знаете, это когда обнаженный мужчина вертит белую ткань на уровне пояса, мастерски скрывая самое интересное от публики). На самом деле, конечно, на танцорах были костюмы, имитирующие голое тело – но все равно выглядело пикантно. В какой-то момент полотенца превратились сцену театра, где в качестве кукол выступали маленькие Филиппы.

Филипп Киркоров назвал "Минск-Арену" одним из лучших концертных залов Европы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда артист отправился за цветами в зал, ему подарили такое количество букетов, за которыми его уже было практически не видно. Удивительно, как артист вообще их донес назад до сцены!

Филиппу Киркорову подарили несколько портретов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Закончился концерт, конечно же, главными хитами, которые порвали интернет – «Цвет настроения синий» и Ibiza. Жаль, что без Николая Баскова, но публика осталась в полном восторге.