2019-04-08T18:57:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Стали правильно питаться и меньше пить. В Беларуси продолжительность жизни увеличилась на пять лет

По-прежнему у нас женщины живут дольше мужчин. Разрыв в показателях - 10 лет
Ольга ШИЛАК
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Продолжительность жизни в Беларуси с 200 по 2016 год увеличилась на пять летПродолжительность жизни в Беларуси с 200 по 2016 год увеличилась на пять летФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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На днях Всемирная организация здравоохранения опубликовала последние данные о продолжительности жизни в мире. Речь идет о цифрах за 2016 год, но обнародованы они только сейчас, поскольку процесс подсчета данных по разным странам обычно занимает много времени.

Оказалось, что в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в мире составила 72 года: у девочек - 74,2 года, у мальчиков - 69,8 года. То есть именно столько проживет каждый родившийся в 2016 году при условии, что уровень смертности на протяжении всей жизни не будет изменяться.

Впечатляет то, что со временем продолжительность жизни во всем мире увеличивается. К примеру, в 2000 году она составила 66,5 года, а в 2016-м - 72 года. Разница в 5,5 года! К слову, по прогнозам ВОЗ, в 2019 году родится более 141 млн детей: 73 млн мальчиков и 68 млн девочек.

Авторы уверены: этот показатель по-прежнему сильно зависит от уровня дохода населения. В странах с высокими доходами на душу населения ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году составляла 80,8 года, а в государствах с низкими доходами - 62,7 года.

В Беларуси в этом плане тоже отмечается рост. По информации Белстата, в 2000 году ожидаемая продолжительность жизни при ождении была 69 лет, а в 2016-м - уже 74,1. Можно сказать, идем в ногу со всем миром.

- Продолжительность жизни зависит от разных показателей: образ жизни человека, факторы риска, то есть вредные привычки, уровень и доступность медицинского обслуживания, а также социально-экономическое состояние, окружающая среда. В Беларуси, как и во всем мире, наблюдается тенденция увеличения продолжительности жизни, - объясняет представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев. - Этому способствует снижение воздействия факторов риска. Так, белорусы стали меньше потреблять алкоголя: в 2014 году на одного человека приходилось 17,5 л в год, а в 2016-м - 11,2 л. Снижается также и процент людей, которые курят. Помимо этого сейчас становится популярным правильно питаться, заниматься спортом. Конечно, это все влияет на здоровье населения и продолжительность жизни. А ведь употребление табака, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание - все это повышает риск смерти от неинфекционных заболеваний. 86% смертей в Беларуси происходит именно от них. Также, по данным Всемирного банка, Беларусь относится к странам с доходом выше среднего. Несмотря на то, что есть нарекания насчет медицинского обслуживания, в стране вкладываются в эту сферу, медицина доступна.

Эксперт обращает внимание еще и на тот факт, что в Беларуси по-прежнему велик разрыв в продолжительности жизни у женщин и мужчин. Как подсказывают подсчеты, женщины живут на 10 лет дольше: 79 лет против 68,9 года.

- Причина - воздействие факторов риска: курение, алкоголь. К этому больше склонны мужчины. Только вдумайтесь: в год от отравления алкоголем погибает 1,5 тыс. человек! И дело не в качестве алкоголя, а в количестве его потребления, - объясняет Батыр Бердыклычев. - Также на разрыв влияет и то, что во многих случаях мужчины обращаются за медицинской помощью меньше, чем женщины.

В докладе также фигурирует еще один интересный момент - средняя продолжительность здоровой жизни. С 2000-го по 2016 годы в мире она также выросла - с 58,5 до 63,3 года. Подсчеты показывают, сколько человек может прожить без ограничений из-за тяжелых заболеваний. Они также зависят от уровня жизни, распространенности заболеваний. Получается, фактически пенсионный возраст в Беларуси : 61,5 год у мужчин и 56,5 - у женщин.

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