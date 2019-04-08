Николай Козеко: «Если не учитывать Олимпийские годы, этот сезон лучший в истории»

Комплексу «Фристайл» исполнилось 4 года. По этому поводу в центре устроили серию мастер-классов и развлекательную программу.

Для детей Джек Воробей (или его представитель) проводил конкурсы и всех созывал на "Чёрную жемчужину".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Квинтэссенцией стала встреча с прославленными фристайлистами: легендарным тренером Николаем Козеко, Олимпийской чемпионкой Анной Гуськовой, чемпионкой мира Александрой Романовской.

Анна Гуськова: чемпионка с титановым шурупом в колене и татуировкой «стремиться ввысь»

Анна Гуськова о звании лучшей спортсменки Беларуси: «Немного в шоковом состоянии»

Наша новая чемпионка-фристайлистка Александра Романовская в свободное время играет на укулеле и ханге

Желающих взять автограф было много.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Карточки для автографов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Автограф от Николая Козеко.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пожелание от Анны Гуськовой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

План выполнили.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти час фристайлисты раздавали автографы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти час спортсмены раздавали автографы. Было много детворы.

- Тетя раньше работала тренером по фристайлу, пригласила меня на занятия. Сейчас продолжаю тренироваться с другим наставником. Мне нравится, - говорит Тимофей.

Тимофей занимается фристайлом и следит за выступлением наших чемпионов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В чем крутость фристайла?

- На лыжах прыгаешь с трамплина. Все быстро, высоко подлетаем. Мне не страшно, наоборот круто.

- Смотрел, как белоруски становились чемпионками?

- Да, и Олимпиаду-2018, когда Анна Гуськова стала чемпионкой, и недавний чемпионат мира, где Александра Романовская стала первой. Рад, что взял у них автографы, очень классно.

Дарья пришла на встречу, чтобы поздравить Николая Козеко с прошедшим днем рождения, пообщаться и передать привет от папы, заслуженного учителя физической культуры.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы обратили внимание, как трогательно девушка общалась с Николаем Козеко.

- Живу в Минске, сама я из Гомельской области, - говорит Дарья. - Мне было очень приятно поздравить Николая Ивановича с прошедшим днем рождения, пожелать крепкого здоровья, дальнейших успехов, новых побед его подопечным, его птенцам, можно так сказать. Мне как любителю фристайла безумно приятно здесь находиться, пообщаться со спортсменами в душевной атмосфере.

- Раньше не общались?

- Только с Дмитрием Дащинским в музее НОКа. Сейчас еще подписала карточки для себя и отца. Григорий Тимофеевич Климков - отличник образования Республики Беларусь, большой любитель спорта, особенно зимних видов.

- Сами занимаетесь спортом?

- Люблю лыжный спорт, зимой часто катаюсь. Постоянно слежу за новостями, поддерживаю и спортивную форму, и спортивный дух.

Александра Романовская еще и чемпионка по улыбкам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Не устали столько автографов раздавать – спрашиваем у Александры Романовской.

- Все в порядке, я готовилась в университете, сейчас как раз сессия, писала лекции (Александра учится в БГПУ на факультете физического воспитания KP.BY).

- Что самое интересное спрашивали?

- Многие стеснялись, ничего особенного не спрашивали. Но все было очень мило.

- Кто подарил цветы?

- Знакомый, болельщик.

Девушкам поклонник подарил цветы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какое послевкусие от сезона? Победа на чемпионате мира, на этапах Кубка мира, две медали на Универсиаде...

- Безусловно, очень приятно. Рада, что все так сложилось. Но я уже отошла от этого. Смотрю только вперед. Впереди новый сезон. Сейчас готовлюсь, решаю бытовые вопросы.

Улыбок было много.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Какое было самое необычно поздравление?

- В принципе, все было обычно. Но поздравляли много. И Даша Домрачева написала, было очень приятно. Все свои ребята и девочки поздравили, родственники. Их поддержка очень важна.

Николай Козеко в целом доволен, как прошел сезон.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Николай Козеко назвал этот сезон одним из лучших в истории.

- Приятно, что на встречу пришло столько детей. Отрадно, что они интересуются фристайлом – это наше будущее. Мы долго шли к созданию центра «Фристайл» - четыре года назад его открыли. Это отличное подспорье. Недавно состоялся юниорский чемпионат мира, там наши ребята выиграли две золотые медали, серебряную и бронзовую. Это показатель, это результат.

- Какие итоги сезона?

- Если не брать в расчет сезоны, когда были Олимпийские игры, то, пожалуй, это лучший сезон в истории нашего фристайла: первое золото на чемпионатах мира в лыжной акробатике у женщин, две золотые медали на Всемирной Универсиаде. Еще четыре медали на юниорском чемпионате мира. Урожай такой, что любой вид спорта позавидует!

- Как дела у Анны Гуськовой, Аллы Цупер? Сезон они пропускали.

- Восстанавливаются, в следующем сезоне начнут активно тренироваться. Победы этого сезона тем и ценны, что в запасе еще есть сильнейшие.

- Что скажете о мужской команде?

- Антон Кушнир выступал, по сути, один. Станислав Гладченко восстанавливался. Максим Густик не в лучшей форме. Что смогли показать, то они показали. Хотелось бы, чтобы и мужская команда выступала на уровне, но в этом сезоне не получилось.

- Молодые ребята Дмитрий Мазуркевич и Павел Дик как себя проявили?

- Пока остаются в числе подающих надежды. Мы будем продолжать омоложение команды. Предстоят большие перемены.

Николай Козеко собирается омолодить состав главной команды.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Судя по всему, у девушек подрастает хорошая смена. Снежана Дребенкова заняла первое место в зачете Кубка Европы.

- Снежана готовилась с национальной командой, она на виду, прошла всю подготовку. То, что есть результат, это ожидаемо. И чемпионат мира среди юниоров она выиграла. Хорошее завершение сезона.

- Кто еще вас порадовал?

- Макар Митрофанов (в общем зачете Кубка мира стал вторым – KP.BY), Снежана Дребенкова, Игорь Дребенков (становился первым на этапах Кубка мира - KP.BY), Вячеслав Тимерцев выиграл юниорский чемпионат, хотя на других стартах выступал не совсем удачно. Все они претендуют на то, чтобы попасть в национальную команду.

- Вы анонсировали перемены…

- Да, это не за горами. Будет больше молодежи в основном составе. Надо создавать реальную конкуренцию ветеранам. Они сделали много, но рано или поздно надо сказать спасибо.

- То есть, кто-то из опытных спортсменов завершит карьеру?

- Давайте не будем опережать события. Пока отпуск. А скоро здесь в комплексе «Фристайл» начнем подготовку к сезону.