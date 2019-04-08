2019-04-08T16:25:26+03:00
Общество
КП Беларусь

Расскажите, почему мы должны накормить чебуреками именно вас - и мы накормим!

«Комсомолка» проводит вкусную кулинарную акцию «Готовый чебурек - получи на обед»
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Чебурек - отличный перекус, а чебурек белорусского производства - это еще и натуральная альтернатива любому фастфуду. А что, если мы скажем, что вам не нужно тратить время на его приготовление и даже бежать в магазин во время обеда?

Ароматные чебуреки мы привезем вам в офис!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

1. Рассказать, почему мы должны накормить именно вас?!

Может быть, чебурек - это самое любимое блюдо ваших коллег? Или среди них есть те, кто никогда не пробовал чебуреки? А вдруг в вашей компании есть профессиональные дегустаторы? Или вы просто за обедом любите домашнюю еду?..

Тогда мы едем к вам!

Ведь чебуреки нашего партнера «Марьино» - это вкусно как дома. И вы в этом сможете убедиться сами.

2. Прислать ваши рассказ о том, «Почему мы должны накормить чебуреками именно ваш офис?», на электронную почту cheburek@phkp.by до 18 апреля.

3. Дождаться нашего ответа. Мы выберем 5 офисов и приедем к вам в гости… с чебуреками.

А ЕЩЕ?

Чебуреки в обед - это хорошо, но мы вас не только накормим, но и выясним, какие же вы, любители чебуреков? Может быть, вы молодая учительница или модный айтишник? Вместе с вами и составим потенциальный портрет любителей натурального продукта.

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