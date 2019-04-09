Деревни-призраки, заброшенные фермы и дикий лес: белорусскую часть чернобыльской зоны открыли для туристов

Этого ждали многие экстремалы, сталкеры и просто любопытные. Больше 30 лет зона отчуждения, которая образовалась после катастрофы на Чернобыльской АЭС, была закрыта для экскурсий - некоторые пытались пробраться сюда нелегально. А кто-то немало платил, чтобы попасть в украинскую зону, куда туристов возят уже много лет. И вот возможность приехать в 30-километровую зону вокруг ЧАЭС появилась в Беларуси. Да не просто в зону - а в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Как уже рассказывала «Комсомолка», в ноябре прошлого вступил в силу указ президента, и теперь в заповеднике разрешены не только охота и рыбалка, но и посещения с познавательными целями. Первым туры в зону начал проводить предприниматель из Гомеля, а сейчас услугу по организации экскурсий открыли в самом заповеднике. Предпринимателя здесь конкурентом не считают, а работают сообща.

Да, в Беларуси нет ЧАЭС и города-призрака Припяти. Зато есть почти сто отселенных деревень-призраков в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах, богатая флора и фауна - ведь за столько лет отсутствия человека на огромной территории сформировался уникальный дикий мир.

- В украинскую зону приехало за прошлый год около 80 тысяч посетителей. Конечно, там совсем другие объекты. А по пути белорусов украинские коллеги пошли лишь пару лет назад, когда тоже организовали у себя заповедник. У нас же его создали сразу после аварии. Посетителям показываем музей, знакомим с историей, выезжаем в деревни, на природные объекты - здесь можно даже зубров увидеть, - рассказывает «КП» заместитель директора заповедника Максим Кудин. - Провели совещание с туроператорами и определились, что маршрутов не должно быть много - один-два, которые будут интересны и безопасны.

Белорусская зона уже начала принимать посетителей. Пока большая часть - это иностранцы. В основном из Польши, но были уже граждане Литвы и Германии. В основном попадают они сюда через туроператоров, но можно обратиться и напрямую в заповедник: направить письмо в произвольной форме с описанием группы, желаемыми датами и сканом паспортов. Медсправки собирать не надо.

В белорусской части зоны около ста деревень-призраков.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- По приезде группы проводим инструктаж. Посетители проходят дозиметрический контроль, и с приборами группа выезжает на экскурсию. Передвигаемся только на нашем транспорте вместе с сопровождающим. Наша экскурсия может длиться до семи часов, - объясняет замдиректора заповедника.

Это время пребывания считается безопасным. К тому же маршруты проложены так, чтобы доза не превышала допустимую. Ее уровень будет меньше той, что получает человек от перелета в самолете. Маршруты сейчас обкатывают, и после этого начнутся массовые экскурсии. В список для посещения включили огромный бывший животноводческий комплекс и заброшенное здание предприятия по производству кормов для животных.

Цены на экскурсии невысокие. Поездка в зону группы с минимальным числом пять человек обойдется примерно в 340 рублей. Но чем больше участников в группе, тем дешевле. К примеру, если посетителей набралось десять человек, то каждому это обойдется в 25 - 28 долларов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Побывать в чернобыльской зоне Украины, увидеть ЧАЭС и Припять белорусы тоже могут, но за это придется заплатить гораздо дороже. Поездка из Минска обойдется примерно в 100 долларов. Столько же возьмут с иностранцев и украинские туроператоры (для граждан Украины - 50 долларов). Тур из Минска включает проезд на автобусе, страховку, ночлег и оплату услуг экскурсовода.