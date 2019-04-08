Лето в Беларусь пока не торопится - по ночам опять заморозки

Апрель прошлого года выдался очень теплым и занял второе место за всю историю наблюдений. Среднемесячная температура воздуха составила от +8° на северо-востоке до +13,5° на юго-западе страны, что на 2 - 5 градусов выше климатической нормы.

Но пока, несмотря на теплые выходные, синоптики напоминают, что до лета еще далеко:

- С середины недели температура снова понизится, - сообщают в Белгидромете.

В среду, 10 апреля, похолодает. Возможны кратковременные дожди, ночью температура воздуха составит от -5 градусов до +2, днем +6…+13. По юго-восточной части республики тепло сохранится: +3…+8 градусов ночью и +14…+15 днем.

По прогнозам метеорологов, 11 апреля осадков не будет, но прохладная погода останется. Так, температура воздуха ночью составит от -2 до +5 градусов, местами опустится до -5. Днем ожидается +6…+13 градусов, по юго-востоку страны - +14…+15.

Согласно прогнозу сайта gismeteo.by, на следующей неделе значительно потеплеет - так, 18 апреля ожидается + 20 днем и + 5 ночью. Но это не точно.