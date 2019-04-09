«Списать текст с доски для дислексика - невыполнимая задача»: что нужно знать о дислексии

Каждый десятый человек в мире страдает дислексией. Многие и не подозревали о своем нарушении: в школе им говорили, что они ленивы и не могут научиться быстро читать и писать без ошибок. Есть и противоположная проблема: узнав симптомы, характерные дислексии, многие приписывают нарушение себе. В Беларуси нет статистики дислексиков, да и с диагностикой есть вопросы.

В начальной школе дети сдают технику чтения. Суть задания - прочитать как можно больше слов за минуту. Результаты разные: у кого-то 70 слов, у самых быстрых чтецов может быть и 120. Для детей с дислексией это задание непосильно. Так же, как и написать диктант - в тексте дислексика может быть с десяток ошибок, и невыученные правила здесь совершенно ни при чем. Ребенок-дислексик переставляет буквы и слоги в словах местами, сбивается со строчки при чтении, пропускает окончания, мягкие и твердые знаки. Ни один из этих симптомов не говорит об интеллектуальных способностях ученика, но в школе его оценивают по стандарту: не вписался в нормы - отметка ниже.

Списать с доски может оказаться непосильной задачей, а от перенапряжения при чтении порой в прямом смысле болит головаФото: Олег УКЛАДОВ

«Я ГЕНИАЛЬНЫЙ. ТОЛЬКО ПОКА НЕ ЗНАЮ - ПИСАТЕЛЬ ИЛИ ПОЛКОВОДЕЦ»

- Когда я была школьницей, было понятно, что со мной что-то не так. Все одноклассники читали, а у меня с техникой чтения было все плохо, но никто толком не понимал, что со мной происходит. Мне повезло с учителями, они говорили: «Эта девочка умная, но у нее с чтением и письмом проблемы», - рассказывает PR- и арт-менеджер Ольга Мжельская. - Сейчас по большей части все происходит так же. Хорошо, если повезло с учителем, если же нет, на ребенка будут кричать и обвинять, что он ленивый.

Дислексию обычно ставят во 2 - 3 классе. Именно в этом возрасте школьники начинают получать отметки, увеличивается темп усвоения материала, а незнания, накопленные за два года, становятся особенно актуальны. Если подойти к коррекции вовремя, нормализовать проблему можно за пару лет. Нужно работать с логопедом, дефектологом и психологом.

- Обращаться нужно не к любому психологу, а обязательно к клиническому или нейропсихологу, - рассказывает кандидат психологических наук Наталья Овсянник. - Эти специалисты знают структуру нарушений развития мозга, понимают, где возникла дисфункция и к чему она приводит.

В диктанте у ребенка с дислексией может быть десяток ошибок. Выученные или невыученные правила здесь абсолютно ни при чемФото: Олег УКЛАДОВ

Особенно важно при дислексии, как родители настроят ребенка, не будут ли обвинять его и ждать десятки за диктанты и невероятных цифр при технике чтения.

- Когда ребенок заходит в кабинет, оглядываясь, нет ли там букв где-нибудь случайно, сердце сжимается, - говорит Наталья Овсянник. - В идеале в начальной школе ребенок должен быть с осознанием: я не решил еще, кем мне гениальным быть - полководцем или писателем. Слово «гениальность» не обсуждается, вопрос лишь в сфере применения. Пусть у ребенка будет завышенная самооценка в начальной школе, к старшей школе это его «вытянет». Он будет понимать, что оценки плохие из-за замедленности, и примет это, так как знает, что в чем-то другом он успешнее всех.

Родителям вместе с ребенком надо найти то, чем ему нравится заниматься, и на этом акцентировать все внимание.

- И тогда ребенок говорит: «Вот здесь я гений, с этим я работаю, пусть и двойка у меня стоит, но вот это у меня нормально получается», - комментирует психолог. - И в итоге у нас получается относительный баланс, ребенок себя нормально принимает. В шестом классе он принимает свою медлительность. Здесь может помочь только семья, которая не говорит «ты будешь дворником», а репетиторы не комментируют о «свободной кассе». Этим мы ребенка только добиваем.

РОДИТЕЛЬСКОЕ ТЩЕСЛАВИЕ - НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Любимое занятие может стать отличной коррекцией дислексии, но родителям не стоит ставить нереальную планку.

- Для кого-то это будут ролики, футбол, для кого-то бадминтон, - перечисляет лишь несколько вариантов Наталья. – Главное - поддерживать ребенка в его начинаниях. У меня была семья на приеме, и я сказала, что ребенку подошел бы бадминтон. На что услышала ответ от папы: «А вы знаете олимпийских чемпионов по бадминтону?» Но мы вообще не готовились к олимпиаде сейчас. Наша общенациональная проблема - это родительское тщеславие: если ребенок что-то делает, то только для олимпиады, буквы надо знать раньше, чем ходить.

- Дислексики оценивают себя через качество работы: я буду хорошо работать - меня будут любить. Такое восприятие формируется, потому что им кажется, что они плохо работают, хотя и очень много вкладывают. Поэтому сопутствующее качество дислексиков - трудоголизм, - говорит Наталья Овсянник.

Но некоторые задания для дислексиков невыполнимы, какие бы усилия они ни прилагали.

- Как только Марья Ивановна сказала: «Списываем с доски!», для дислексика это задача невозможная: они либо там, либо тут, - приводит пример психолог. - Дислексикам сложно читать, воспринимать книги в аудиоформате получается лучше. Слушать книги лучше на скорости 0.75 - так не будут пропускаться окончания. На слух воспринимать проще и учебные материалы. В русской литературе тексты часто наполнены большим количеством архаизмов. Для дислексиков это непросто. При чтении от напряжения может болеть голова.

БУДЬ В КУРСЕ!

В Беларуси вопрос с дислексией непростой. Родители не понимают, что происходит с ребенком, учителя не понимают, как оценивать детей. Мало того, что этим детям тяжелее получить образование в стандартных условиях, школу они часто заканчивают с психотравмами.

Чтобы информировать белорусов об этой проблеме, появился проект Dyslexia Belarus. Два человека из команды - взрослые дислексики, которые знают о всех проблемах этого недуга на личном опыте. В мае в рамках проекта собираются организовать интенсив по диагностике, коррекции и обучению детей с дислексией для 150 школьных учителей. Зарубежные эксперты международного уровня проведут обучающий курс, на котором учителя познакомятся с современными научными знаниями и актуальными практиками по поддержке и обучению детей с дислексией и другими трудностями обучения.