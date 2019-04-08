2019-04-08T17:35:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Белоруски поборются за право отправить своих мужчин на финал Лиги Европы с KIA

Поездка состоится с 27 по 30 мая
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Побороться за два билета можно до 14 апреля, если заполнить соответствующую анкету. Белорускам предлагают ответить на девять нетипичных вопросов о футболе, а также рассказать, почему именно ваш мужчина заслужил путешествие с KIA в Баку. Десять авторов самых креативных ответов пригласят на игру в Минске, где и будут разыграны билеты на матч.

29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку пройдет финал Лиги Европы - одно из главных спортивных событий футбольного сезона. Благодаря мировому сотрудничеству с УЕФА, KIA Motors в Беларуси осуществляет спортивные мечты. Накануне финальной игры она разыскивает идеального футбольного болельщика, чтобы отправить его в Баку. Требований немного: любить футбол и своей преданностью ему заслужить восхищение тех, кто традиционно недоволен таким увлечением, - девушек.

Именно белорусским женам, девушкам, сестрам и даже мамам предлагают ответить на десять вопросов о футболе, чтобы получить два билета на финал Лиги Европы. Чем отличается Роналду от Роналдиньо? Кто, защищая честь сестры, получил “красную карточку”? Кого называют женой русского футбола? В последнем, десятом задании предлагают оставить своеобразное «разрешение на футбол»: рассказать, почему именно ваш болельщик заслужил поездку на футбол с KIA. До 17 апреля авторы десяти самых креативных историй получат приглашение на финальную игру в Минске, где и определятся обладатели двух билетов в Баку.

Кроме самого путешествия на матч, в путешествие с KIA включены: перелет из Минска в Баку, проживание в пятизвездочном отеле в центре города и несколько экскурсий, которые позволят за пару дней познакомиться с культурой и основными достопримечательностями столицы Азербайджана. Поездка состоится с 27 по 30 мая. Участвовать могут все совершеннолетние жители Беларуси. Больше информации доступно по ссылке.

Конкурс проходит в три этапа. Следите за новостями в социальных сетях KIA Motors в Беларуси.

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