Азаренко расплакалась на корте: вместо первого титула за три года - травма

Виктория Азаренко продолжает искать свою игру. Иногда она выдавала отличные матчи, но случались и провалы. Турнир в Монтеррее внушал надежду. В ¼ финала Вика (на тот момент занимала 67-ю строчку в рейтинге WTA) обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову (33), а в полуфинале - немку Анжелик Кербер (5). Теннисисток из топ-10 Азаренко не обыгрывала с марта 2018-го, а из топ-5 - с апреля 2016-го.

- Я очень довольна тем, как я сегодня сыграла. Это был важный матч, чтобы понять, что я могу обыгрывать топовых игроков, - говорила Азаренко после победы над Кербер. - Я возвращаюсь к той игре, к которой привыкла. У меня получается принимать правильные решения под давлением. Всегда сложнее добиться всего сразу, я собираю свою игру по маленьким кусочкам.

Финал против испанки Габринье Мугурусы (19) для Азаренко был первым с апреля 2016 года. Тогда в Майами Вика выиграла свой последний на данный момент турнир в одиночном разряде. Затем была беременность, рождение ребенка, судебные тяжбы за право опеки над сыном и поиск своей игры.

Увы, но выиграть не получилось. Азаренко испытывала боли в ноге, вызывала на корт врача, пробовала играть, сжав зубы, сражалась вопреки всему. Но не получилось. При счете 1:6, 1:3 она решила не продолжать матч. Было видно, как от слез блестели ее глаза.

В финале у Виктории Азаренко были проблемы с икроножной мышцей. Фото: Reuters/Daniel Becerril

На церемонию награждения Вика вышла бодрой. Говорила слова благодарности сопернице, организаторами и болельщикам. Но когда теннисистка сказала, что это «была особенная неделя, которую я буду помнить долго», то снова расплакалась.

- Спасибо за поддержку, страсть, энергию. К сожалению, сегодня я не смогла показать себя с лучшей стороны, но я старалась изо всех сил, - добавила теннисистка, отдышавшись.

Болельщики стали кричать «Вика! Вика! Вика». Одна из них была с плакатом Vika Mama. Вика трогательно улыбалась.

- Последнее, но не менее важное [что хочу сказать], - голос Азаренко вновь задрожал. - Хочу выразить благодарность и всю мою любовь сыну Лео. Он сейчас не тут со мной. Но я разделю с ним этот момент. Потому что это особенный момент. Еще раз всем спасибо!

В январе была похожая ситуация на пресс-конференции, когда Азаренко спросили, где она находит силы, чтобы преодолевать трудности (видимо, подразумевалось и судебное дело за право опеки сына). Виктория взяла паузу, потом не выдержала и расплакалась. Отдышавшись, она нашла в себе силы ответить:

- Я прошла через много трудностей в своей жизни и порой удивляюсь, почему это происходит со мной. Но я думаю, что эти трудности делают меня сильнее. Я хочу в это верить, я буду упорно работать, чтобы преодолеть их. Надо время, терпение и поддержка.

Виктория Азаренко расплакалась: «Я прошла через много трудностей и порой удивляюсь, почему это происходит со мной»

Напомним, в начале 2018-го суд решил оставить право опеки сына Азаренко Лео за мамой, но год спустя отец мальчика Билли Маккиг нанял одного из лучших в США адвокатов Алана Дершовица, и делу дали новый ход. О судебных заседаниях информации нет, пока, судя по всему, Лео проводит время с мамой и папой поровну.