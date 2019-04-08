2019-04-08T17:18:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Лето в Беларусь пока не торопится - по ночам опять заморозки

В среду по северо-западу страны ожидается до минус 5 градусов
Диана ВОЛЫНЕЦ
Поделиться:
Несмотря на теплые выходные, синоптики напоминают, что до лета еще далекоНесмотря на теплые выходные, синоптики напоминают, что до лета еще далекоФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Апрель прошлого года выдался очень теплым и занял второе место за всю историю наблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила от +8° на северо-востоке до +13,5° на юго-западе страны, что на 2 - 5 градусов выше климатической нормы.

Но пока, несмотря на теплые выходные, синоптики напоминают, что до лета еще далеко:

- С середины недели температура снова понизится, - сообщают в Белгидромете.

В среду, 10 апреля, похолодает. Возможны кратковременные дожди, ночью температура воздуха составит от -5 градусов до +2, днем +6…+13. По юго-восточной части республики тепло сохранится: +3…+8 градусов ночью и +14…+15 днем.

По прогнозам метеорологов, 11 апреля осадков не будет, но прохладная погода останется. Так, температура воздуха ночью составит от -2 до +5 градусов, местами опустится до -5. Днем ожидается +6…+13 градусов, по юго-востоку страны - +14…+15.

Согласно прогнозу сайта gismeteo.by, на следующей неделе значительно потеплеет - так, 18 апреля ожидается + 20 днем и + 5 ночью. Но это не точно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Михаил Захаров перед родами: «Если мальчик, пусть что-нибудь отрежут или переделают - нужна девочка!»
Спутница Михаила Захарова Марина Ермолович рассказала "Комсомолке", как почти сутки рожала хоккейному тренеру минской «Юности» дочку и как счастливый отец проводит первые дни с малышкой [фото]
Новости 24
В первом квартале говядина и сыры подорожали на 10 процентов
Видеофакт. В Минске водитель Volkswagen не пропустил скорую с «маячками»
«Не хватает в жизни адреналина»: в Жодино с подножки поезда сняли 31-летнего «зацепера»
Десять преподавателей Пинского колледжа подозреваются во взятках
На жителя Гродно заведено девять уголовных дел за махинации с машиной
Женщина призналась, что три года назад убила и закопала брата
Лукашенко о конфликтах в мире: "Все горит от главных мировых игроков"
В Беларуси появятся четыре новые иностранные телепрограммы
Лукашенко: Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко
Женщина подожгла дом односельчанки, пока та спала. Но ее спас кот
В Пинске двухлетний мальчик отравился бытовой химией
Дорожный сбор пока решили не отменять
В новом клипе Макса Коржа появляется флаг с "Погоней"
В Беларуси, возможно, разрешат регистрировать дачи как жилые дома
Азаренко не доиграла финальный матч в Монтеррее из-за травмы
Две женщины погибли на пожаре в Логойском районе
Александр Глеб, Анна Бонд и другие знаменитости примут участие в эстафете огня II Европейских игр
Беларусь открыла для туристов зону отчуждения Чернобыльской АЭС
В центре Минска помолились за Куропаты - было около 200 человек
В Витебской области сержант с женой спасли пять человек на пожаре. Трое из них дети
Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Монтеррее
Православные христиане празднуют Благовещение