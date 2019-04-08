Александр Лукашенко – про второй тур в Украине: Думаю, что выиграет Порошенко

8 апреля Александр Лукашенко дал интервью турецкому информационному агентству «Анадолу». Интервью прошло в преддверии визита президента в Турцию, который запланирован на середину апреля. Поговорили о напряженности в регионе и мире в целом, белорусско-турецких отношениях, о подходах Беларуси в международных отношениях. Так же президент дал оценку ходу президентских выборов в Украине.

Напомним, 1 марта во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко заявил, что на выборах победит ныне действующий глава Украины Петр Порошенко. Но соседей ждет второй тур выборов, в которой вышел шоумен Владимир Зеленский с 30% голосов и Петр Порошенко с 16%. Многие интересуются: придерживается ли до сих пор Александр Лукашенко своей точки зрения.

- Никто там ничего не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур, никто не решится предсказать. Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко, - заявил Александр Лукашенко. - Одного я очень хорошо знаю. Второго я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу от жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг - это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом (Грузии, - ред.), конституцию поменял, еще что-то - начали с народом заниматься шутками. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призывать украинцев защитить его, он сделает все для того, чтобы украинцы его поддержали. Он должен сделать все для того, чтобы народ поддержал его.

Прокомментировал и мнение, что, голосуя за Зеленского, народ Украины фактически выражает протестное голосование, поскольку сейчас выбирать не из кого.

- Пусть меня простят украинцы, но хочу им сказать: если не за кого голосовать, то и голосовать не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен, ведь украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они, уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот. Последние годы опыт украинского народа - свидетельство тому, что нельзя рисковать. Если уж не получается, если не за кого голосовать - значит, повторные выборы. Мне кажется, это лучше, чем в очередной раз рискнуть, проголосовать, а потом горько каяться десять или более лет, - считает белорусский президент.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Порошенко согласен на дебаты с Зеленским в любой день

До второго тура выборов осталось две недели. Кандидаты по-прежнему согласовывают детали встречи.

Дата дебатов перед вторым туром выборов в Украине по-прежнему неясна. 7 апреля Порошенко в эфире телеканала «Украина» пригласил Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля. Зеленский выбрал другую дату - 19 апреля, о чем сообщил в социальных сетях. Порошенко согласен проводить дебаты со своим оппонентом и 14, и 19 апреля.

В статье 62 закона «О выборах президента Украины» сказано, что теледебаты за счет госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут. Теледебаты должны транслироваться на Первом национальном канале и Первом канале Национальной радиокомпании Украины, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания. То есть официальные дебаты должны пройти 19 апреля.

Но в постановление ЦИК от 2014 года прописано, что дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения в Киеве. В связи с этим, есть два варианта: либо ЦИК внесет изменения в постановление, либо будет два формата дебатов. Одни пройдут на «Олимпийском» - их оплатят из предвыборных штабов кандидатов, а другие - в студии Общественного за счет государства.

ЦИК Украины настаивает: официальные дебаты должны состояться в студии Общественного телевидения. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина.