В Беларуси скоро поднимут пенсии?

По закону пенсии в стране должны индексировать минимум раз в год. Но, судя по всему, в нынешнем году это произойдет не один раз. Как сообщает Федерация профсоюзов Беларуси со ссылкой на замминистра труда и соцзащиты Александра Румака, в Минтруда уже подготовили предложение о поэтапном повышении пенсий. В ближайшее время его должны передать на рассмотрение правительству и президенту.

Означает ли это, что выплаты для пенсионеров могут увеличиться уже в ближайшее время? Ответа на этот вопрос пока нет.

- Конкретные сроки и объемы роста пенсий в текущем году будут определяться с учетом имеющихся финансовых возможностей, - так сказано на сайте Минтруда о повышении пенсий в этом году.

Сейчас белорусские пенсионеры получают в среднем 393 руб. 50 коп. (это данные Белстата о среднем размере пенсий по возрасту в феврале). А в начале января чиновники уже делились своими расчетами того, какими станут пенсии в этом году.

- Прогнозируем, что средняя пенсия в 2019-м составит где-то 411 рублей по году, - говорила министр труда Ирина Костевич.

Кстати, в прошлом году пенсии повышались трижды - 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Общая прибавка оказалась рекордной. В декабре 2018-го по сравнению с декабрем 2017-го пенсии выросли на 21,7%. Если перевести это в цифры, то пенсии по возрасту в среднем выросли на 70 руб. 40 коп. - с 323 руб. 10 коп. на начало года до 393 руб. 50 коп. к концу.